Thaco Auto giới thiệu KIA New Carnival: Mẫu xe SUV cỡ lớn khẳng định vị thế dẫn đầu

I. Kia Carnival – Chuẩn mực mới về xe SUV cao cấp cỡ lớn

Là mẫu xe đại diện cho đẳng cấp của thương hiệu Kia tại Việt Nam, có doanh số chủ lực, Kia Carnival được khách hàng và nhiều chuyên gia ô tô đánh giá cao kể từ khi thay đổi kiểu dáng xe MPV gia đình 7 chỗ sang phong cách SUV cao cấp. Đồng thời, tiên phong thiết lập một chuẩn mực mới về xe SUV cỡ lớn sang trọng, tiện nghi và đa dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng, từ gia đình nhiều thành viên cho đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ di chuyển cao cấp.

Kia Carnival liên tiếp nhiều năm dẫn đầu phân khúc SUV cỡ lớn trong tầm giá trên 1,2 tỷ đồng tại Việt Nam với doanh số gần 1.000 xe/tháng kể từ khi được giới thiệu. Đây cũng là mẫu xe chủ lực về doanh số của Kia trên toàn cầu, trong đó tại một số thị trường như Hàn Quốc, Kia Carnival luôn nằm trong top 3 xe bán chạy nhất.

II. Kia New Carnival – Khẳng định vị thế dẫn đầu

Ở thế hệ sản phẩm mới, Kia New Carnival không chỉ nổi trội hơn về thiết kế mà còn sở hữu nhiều tiện nghi đẳng cấp, công nghệ an toàn hiện đại bậc nhất:

Ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới “Opposites United” với thành tố “Modern Boldness – Mạnh mẽ và hiện đại” đậm chất SUV.

Công nghệ tương lai với màn hình cong Panoramic duy nhất phân khúc.

Khung gầm thế hệ mới N3 Platform với hệ thống treo tinh chỉnh kết cấu, vận hành êm dịu và ổn định hơn.

Hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn mới (ADAS 2.0) với các tính năng thông minh.

Với nhiều thay đổi vượt trội, Kia New Carnival nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy nhất tại Hàn Quốc chỉ sau thời gian ngắn ra mắt với hơn 44.800 xe, đặc biệt trong tháng 6/2024, mẫu xe dẫn đầu doanh số toàn thị trường này với gần 8.100 xe.

Tiếp nối thành công của Kia New Carnival trên toàn cầu, đồng thời mang đến cho khách hàng Việt những sản phẩm thế hệ mới nhất của Kia, THACO AUTO giới thiệu Kia New Carnival – Mẫu xe hội tụ những ưu điểm vượt trội của mẫu xe SUV on-road cỡ lớn. Khách hàng không chỉ được thưởng thức thiết kế thể thao đậm chất SUV mà còn cảm nhận được cảm giác lái tốt hơn với những trải nghiệm đẳng cấp và khác biệt, khẳng định vị thế dẫn đầu cho chủ sở hữu.

1. Phong cách thiết kế mới đậm chất SUV

Lấy cảm hứng từ thành tố “Modern Boldness – Mạnh mẽ và hiện đại”, Kia New Carnival ứng dụng các hình khối góc cạnh và các đường nét táo bạo, thể thao, mang đến vẻ ngoài bề thế, ấn tượng nhưng vẫn giữ được nét sang trọng của một mẫu SUV cỡ lớn.

Mẫu xe mang tính nhận diện cao với thiết kế mới về hệ thống đèn LED trước và sau, lấy cảm hứng từ hình tượng các chòm sao “Star-map”. Đây là DNA đặc trưng của các mẫu xe thế hệ mới của Kia bên cạnh “Mũi hổ - Tiger nose”, được thiết kế đồng điệu và tương phản về màu sắc giúp Kia New Carnival trở nên nổi bật với nét riêng biệt.

