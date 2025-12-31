Chuyên gia: VinFast đang biến câu hỏi “có nên mua xe điện” thành “nên mua mẫu xe điện nào”

Đáp ứng mọi nhu cầu, từ 2 bánh đến 4 bánh, từ cá nhân đến dịch vụ

Lý giải về sức hút của VinFast tại Vietnam Mobility Show 2025, ông Trần Minh Danh, chuyên gia về phát triển bền vững, cho rằng, VinFast đã đi trước một bước trong xây dựng hệ sinh thái xe điện. Khi các yếu tố cốt lõi như dải sản phẩm, hạ tầng sạc, hệ thống dịch vụ và chính sách hậu mãi được hoàn thiện đồng bộ, quyết định chuyển sang xe điện của người dùng trở thành lựa chọn hợp lý về kinh tế và trải nghiệm.

Thực tế tại Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS 2025) cho thấy nhận định này đang hiện hữu rõ nét. Trong suốt ba ngày diễn ra triển lãm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội), gian trưng bày của VinFast và khu vực lái thử của hãng luôn đông kín khách tham quan, trải nghiệm, trở thành một trong những không gian sôi động nhất sự kiện.

Theo giới quan sát, điều khiến nhiều khách tham quan dành thời gian tại không gian trưng bày của VinFast không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng sản phẩm, mà bởi dù đến với nhu cầu nào, người dùng cũng có thể tìm thấy một phương án di chuyển phù hợp.

Với những người trẻ sống ở đô thị, các dòng xe máy điện như Evo Grand, Feliz hay Vero X mang lại sự gọn gàng, linh hoạt và chi phí sử dụng thấp cho nhu cầu đi làm hằng ngày. Trong khi đó, phụ huynh tìm kiếm một sản phẩm hợp lý dành cho con em mình có thể trải nghiệm hai mẫu xe học sinh mới Flazz và ZGoo với thiết kế hiện đại, đúng “gu” giới trẻ.

Nhóm khách hàng gia đình lại dễ dàng nâng cao chất lượng cuộc sống với những mẫu ô tô điện như VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 hay VF 9 - đủ rộng rãi, an toàn, tiện nghi cho sinh hoạt thường nhật lẫn những chuyến đi xa cuối tuần. Người trẻ mua xe lần đầu hoặc phụ nữ muốn có một chiếc xe nhỏ gọn đưa đón con, dạo phố, café có VF 3 - mẫu xe quốc dân với doanh số luôn đứng top đầu thị trường.

Trong khi đó, các dòng xe chuyên dụng như Limo Green, EC Van hay Minio Green mở ra lựa chọn hiệu quả về kinh tế cho nhóm tài xế dịch vụ, vận tải đô thị hoặc kinh doanh nhỏ.

Anh Nguyễn Hoàng Minh (Hà Nội), một khách tham quan đưa cả gia đình tới triển lãm, thừa nhận, hiếm có thương hiệu xe nào có dải sản phẩm đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dùng như vậy.

Hơn thế, trải nghiệm thực tế đã giúp anh cảm nhận rõ chất lượng của xe VinFast. Từ cảm giác lái mượt, tăng tốc tức thì, trang bị an toàn, công nghệ thông minh, các dòng xe điện Việt theo anh hơn hẳn các mẫu xe xăng cùng tầm giá. Anh lấy ví dụ về mẫu VF 5 có công suất tới 134 mã lực, cùng loạt trang bị, tính năng khiến các mẫu xe hạng A “chạy dài” như: 6 túi khí, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa…

“Chất lượng là điểm chung xuyên suốt các sản phẩm, còn sự đa dạng là cách VinFast đưa những giá trị đó đến từng nhóm người dùng. Đó là một trong những lý do khiến xe điện ngày càng phổ biến”, anh Minh chia sẻ.

Chi phí thấp, sạc điện tiện lợi, hậu mãi 5 sao

Theo chia sẻ của nhiều khách hàng có mặt tại gian hàng VinFast, chi phí sử dụng tiết kiệm và sự tiện lợi trong vận hành của xe điện là động lực để nhiều người dùng sẵn sàng thay đổi thói quen di chuyển.

Chị Lê Thu Hà (Hà Nội), một vị khách đã sở hữu VF 7 khẳng định, từ khi chuyển đổi sang xe điện, chị để dành được 3-4 triệu đồng để lo cho sinh hoạt gia đình. Đây là quyền lợi dành cho mọi chủ xe điện với chính sách miễn phí sạc tới tháng 6/2027 của VinFast.

“Mua xe được nửa năm, tôi đã tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng. Không phải đổ xăng, không thay dầu, bảo dưỡng cũng đơn giản hơn. Đổi sang xe điện lời đơn lời kép”, chị Hà nói.

Theo ông Trần Minh Danh, chi phí thấp chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Yếu tố quan trọng hơn nằm ở hạ tầng và dịch vụ hậu mãi. Hiện VinFast sở hữu hệ thống xưởng dịch vụ phủ khắp 34 tỉnh, thành, cùng mạng lưới khoảng 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận trong sinh hoạt hằng ngày. Riêng với xe máy điện, mô hình trạm đổi pin đang được triển khai với quy mô dự kiến lên tới 150.000 trạm.

Bên cạnh đó là các chính sách hậu mãi như bảo hành 10 năm, gấp 2-3 lần các hãng xe đối thủ, cứu hộ miễn phí, giao – nhận xe tận nhà, được đánh giá là đã thiết lập một chuẩn mới trên thị trường.

“Khi người dùng có đầy đủ lựa chọn, được hỗ trợ từ hạ tầng đến hậu mãi, quá trình chuyển đổi xanh sẽ diễn ra tự nhiên”, ông Danh phân tích.

Thực tế tại Vietnam Mobility Show 2025 cho thấy nhận định này đang dần trở thành hiện thực. Nhiều khách tham quan cho biết họ không còn đặt câu hỏi “có nên mua xe điện hay không”, mà chuyển sang cân nhắc “mẫu nào phù hợp nhất với mình”. Sự thay đổi trong tư duy này phản ánh bước chuyển dịch quan trọng trên thị trường xe Việt, nơi phương tiện điện đang trở thành lựa chọn phổ thông phù hợp với tất cả mọi người.

PV