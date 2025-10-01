SUV “quốc dân” VinFast VF 5 chinh phục người dùng vì trải nghiệm vượt tầm, chi phí khó tin

Lợi thế “không thể xoay chuyển” về chi phí

Một trong những yếu tố then chốt giúp VinFast VF 5 trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người tiêu dùng là chi phí sở hữu và vận hành cực kỳ cạnh tranh, đi kèm với các chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Với giá niêm yết 529 triệu đồng, VinFast VF 5 được đánh giá là món hời trong phân khúc hạng A. “Mức giá chỉ hơn 500 triệu đồng, chiếc xe điện này mang đến trải nghiệm chất lượng đến không ngờ”, kênh Cùng Xem xe đánh giá về chiếc xe của VinFast.

Hiện tại, khách hàng mua VF 5 còn được nhận ưu đãi 4% (khoảng hơn 21 triệu đồng) trừ vào giá bán. Thêm vào đó, với chính sách “Thu xăng – Đổi điện”, khách hàng còn được hỗ trợ tới 10 triệu đồng nếu đổi từ xe xăng sang VF 5.

Không những vậy, người mua VF 5 còn đang được tiếp cận gói trả góp chỉ từ 0 đồng trả trước (đối với tài xế dịch vụ mua xe để tham gia Xanh SM Platform), giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính ban đầu cho người mua.

“Tôi mua chiếc xenày lợi đơn lợi kép vì ưu đãi nhiều, được trả góp tốt, lại được miễn phí trước bạ... Với người làm dịch vụ như tôi tính ra số tiền tiết kiệm được ngay lên đến cả trăm triệu đồng”, anh Bắc, một tài xế xe dịch vụ ở Hà Nội cho biết.

Bên cạnh đó, theo nhiều người dùng, VF 5 còn có lợi thế về chi phí vận hành so với xe xăng. Nhờ cấu tạo đơn giản, không chỉ VF 5 mà các dòng xe điện của VinFast đều có mốc bảo dưỡng dài và chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thấp hơn đáng kể so với xe xăng. VinFast VF 5 cũng được bảo hành xe mới tới 7 năm hoặc 160.000 km, và pin cao áp được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng trong quá trình sử dụng dài hạn.

Đi kèm đó là chính sách ưu đãi miễn phí sạc tới hết tháng 6/2027, giúp người dùng tiết kiệm hoàn toàn chi phí nhiên liệu trong gần 2 năm tới.

“Ăn điểm” từ vận hành tới công nghệ

Được đánh giá là mẫu xe tiết kiệm nhất nhì thị trường Việt, nhưng VF 5 được nhiều chủ xe ghi nhận khả năng vận hành vượt trội. Bên trong dáng vẻ nhỏ gọn, linh hoạt là sức mạnh động cơ lên tới 134 mã lực, vượt trội so với toàn bộ xe xăng ở phân khúc A.

Reviewer của kênh Cùng xem xe đánh giá cao khả năng tăng tốc mượt của VF 5. “Xe không hề có độ trễ, đạp ga rất nhạy, có thể chinh phục địa hình khó. Leo đèo Khau Cốc Chà nổi tiếng ở Cao Bằng với độ dốc lớn và nhiều khúc cua tay áo liên tục cũng không làm khó được VF 5. Ngoài ra, xe có tính năng khởi hành ngang dốc rất ổn”, kênh Cùng xem xe nhận xét.

Quãng đường di chuyển cũng là một điểm cộng lớn của VF 5. Theo công bố của nhà sản xuất, VF 5 có thể di chuyển 326,4 km/lần sạc, tuy nhiên, hiệu suất thực tế thường cao hơn. Thậm chí, theo chia sẻ của cộng đồng chủ xe, có thời điểm VF 5 có thể đi được quãng đường lên tới gần 400 km, vượt xa con số công bố và đảm bảo hành trình dài cho người dùng.

“Khả năng sạc nhanh của xe cũng rất ổn định, chỉ với 20 phút sạc đã lên được thêm gần 40% pin. Trạm sạc cho xe VinFast cũng đã phủ khắp 34 tỉnh thành”, Nguyễn Hậu, một chủ xe VF 5 tại Hải Phòng cho biết.

Cùng đó, mẫu A-SUV của VinFast được trang bị những công nghệ vượt xa tầm giá như cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau, cảm biến lùi, cảnh báo mở cửa… cùng với trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói.

“VinFast có phần tương đối hào phóng khi trang bị cho VF 5 thêm hai tính năng rất hữu dụng là cảnh báo điểm mù ở trên gương và tính năng ga tự động cruise control”, một chuyên gia trong ngành nhấn mạnh về ưu điểm của VF 5.

Với những ưu điểm vượt trội về sức mạnh, tiện nghi và đặc biệt là chi phí sở hữu cùng vận hành tối ưu, VinFast VF 5 đang chứng minh là lựa chọn đáng giá, phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị hiện đại và thân thiện với môi trường của người Việt. Nhờ đó, tính đến hết tháng 8/2025, VF 5 đã đạt doanh số hơn 27.000 xe, chiếm gần 80% thị phần phân khúc A-SUV.

PV