Nhìn từ phía trước, mẫu xe có dáng vẻ hoàn toàn mới, hiện đại và thể thao hơn với mặt ga-lăng hình mũi hổ thiết kế mở rộng, đan xen họa tiết lục giác mạ Chrome cao cấp kết hợp đèn định vị ban ngày LED sắc nét theo biểu tượng “Star-map” hiện đại. Cụm đèn trước LED Projector thiết kế mới đặt dọc phân tầng giúp tăng hiệu quả chiếu sáng và mang đến diện mạo thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thân xe Kia New Carnival nổi bật với các đường gân dập nổi xuyên suốt, kết hợp cùng ốp trụ C mạ Chrome với họa tiết 3D độc đáo. Mâm xe 19inch thể thao được thiết kế kiểu dáng hình học 3D hoàn toàn mới theo xu hướng tương lai đậm chất SUV.

Mặt sau được thiết kế mở rộng theo phương ngang bề thế, tạo sự ổn định và vững chắc cho mẫu xe. Cụm đèn hậu LED Star-map kết hợp với ốp cản lớn góc cạnh, thể thao tạo hiệu ứng thị giác khi nhìn ban đêm, tăng nhận diện cho mẫu xe.

2. Trải nghiệm đẳng cấp hạng thương gia

Với chiều dài tổng thể lên đến 5.155 mm và chiều dài cơ sở lên đến 3.090 mm, chiều rộng 2.010 mm, Kia New Carnival sở hữu kích thước cả bên ngoài và bên trong hoàn toàn vượt trội so với các mẫu xe SUV cỡ lớn khác.

Không gian bên trong là sự kết hợp hài hòa giữa tính thẩm mỹ, cao cấp của vật liệu nội thất và các trang bị công nghệ, tiện nghi hiện đại hàng đầu. Thiết kế khoang lái mang đậm tính công nghệ tương lai với màn hình cong Panoramic kết hợp giữa cụm đồng hồ tốc độ dạng Full-LCD 12.3’’ và màn hình giải trí đa thông tin AVN 12.3’’ có độ phân giải full HD, kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây; đồng thời có thể cài đặt và điều khiển các chức năng hệ thống trên xe thông qua màn hình cảm ứng AVN thay vì điều chỉnh bằng nút bấm trên vô lăng như mẫu xe tiền nhiệm.

Hệ thống giải trí âm thanh vòm 12 loa BOSE với công nghệ “Centerpoint” hiệu suất cao xử lý âm thanh độc quyền từ thương hiệu BOSE danh tiếng kết hợp hệ thống đèn viền nội thất dạng LED kéo dài xuyên suốt khoang lái, tùy chỉnh 64 màu theo sở thích tạo nên không gian sang trọng, mang đến trải nghiệm riêng biệt cho từng khách hàng.

Kia New Carnival sở hữu hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập với bảng điều khiển bằng phím cảm ứng hiện đại thay vì phím cơ như phiên bản hiện hữu. Hàng ghế 2 có nút điều khiển điều hòa độc lập, bố trí thêm cửa gió hàng ghế 3 giúp luồng không khí có thể phân phối đa chiều đến từng vị trí ghế.

Không gian nội thất được trang bị ghế da cao cấp với thiết kế lỗ thoáng khí mang đến sự thư thái và thoải mái cho khách hàng. Hàng ghế trước có ghế lái chỉnh điện 12 hướng và nhớ 2 vị trí; ghế hành khách chỉnh điện 6 hướng được thiết kế với tựa đầu vát mỏng, độ sâu tựa lưng lớn, cho độ ôm lưng hoàn hảo, đồng thời tích hợp đệm lưng và sưởi, làm mát ghế.

Khách hàng có thể sở hữu Kia New Carnival với các phiên bản có hàng ghế 2 với 2 tùy chọn riêng biệt.

