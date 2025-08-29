Tập đoàn Thành Công tham dự triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm ngày quốc khánh

Tại sảnh 3, khu “Khởi nghiệp Kiến quốc”, Tập đoàn Thành Công mang đến khu trưng bày hiện đại rộng 192 m², nơi tái hiện hành trình 26 năm kiến tạo giá trị của Tập đoàn. Với thiết kế trực quan và sinh động, khu trưng bày giới thiệu một số sản phẩm công nghệ tiên phong, minh chứng cho vai trò Tập đoàn Thành Công, như là một phần của kinh tế tư nhân trong sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Trong đó, có các mẫu xe Hyundai, Skoda được sản xuất tại Việt Nam, các mẫu xe khách cao cấp TC Motor Mobistar, TC Motor Exito, các mẫu xe thương mại Hyundai như Solati; xe tải Mighty W11s, Porter H150.

Trong hơn 26 năm hoạt động, Tập đoàn Thành Công đã trở thành một Tập đoàn đa ngành vững mạnh, với Công nghiệp ô tô, Bất động sản - Dịch vụ, Tài chính và Y tế là trụ cột. Trong ngành Công nghiệp ô tô, Tập đoàn đã góp phần tạo dựng nền móng công nghiệp ô tô cho những địa phương như Ninh Bình, Quảng Ninh với các tổ hợp sản xuất công nghiệp ô tô và phụ trợ, tổng diện tích hơn 500 ha

Tại Ninh Bình, 3 nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công đang sản xuất 34 mẫu xe chất lượng cao, bao gồm xe động cơ đốt trong, xe Hybrid, xe điện,... với tỉ lệ nội địa hoá từ 7 - 38% (tỷ lệ RVC - hàm lượng giá trị khu vực trên 40%). Ngoài thị trường trong nước, xe nhãn hiệu Hyundai được sản xuất tại Việt Nam đã xuất khẩu thành công sang thị trường Thái Lan, Peru, Philippin.

Tại Quảng Ninh, Nhà máy Ô tô Thành Công Việt Hưng nằm trong Tổ hợp Chuyên đề Công nghiệp ô tô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng (rộng gần 400ha), các mẫu xe châu Âu chất lượng cao thuộc Tập đoàn Volkswagen như Skoda Kushaq, Skoda Slavia đang được sản xuất. Mẫu Skoda Kushaq đã ra mắt bản thương mại trong năm 2025 và được thị trường đón nhận. Tổ hợp Chuyên đề Công nghiệp ô tô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng là Tổ hợp tạo tiền đề cho ngành công nghiệp ô tô tại Quảng Ninh, cũng như hỗ trợ những đơn vị tại Việt Nam tham gia vào ngành công nghiệp ô tô khu vực, cũng như trên thế giới.

Không chỉ góp mặt trong ngành công nghiệp ô tô, Tập đoàn Thành công cũng mở rộng thêm các ngành quan trọng, trong đó có Bất động sản - Dịch vụ, Tài chính, Y tế, với các đơn vị thành viên như thương hiệu hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp chuẩn mực quốc tế The Five, CTCP chứng khoán DSC, thương hiệu Găng Việt (Vietglove) với các nhà máy sản xuất găng tay tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, EU công suất 10 tỷ chiếc/ năm.

Phát biểu tại khai mạc triển lãm, ông Lê Ngọc Đức - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Công chia sẻ: “Tập đoàn Thành Công tự hào chia sẻ hành trình đồng hành cùng công nghiệp quốc gia của Tập đoàn tại Triển lãm. Trong 26 năm đồng hành cùng đất nước, Tập đoàn Thành Công đã có những thành tựu quan trọng trong sự phát triển của công nghiệp ô tô Việt Nam và nền kinh tế quốc gia. Qua đó, đóng góp cho ngân sách, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế địa phương. Ngày nay, Tập đoàn Thành Công là một Tập đoàn đa ngành với 4 trụ cột chính là Công nghiệp Ô tô, Bất Động Sản - Dịch vụ, Tài chính và Y Tế, đây cũng là bước chuyển mình mạnh mẽ của một doanh nghiệp tư nhân - thành phần kinh tế được xác định là động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Trong kỷ nguyên mới, Tập đoàn Thành Công tiếp tục cam kết, đồng hành, trách nhiệm với sự thịnh vượng của quốc gia, với đời sống ấm no của người lao động theo chủ trương của Đảng và Chính phủ”.

Triển lãm thành tựu đất nước sẽ diễn ra đến hết 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.