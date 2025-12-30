Cơ hội sở hữu SUV full-size VinFast VF 9 chỉ từ 1,3 tỷ đồng trong tháng 12

Trải nghiệm đỉnh cao đúng chất SUV đầu bảng

Tại Triển lãm Phương tiện di chuyển - Vietnam Mobility Show 2025 diễn ra cuối tuần qua, anh Nguyễn Quang Nhật (Hà Nội) là một trong những khách hàng lái thử VinFast VF 9 sớm nhất. Lần đầu thử mẫu xe này, điều gây ấn tượng mạnh với anh không chỉ là ngoại hình hầm hố, bề thế hay hệ thống đèn LED Matrix hiện đại, mà còn là cảm giác vận hành mạnh mẽ, khoang nội thất tiện nghi, và những công nghệ “như đến từ tương lai”.

Ngay từ những cú nhấn ga đầu tiên, VF 9 đã khiến anh bất ngờ. Khối động cơ 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm cùng hệ dẫn động 4 bánh thể hiện đúng tinh thần của một mẫu SUV đầu bảng: tăng tốc mạnh mẽ và đầy dứt khoát. “Đạp ga nhẹ mà xe đã lao đi rất mượt. Treo khí nén êm và đầm, cho cảm giác lái rất đẳng cấp”, anh Nhật hào hứng chia sẻ.

Những chủ xe đã gắn bó với VF 9 như anh Nguyễn Đinh Duy Nhất (TP.HCM) càng cảm nhận rõ được giá trị của mẫu E-SUV. Riêng về công nghệ, anh Nhất dành nhiều lời khen cho hệ thống camera 360 độ trên VF 9 có khả năng hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường thiếu sáng, giúp việc đỗ xe vào hầm dễ dàng hơn đáng kể. Đặc biệt, khi đi trên cao tốc, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) mang đến trải nghiệm thư thái đúng nghĩa với tính năng giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù...

Với lịch trình di chuyển dày đặc giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận, theo anh Nhất, quãng đường vận hành lên tới hơn 600 km trong một lần sạc của VF 9 trở thành điểm nhấn không thể bỏ qua. “Tầm vận hành lớn của xe cho phép tôi chạy một mạch nhiều cung đường xa. Ngoài ra, nếu dừng lại nghỉ ngơi, việc sạc cũng tiện lợi vì trạm sạc chỗ nào cũng có, tốc độ sạc rất nhanh”, anh nói.

Bên trong khoang xe, hàng ghế tích hợp massage - sưởi - thông gió, màn hình trung tâm 15,6 inch, trợ lý ảo tiếng Việt… tất cả tạo nên một không gian cao cấp không hề thua kém các mẫu SUV hạng sang có giá gấp vài lần VF 9 mà anh đã trải nghiệm.

Cơ hội vàng sở hữu “xế sang” với mức giá không tưởng

Từ những trải nghiệm vượt tầm, anh Nguyễn Quang Nhật cho biết đã tự tin xuống tiền đặt cọc mẫu E-SUV thương hiệu Việt. Anh còn hài lòng hơn nữa khi biết VinFast VF 9 đang có mức giá vô cùng hấp dẫn: bản Eco từ 1,499 tỷ đồng và bản Plus từ 1,699 tỷ đồng. Đáng chú ý, VinFast cũng đang triển khai hàng loạt ưu đãi trong tháng 12 dành cho VF 9, với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đầu tiên, chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3 đem đến ưu đãi trực tiếp 4% vào giá xe. Mua xe và xuất hóa đơn trong tháng 12/2025, khách hàng được tặng thêm voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl trị giá 50 triệu đồng, có thể quy đổi sang tiền mặt. Đặt xe qua kênh trực tuyến trên website vinfastauto.com, người dùng sẽ được hưởng bổ sung ưu đãi 2%. Người mua tại Hà Nội và TP.HCM còn nhận thêm quà tặng 70 triệu đồng dưới hình thức điểm VinClub.

Chính sách “Thu xăng - Đổi điện” cũng giúp khiến chi phí sở hữu VF 9 mềm hơn nhờ mức hỗ trợ lên đến 150 triệu đồng cho người dùng đổi xe xăng sang xe điện (tùy khu vực thường trú). Cùng đó, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ áp dụng cho xe điện tới hết tháng 2/2027 càng gia tăng sức hấp dẫn của VF 9.

Giới quan sát phân tích, cộng tất cả ưu đãi lại, giá lăn bánh tại Hà Nội của VF 9 hiện chỉ khoảng hơn 1,3 tỷ đồng cho bản Eco và hơn 1,5 tỷ đồng cho bản Plus. So với mức giá những mẫu SUV xăng hạng sang có thể gấp 2-3 lần, đây là cơ hội quá tốt để sở hữu xe cỡ E cao cấp.

Đặc biệt, bên cạnh chi phí sở hữu, chi phí sử dụng cũng là lợi thế lớn của VF 9 nói riêng và các dòng xe điện VinFast nói chung. “VinFast đang miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027. Một chiếc xe dầu như tôi từng chạy, mỗi tháng tốn 3–6 triệu đồng tiền nhiên liệu. Chuyển sang VF 9 là tôi tiết kiệm được toàn bộ khoản này. Nhờ miễn phí sạc nên tôi dùng xe cực kỳ thoải mái, nhà mất điện thì xuống xe mà ngủ luôn”, chia sẻ sau 1.000 km trải nghiệm, anh Lê Hùng (kênh Autodaily) cho biết.

Chưa kể, nhờ cấu tạo ít bộ phận hao mòn, không phải thay dầu, nhớt… nên chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng thấp hơn đáng kể, chỉ bằng khoảng 30% so với xe xăng. Bên cạnh đó, VF 9 còn được đánh giá cao với chế độ bảo hành vượt trội: 10 năm hoặc 200.000 km cho xe và pin.

Rõ ràng, khi đặt lên bàn cân, lợi thế về trải nghiệm, trang bị, chi phí vận hành của VinFast VF 9 vượt trội so với nhiều mẫu SUV chạy xăng cùng tầm tiền, đặc biệt trong những ngày cuối năm - thời điểm chi phí sở hữu VF 9 đang ở mức tối ưu.

PV