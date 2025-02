THACO AUTO giới thiệu New Peugeot 2008 - Mẫu SUV đô thị hiện đại, nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng

Cột mốc mới trong hành trình hợp tác giữa THACO AUTO và Peugeot

New Peugeot 2008 ra mắt tại thị trường Việt Nam gồm hai phiên bản GT và Premium, được nâng cấp toàn diện về tiện nghi, an toàn, mang đến trải nghiệm lái ấn tượng. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, tiếp nối hành trình hợp tác hơn một thập kỷ giữa THACO AUTO và Peugeot, khẳng định chiến lược phát triển bền vững và nỗ lực không ngừng mang đến những giá trị tối ưu cho khách hàng tại Việt Nam.

Với bề dày lịch sử 215 năm, Peugeot là một trong những thương hiệu ô tô hàng đầu của châu Âu, nổi bật bởi thiết kế tinh tế, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành vượt trội. Tại Việt Nam, với 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối ô tô, THACO AUTO đã không ngừng nâng tầm, khẳng định vị thế của thương hiệu Peugeot. Nhờ sự am hiểu thị trường và chiến lược phát triển dài hạn, THACO AUTO đã mang đến cho khách hàng Việt những sản phẩm mới nhất của các thế hệ xe Peugeot, đồng thời đầu tư phát triển hệ thống showroom hiện đại với hơn 80 điểm bán hàng và dịch vụ sau bán hàng trên toàn quốc.

Không chỉ chú trọng vào chất lượng sản phẩm, THACO AUTO còn tiên phong trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua hệ thống dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp, bao gồm: chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn số km được áp dụng tiêu chuẩn cho tất cả các dòng xe Peugeot; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa lưu động (Mobile Service), mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng; chính sách xe thay thế (Mobility Service) đảm bảo hành trình của khách hàng không bị gián đoạn; chương trình chăm sóc xe với chuyên gia Peugeot, mang đến sự an tâm và hài lòng tối ưu; các hoạt động gắn kết cộng đồng như chương trình hội ngộ khách hàng Peugeot...

Những nỗ lực này đã giúp THACO AUTO nhận giải thưởng "Tận tâm vì khách hàng" tại sự kiện toàn cầu Peugeot Awards 2024, với chỉ số hài lòng khách hàng đạt 98,3% và doanh số tăng trưởng 16% trong năm 2024.

New Peugeot 2008 thiết kế đậm dấu ấn thương hiệu, công nghệ vượt trội và trải nghiệm lái đầy cảm xúc

Là mẫu xe chủ lực trong phân khúc SUV đô thị cao cấp của Peugeot, New Peugeot 2008 được nâng cấp toàn diện từ thiết kế đến công nghệ. Thiết kế ngoại thất của New Peugeot 2008 tạo được ấn tượng: “Cuốn hút – Cảm xúc – Hoàn hảo” với nhận diện thương hiệu mới, nổi bật bởi logo “tấm khiên” ở mặt trước và dòng chữ “PEUGEOT” ở đuôi xe. Phần đầu xe được tinh chỉnh ấn tượng với lưới tản nhiệt mới cùng màu thân xe, mang lại cảm giác liền mạch. Cùng với đó, hệ thống đèn LED thiết kế hoàn toàn mới với dải đèn ban ngày ba móng vuốt sư tử độc đáo, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ, hiện đại và đậm chất DNA thiết kế của thương hiệu Peugeot. Sự kết hợp hài hòa giữa các chi tiết không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ mà còn khẳng định phong cách mạnh mẽ, cá tính và đầy cảm xúc của mẫu SUV thế hệ mới.

"New Peugeot 2008 thể hiện sự nâng cấp toàn diện với thiết kế đậm chất SUV, mẫu xe vừa đại diện cho thế hệ mới vừa kế thừa bản sắc công nghệ và đường nét sư tử đặc trưng. New Peugeot 2008 sở hữu tất cả những yếu tố cần có để tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc SUV", ông Jerome Micheron - Giám đốc sản phẩm Peugeot toàn cầu chia sẻ.

