Tasco Auto và Ford Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược – mở rộng hạ tầng sạc xe điện, nâng tầm trải nghiệm di chuyển xanh

Tasco Auto – doanh nghiệp cung cấp hệ sinh thái giải pháp di chuyển toàn diện “One-Stop Mobility Solution” và Ford Việt Nam – thương hiệu ô tô danh tiếng toàn cầu, đã chính thức thiết lập mối quan hệ cộng hưởng nhằm tối ưu hóa nguồn lực chung, tháo gỡ rào cản, giúp khách hàng sở hữu và sử dụng xe năng lượng mới dễ dàng hơn.

Tính đến tháng 4/2026, hai bên đã sở hữu tổng cộng 32 trạm sạc DC đang vận hành. Theo lộ trình, đến hết năm 2026, Tasco Auto dự kiến hoàn tất phủ sóng trạm sạc tại hệ thống showroom và các công trình thuộc hệ sinh thái Tasco trên toàn quốc với hơn 55 trụ sạc nhanh. Cùng với sự đầu tư 34 trụ sạc từ phía Ford Việt Nam tại các vị trí trọng điểm, ghi nhận đến hết năm 2026, mạng lưới cộng hưởng này sẽ mang đến 89 điểm sạc, cung cấp giải pháp năng lượng xuyên suốt cho khách hàng trên mọi hành trình.

Đặc quyền dịch vụ và trải nghiệm số “Một điểm chạm” cùng ứng dụng VETC

Tiện ích vượt trội và trải nghiệm khách hàng không chỉ dừng lại ở việc phát triển hạ tầng vật lý, hợp tác giữa Tasco Auto và Ford Việt Nam tập trung vào việc số hóa trải nghiệm người dùng. Khách hàng sử dụng xe năng lượng mới trong hệ sinh thái của hai bên sẽ được tận hưởng những tiện ích đặc quyền: Dễ dàng định vị, tìm kiếm trạm sạc và kiểm tra tình trạng trụ sạc, súng sạc còn trống thông qua ứng dụng VETC, giúp tối ưu hóa lộ trình di chuyển; Tận dụng thời gian chờ sạc để nghỉ ngơi hoặc xử lý công việc tại không gian phòng chờ cao cấp với đầy đủ tiện nghi hiện đại và phục vụ trà nước đi kèm các tiện ích trong showroom; tích hợp giải pháp thanh toán nhanh chóng, không tiền mặt thông qua ứng dụng VETC, mọi chi phí sạc xe sẽ được trừ trực tiếp vào ví VETC, mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng. VETC - đơn vị cùng hệ sinh thái Tasco với Tasco Auto - với với vị thế là nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng với 4 triệu khách hàng là chủ xe ô tô, sẽ là nền tảng số hỗ trợ chủ xe Tasco Auto và Ford Việt Nam có trải nghiệm liền mạch, nhanh chóng và thuận tiện trong quá trình sạc và thanh toán.

Tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược phát triển hơn nữa hạ tầng giao thông xanh

Ông Hoàng Anh Tuấn – Tổng giám đốc Tasco Auto chia sẻ: “Hợp tác chiến lược cùng Ford Việt Nam là bước đi nằm trong lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển thông minh của Tasco Auto. Chúng tôi không chỉ vận hành mạng lưới phân phối và dịch vụ quy mô lớn, mà còn nỗ lực kiến tạo một hạ tầng năng lượng liên thông, mang đến giải pháp trọn gói và sự an tâm cho khách hàng trong suốt vòng đời sử dụng xe. Sự cộng hưởng này sẽ mang tới trải nghiệm tối ưu cho khách hàng sử dụng các dòng xe năng lượng mới do Tasco Auto và Ford Việt Nam phân phối. Với mục tiêu tăng cường phủ sóng trạm sạc DC tại hệ thống showroom Tasco Auto trên toàn quốc trong năm 2026 và tích hợp số hoá trải nghiệm tìm trạm sạc và thanh toán phí sạc thông qua nền tảng thuộc hệ sinh thái Tasco là VETC, Tasco Auto cùng Ford Việt Nam đang nỗ lực đóng góp những giá trị thực tiễn vào quá trình thúc đẩy hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam”.

Ông Ruchik Shah – Tổng giám đốc Ford Việt Nam cho biết: “Ford cam kết mang đến những sản phẩm xe điện đột phá cho thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, sản phẩm tốt phải đi kèm với hạ tầng mạnh mẽ. Sự kết hợp với Tasco Auto giúp chúng tôi nhân rộng mạng lưới sạc nhanh chóng, đồng thời cung cấp các tiện ích thanh toán và dịch vụ hậu mãi vượt trội, giúp khách hàng tự tin hơn khi lựa chọn các dòng xe điện mà Ford Việt Nam đang phân phối trên thị trường.”