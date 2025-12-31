Càng chạy càng lời, tài xế dịch vụ rộng đường tiết kiệm chi phí với xe VinFast Green

Sạc pin 0 đồng giúp tối ưu hóa chi phí

Trong cơ cấu chi phí của một chiếc xe dịch vụ truyền thống, tiền nhiên liệu thường chiếm tỷ trọng cao nhất, vượt xa các khoản như bảo dưỡng hay khấu hao. Đặc biệt, khoản tiền này sẽ dần lớn lên qua từng năm sử dụng khi các phương tiện ngày càng cũ đi, “ăn xăng” nhiều hơn và chi phí nhiên liệu tăng cao.

Bởi thế, sự xuất hiện của Green (gồm Limo Green, Herio Green, Nerio Green, Minio Green) - dòng xe được VinFast thiết kế riêng, đặc biệt tối ưu cho kinh doanh dịch vụ vận tải - đã tạo nên cơn sốt với giới tài xế khi giải quyết triệt để bài toán trên.

Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) đánh giá, trong thời gian sử dụng xe điện Green để chạy dịch vụ, tài xế sẽ “thu nhiều, chi ít”. Phần chi phí lớn nhất là năng lượng đã được tối ưu nhờ chính sách sạc miễn phí của VinFast đến tháng 6/2027.

Trên cơ sở đó, ông Thắng tính toán, giả sử mỗi tháng chạy dịch vụ khoảng 1 vạn km, với xe xăng, chi phí nhiên liệu khoảng 16 triệu đồng/tháng, tức là gần 200 triệu đồng/năm. Đây là số tiền tài xế sẽ tiết kiệm được khi chuyển sang sử dụng xe điện. Ngay cả khi phải chi trả tiền sạc, số tiền thực tế cũng chỉ khoảng 5-6 triệu đồng/tháng, tức là bằng 1/3 so với đổ xăng.

Qua đó, theo giới chuyên gia, dòng Green giúp tài xế càng chạy nhiều, càng có thêm lợi nhuận.

Nhanh thu hồi vốn khi vận doanh qua Xanh SM Platform

Các tài xế dịch vụ chọn mua dòng Green còn tiết kiệm được một khoản lớn với các chính sách ưu đãi từ VinFast và đối tác GSM. Theo đó, tài xế dịch vụ mua xe Green và tham gia Xanh SM Platform sẽ được hưởng tỷ lệ chia sẻ doanh thu lên tới 90% - con số chưa từng có trên thị trường. Đây là động lực giúp nhiều tài xế hoàn vốn trong thời gian ngắn nhất.

"Sau khi mua xe Limo Green, với 20 triệu đồng các chi phí đăng ký (tiền biển số nếu ở Hà Nội, cùng bảo hiểm, đăng kiểm lần đầu và phí đường bộ) thì tổng giá lăn bánh khoảng 770 triệu đồng. Chủ xe chỉ cần chạy được 1 triệu đồng mỗi ngày thì khoảng hơn 2 năm là có thể hoàn tiền mua xe", ông Thắng lấy ví dụ về Limo Green - một trong những bom tấn đang làm mưa làm gió trên thị trường.

Với các mẫu xe như Herio Green hay Minio Green, thời gian hoàn vốn chỉ hơn 1 năm, theo tính toán của nhiều bác tài đã có kinh nghiệm sử dụng xe điện.

Bên cạnh đó, các tài xế cũng nhận được sự hỗ trợ của VinFast để dễ dàng tiếp cận các dòng xe Green.

Cụ thể, trong tháng 12, khách hàng mua xe sẽ được giảm 4% trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, ưu đãi cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện lên tới 22 triệu đồng, hay ưu đãi chuyển đổi xanh với lãi suất hỗ trợ 3%/năm trong 3 năm đầu so với lãi suất vay trên thị trường (xe dịch vụ Xanh SM Platform được 4%). Riêng Limo Green còn được tặng thêm 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 15 triệu đồng).

Khách mua dòng xe Herio Green cũng được hưởng chính sách mua xe 0 đồng với chi phí trả niên kim chỉ từ 9,8 triệu đồng/tháng. Nếu chạy độc quyền trên Xanh SM Platform, tài xế sẽ được hỗ trợ thêm 700.000 đồng/tháng.

Với chi phí gần như chạm đáy và cơ chế vận doanh có lợi hiếm thấy, VinFast Green đang mở ra một chuẩn làm nghề mới cho tài xế dịch vụ: Càng chạy càng lời. Theo các chuyên gia, dòng xe Green đang định hình lại bài toán lợi nhuận cho ngành vận tải công nghệ hiện nay.

PV