Mâm xe là điểm nhấn sáng tạo và phá cách của New Peugeot 2008. Cả 2 phiên bản đều được làm mới với thiết kế khác biệt, lấy cảm hứng từ kiến trúc của những thành phố nổi tiếng trên thế giới. Phiên bản Premium sử dụng mâm 17 inch Karakoy, được thiết kế với ý tưởng từ các công trình cổ điển tại địa danh cùng tên thuộc thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, mang đến vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Phiên bản GT sở hữu mâm 18 inch Evissa, được lấy cảm hứng từ các mái hiên gỗ xếp đều tại Evissa, một địa danh nổi tiếng của Pháp. Điểm nhấn đặc biệt là chụp mâm Peugeot được đặt tại vị trí trung tâm, tương tự thiết kế trên Peugeot 408 thế hệ mới. Ngoài ra, tính năng cảnh báo áp suất lốp cũng được nâng cấp, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi thông số lốp thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, nâng cao sự an toàn và tiện lợi khi vận hành xe.

Bên trong khoang lái, New Peugeot 2008 tiếp tục tạo ấn tượng bởi không gian đậm chất công nghệ với thiết kế khoang lái Peugeot i-Cockpit® – một trong những yếu tố làm nên danh tiếng của thương hiệu, mang lại trải nghiệm lái hứng khởi đến hơn 10 triệu khách hàng trong 10 năm qua. Nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở màn hình trung tâm 10 inch, không chỉ được gia tăng kích thước mà còn thay đổi giao diện trực quan, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây, mang đến trải nghiệm kết nối thông minh, tiện lợi và hiện đại. Ngoài ra, không gian nội thất được gia tăng sự tiện nghi với cửa gió hàng ghế sau, tựa tay và tựa đầu ghế giữa, cốp sau đóng/mở điện và 4 cổng USB (3 cổng type C và 1 cổng type A cho khách hàng lựa chọn), đảm bảo sự thoải mái cho tất cả hành khách, phù hợp với phần lớn khách hàng của Peugeot 2008 là phụ nữ.

Đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất GT của New Peugeot 2008 còn trang bị thêm các tính năng hàng đầu trong phân khúc, mang đến trải nghiệm cao cấp và tiện nghi tối đa. Nổi bật là cửa sổ trời toàn cảnh, tạo không gian thoáng đãng; nội thất sang trọng hơn với ghế da phối Alcantara, tích hợp tính năng massage ghế lái và sưởi cho cả ghế lái lẫn ghế phụ; hệ thống đèn viền nội thất tùy chỉnh 8 màu; sạc không dây công suất 15W. Những nâng cấp này không chỉ thể hiện sự thấu hiểu nhu cầu người dùng mà còn khẳng định cam kết của THACO AUTO trong việc liên tục hoàn thiện sản phẩm, nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng.

Về khả năng vận hành, New Peugeot 2008 được trang bị động cơ 1.2L Turbo Puretech thế hệ mới, cho công suất lên đến 133 mã lực, mang đến sự cân bằng giữa hiệu suất mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đây là động cơ từng đạt giải thưởng “Động cơ quốc tế của năm” trong 4 năm liên tiếp, đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt trên mọi cung đường.

Trong lần ra mắt này, New Peugeot 2008 đã được bổ sung tính năng giả lập hình ảnh 360 độ, hỗ trợ quan sát toàn cảnh nhờ hệ thống camera trước và sau xe có độ phân giải cao, tái tạo hình ảnh sắc nét, chân thực. Tính năng này đặc biệt hữu dụng với những khách hàng mới sở hữu xe lần đầu, giúp việc di chuyển và đỗ xe trở nên an toàn hơn. Bên cạnh đó, các tính năng an toàn tiên tiến vẫn được duy trì để hỗ trợ người lái trong quá trình vận hành như: hỗ trợ giữ làn đường; cảnh báo điểm mù; phanh an toàn chủ động; nhắc nhở người lái tập trung; đặc biệt nhận diện biển báo giới hạn tốc độ - tính năng duy nhất trong phân khúc, cho phép người lái dễ dàng thiết lập tốc độ vào hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) hoặc giới hạn tốc độ (Speed Limiter), giúp người lái yên tâm di chuyển trên mọi cung đường. Không chỉ nổi bật về thiết kế và công nghệ, New Peugeot 2008 còn mang đến nhiều lựa chọn màu sắc ngoại thất, trẻ trung, hiện đại hơn với 2 màu mới là Xám Selenium và Trắng Okenite, phù hợp với nhu cầu, phong cách riêng của khách hàng.