Hàng ghế 2 trên phiên bản 7 chỗ được thiết kế theo phong cách sang trọng

Với 2 ghế thương gia cao cấp trang bị tính năng chỉnh điện, chế độ ngả lưng ghế cao cấp 1 chạm tích hợp sưởi, làm mát kết hợp chế độ thư giãn thiết lập tư thế nằm không trọng lực giúp hành khách thoải mái, giảm mệt mỏi trong những chuyến đi xa, đồng thời mang đến sự sang trọng và tinh tế, nâng tầm đẳng cấp cho chủ sở hữu.

Hàng ghế 2 trên phiên bản 8 chỗ được thiết kế 3 ghế linh hoạt và đa dụng theo nhu cầu sử dụng

Hàng ghế này có thể trượt tới/lui để tạo lối đi lên xuống rộng rãi cho người ngồi hàng ghế sau hoặc xoay 180 độ để kết hợp với hàng ghế 3 tạo thành không gian hội họp, làm việc của các thành viên trên xe. Ghế trung tâm có thể gập thành bệ tỳ tay hoặc tháo rời để tạo lối đi. Đặc biệt, ghế trung tâm được thiết kế phù hợp để bố trí ghế trẻ em, có thể trượt tới/lui và xoay 180 độ nhằm thuận tiện cho việc chăm sóc trẻ em trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh đó, hàng ghế 3 trên Kia New Carnival được nhiều khách hàng đánh giá cao khi có thể điều chỉnh góc ngả lưng lên đến 120 độ hoặc gập phẳng giúp gia tăng không gian chứa đồ. Hàng ghế này có khoảng để chân rộng và khoảng sáng trần lớn, tạo không gian ngồi thông thoáng, thoải mái.

Kia New Carnival còn được đánh giá cao bởi khoang hành lý rộng rãi nhất so với nhiều mẫu xe 7 chỗ khác với thể tích lên đến 1.139 lít khi sử dụng tất cả các hàng ghế. Nhờ thiết kế thông minh của các hàng ghế, mẫu xe có thể gia tăng thể tích tối đa lên đến 4.110 lít khi gập phẳng hàng ghế 3 và tháo rời hàng ghế 2. Khách hàng có thể thoải mái di chuyển với nhiều vali cỡ lớn hoặc các bộ dụng cụ chơi golf.

Ngoài ra, Kia New Carnival còn được trang bị thêm nhiều tiện ích cao cấp như: rèm che nắng và cửa sổ trời đôi hoạt động độc lập; cổng sạc nhanh USB Type-C ở tất cả các hàng ghế, khởi động xe từ xa, gương chiếu hậu chống chói ECM…

Kia New Carnival là mẫu xe SUV cỡ lớn duy nhất sở hữu cửa trượt điện sang trọng và thông minh với chức năng chống kẹt, tự động dừng khi gặp vật cản giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời giúp hành khách dễ dàng ra/vào tại các khu vực chật hẹp với 4 cách thức:

Đóng/ mở cửa và khởi động từ xa bằng chìa khóa smartkey.

Đóng/ mở cửa bằng nút bấm trên tay nắm cửa.

Mở cửa bằng cảm biến khi mang chìa khóa tới gần xe với khoảng cách nhất định giúp người lái có thể chủ động mở cửa cho hành khách.

Đóng/mở cửa tự động từ bên trong bằng nút bấm điều khiển giúp hành khách có thể chủ động đóng/mở cửa khi có nhu cầu.

3. Vận hành êm dịu với khung gầm thế hệ mới

Kia New Carnival được phát triển trên nền tảng khung gầm mới nhất – N3 Platform của tập đoàn Kia. Hệ thống treo được tinh chỉnh, cải tiến với treo trước McPherson được tăng chiều dài cao su giảm xóc thêm 5mm giúp giảm lắc ngang khi qua gờ giảm tốc, đồng thời tăng chiều dài bộ phận giảm chấn bên trong phuộc thêm 1 bước (~12.8mm) giúp nâng cao độ ổn định của xe.

Bên cạnh đó, treo sau liên kết đa điểm được tinh chỉnh bộ giảm chấn giúp tăng lực cản kéo ở vùng tốc độ thấp, giảm lực cản kéo ở vùng tốc độ cao, tăng độ ổn định và êm dịu khi qua gờ giảm tốc, đường sỏi đá… Những tinh chỉnh này giúp hệ thống treo có kết cấu tối ưu, vận hành độc lập trên cả 4 bánh xe giúp triệt tiêu dao động, giảm độ rung lắc, giúp thân xe ổn định hơn.

Hệ thống phanh với đĩa phanh có kích thước lớn hơn giúp tối ưu khả năng hoạt động tương xứng với khối động cơ Smartstream 2.2 Diesel mạnh mẽ, kết hợp với hệ thống lái trợ lực điện cho cảm giác lái nhẹ nhàng, tối ưu với độ chính xác cao, tạo cảm giác an tâm trên mọi hành trình.

Thân xe được gia cố bằng thép cường lực tại các vị trí trọng yếu, gia tăng độ vững chắc, tạo sự an toàn tối đa. Khung gầm được tinh chỉnh với kết cấu hấp thụ và phân tán lực hiệu quả.

Với hệ thống khung gầm SUV cứng vững, kết hợp hệ thống treo tinh chỉnh phù hợp giúp Kia New Carnival di chuyển linh hoạt, ổn định, khả năng xử lý tốc độ cao tốt, tăng tính khí động học, giảm mức tiêu hao nhiên liệu, đồng thời mang lại sự thoải mái cho khách hàng khi di chuyển trên đa dạng địa hình.

4. Hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn mới – ADAS 2.0

Nắm bắt xu hướng thị trường, đồng thời lắng nghe ý kiến từ các khách hàng, Kia New Carnival được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn mới (ADAS 2.0, ADAS - Advanced Driver Assistance Systems). Hệ thống cao cấp này được THACO AUTO trang bị từ phiên bản Premium trở lên.

Khác với hệ thống hỗ trợ an toàn trước đó (ADAS 1.5), hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn mới – ADAS 2.0 trên Kia New Carnival sẽ được nâng cấp thêm nhiều tính năng cảnh báo và hỗ trợ thông minh hơn để đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của khách hàng và thuận tiện, an toàn hơn khi lái xe đường dài, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc. Cụ thể:

Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA 2.0 - Forward Collision-avoidance Assist) (mới): là tính năng an toàn mới và cao cấp nhất của thương hiệu Kia với nhiều nâng cấp đáng giá khi nâng cao hệ thống bảo vệ an toàn chủ động, hoạt động chính xác và tối ưu hơn. Điểm nổi bật trên hệ thống phòng tránh va chạm FCA 2.0 là khả năng tác động vào hệ thống lái nhằm hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện ở phía trước hoặc phía sau vượt lên cùng chiều, giúp giảm thiểu khả năng xảy ra va chạm khi tham gia giao thông. Ngoài ra, hệ thống FCA 2.0 có khả năng tác động hệ thống phanh giúp phòng tránh va chạm với ô tô, xe máy, xe đạp và người đi bộ ở phía trước và tại giao lộ (hướng trái và phải).

- Forward Collision-avoidance Assist) (mới): là tính năng an toàn mới và cao cấp nhất của thương hiệu Kia với nhiều nâng cấp đáng giá khi nâng cao hệ thống bảo vệ an toàn chủ động, hoạt động chính xác và tối ưu hơn. Điểm nổi bật trên hệ thống phòng tránh va chạm FCA 2.0 là khả năng tác động vào hệ thống lái nhằm hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện ở phía trước hoặc phía sau vượt lên cùng chiều, giúp giảm thiểu khả năng xảy ra va chạm khi tham gia giao thông. Ngoài ra, hệ thống FCA 2.0 có khả năng tác động hệ thống phanh giúp phòng tránh va chạm với ô tô, xe máy, xe đạp và người đi bộ ở phía trước và tại giao lộ (hướng trái và phải). Cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn (SEA - Safe Exit Assist) (mới): hệ thống cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn sử dụng radar góc sau để phát hiện phương tiện đang đến gần từ phía sau xe và đưa ra cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh đồng thời khóa cửa ngăn chặn người ngồi trong xe mở ra giúp đảm bảo hành khách xuống xe an toàn, tránh va chạm với phương tiện di chuyển đến từ phía sau.

Bên cạnh các tính năng mới, Kia New Carnival còn được trang bị hàng loạt những tính năng an toàn khác trong hệ thống hỗ trợ lái an toàn - ADAS như:

Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường (LKA - Lane Keeping Assist) & Di chuyển theo làn đường (LFA - Lane Following Assist).

- Lane Keeping Assist) & - Lane Following Assist). Điều khiển hành trình thích ứng (SCC - Smart Cruise Control).

- Smart Cruise Control). Đèn pha thích ứng (HBA - High Beam Assist).

- High Beam Assist). Camera 360 và Hệ thống hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin (BVM - Blind-spot View Monitor).

- Blind-spot View Monitor). Hệ thống cảnh báo người lái mất trung (DAW- Driver Attention Warning)

5. Đa dạng phiên bản đáp ứng nhu cầu khách hàng

Tại Việt Nam, THACO AUTO giới thiệu ra thị trường mẫu xe Kia New Carnival với 02 nhóm phiên bản trang bị động cơ Smartstream 2.2 Diesel. Nhóm phiên bản cấu hình nội thất 8 chỗ gồm: Premium, Luxury được trang bị nội thất Nâu xám sang trọng. Nhóm phiên bản cấu hình nội thất 7 chỗ gồm: Premium và Signature trang bị nội thất Nâu đỏ cao cấp.

Với tất cả 04 phiên bản, Kia New Carnival đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Phiên bản cao cấp nhất Signature dành cho khách hàng là gia đình, doanh nhân, nghệ sĩ hay quản lý cao cấp đang mong muốn sở hữu một chiếc SUV sang trọng với tiện nghi đẳng cấp thương gia và an toàn thông minh cao cấp.

Phiên bản Premium 7 chỗ và 8 chỗ hướng đến nhóm khách hàng gia đình có thu nhập cao, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển cao cấp, chú trọng yếu tố vận hành mạnh mẽ, thiết kế sang trọng, tiện nghi cao cấp cùng công nghệ an toàn hiện đại.

Phiên bản Luxury 8 chỗ được phát triển dành cho các khách hàng là các công ty dịch vụ vận chuyển cao cấp, khách sạn, resort đang tìm kiếm chiếc SUV cao cấp (8 chỗ) rộng rãi và tiện nghi, trong đó chú trọng giá trị sử dụng thực tế nhưng vẫn có những trang bị cao cấp cơ bản đặc trưng của mẫu xe và chi phí đầu tư ban đầu hợp lý.

Kia New Carnival có 10 màu ngoại thất: Trắng - Glacial White Pearl, Xám - Steel Grey, Nâu - Essence Brown, Đen - Fusion Black, Đỏ - Runway Red, Đỏ sẫm - Sunset Red, Xanh sẫm – Deep Chroma Blue, Xanh - Mineral Blue, Xanh xám – Astra Blue và Xanh rêu – Jungle Green. Mẫu xe được áp dụng chính sách bảo hành 05 năm hoặc 150.000 km.

Với sự góp mặt của Kia New Carnival cùng các ưu điểm vượt trội, line-up SUV cao cấp của Kia tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, chinh phục nhiều khách hàng yêu mến thương hiệu, mang đến thành công hơn nữa về doanh số và góp phần khẳng định đẳng cấp thương hiệu Kia tại Việt Nam.