Nhân dịp ra mắt New Peugeot 2008, THACO AUTO dành tặng ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đặt xe sớm với 01 voucher bảo dưỡng miễn phí 01 năm/20.000km, trị giá 11 triệu đồng.

Hoàn thiện line-up sản phẩm Peugeot tại Việt Nam

Cùng với sự ra mắt của New Peugeot 2008, THACO AUTO tiếp tục khẳng định chiến lược nâng cấp và hoàn thiện line-up sản phẩm thế hệ mới của Peugeot tại Việt Nam. Hiện tại, New Peugeot 2008 được phân phối với ba phiên bản: 2 phiên bản với nhận diện mới là New Peugeot GT và Premium; phiên bản Allure sử dụng nhận diện cũ nhưng được nâng cấp và bổ sung một số trang bị như bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị 3D, cửa gió hàng ghế sau, điều khiển hành trình.

Bên cạnh New Peugeot 2008, Peugeot 3008 tiếp tục giữ vững vị thế trong phân khúc SUV hạng C và là chiếc xe được khách hàng Peugeot tin dùng nhờ thiết kế sang trọng, không gian nội thất rộng rãi và công nghệ an toàn, tiên tiến. Peugeot 5008 với 7 chỗ ngồi mang lại không gian linh hoạt cho hàng ghế thứ 3 và gia tăng thể tích khoang hành lý lên đến 2.042 lít khi gấp gọn ghế, không gian hàng ghế thứ 2 cũng rộng rãi và thoải mái hơn, phù hợp với những chuyến hành trình dài.

Đặc biệt, Peugeot 408 thế hệ mới (được ra mắt từ tháng 10/2023) đã trở thành biểu tượng của sự đổi mới với thiết kế SUV coupe ấn tượng. Khoang lái i-Cockpit® thế hệ mới mang trải nghiệm lái linh hoạt và đầy cảm xúc, cùng với khả năng vận hành mạnh mẽ khi di chuyển trên đường cao tốc, sản phẩm đại diện cho bước chuyển mình của thương hiệu Peugeot trong kỷ nguyên mới.

THACO AUTO – Đồng hành cùng khách hàng với dịch vụ tận tâm

Trong suốt 12 năm đồng hành và phát triển cùng khách hàng tại Việt Nam, Peugeot luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động. Bên cạnh việc liên tục phát triển và nâng cấp sản phẩm mới, THACO AUTO không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi, triển khai các chương trình chăm sóc xe toàn diện và phát triển cộng đồng khách hàng Peugeot thông qua các hội nhóm khách hàng tại địa phương. Đầu năm nay, THACO AUTO chính thức ra mắt ứng dụng My Peugeot App giúp khách hàng dễ dàng đặt lịch bảo dưỡng, lái thử các mẫu xe mới và cập nhật thông tin các chương trình dịch vụ nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi. Đây là là minh chứng cho sự tận tâm của THACO AUTO trong việc mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

New Peugeot 2008 ra mắt không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng của thương hiệu Peugeot tại Việt Nam mà còn thể hiện cam kết lâu dài của THACO AUTO trong việc đồng hành và lắng nghe ý kiến khách hàng. Trong thời gian tới, với định hướng tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng, THACO AUTO và Peugeot tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tận tâm và các hoạt động cộng đồng ý nghĩa, đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình.