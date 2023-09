Toyota Vios nhận ưu đãi lớn trong tháng 9/2023

Nội dung Chi tiết Thời gian áp dụng Từ ngày 04/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023 Mẫu xe áp dụng Toyota Vios Đối tượng khách hàng Tất cả khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và Đại lý đã xuất Hóa đơn Giá trị gia tăng khi mua xe trong thời gian diễn ra chương trình. Nội dung khuyến mại Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ không vượt quá mức tối đa theo từng phiên bản (Vios G: 30 triệu đồng; Vios E-CVT: 26.5 triệu đồng; Vios E-MT: 24 triệu đồng) (*) Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết

Với chương trình ưu đãi tháng 9 này từ hệ thống Đại lý Toyota, kết hợp cùng chính sách hỗ trợ cho xe sản xuất và lắp ráp trong nước từ chính phủ, khách hàng có cơ hội sở hữu Toyota Vios dễ dàng hơn bao giờ hết khi được miễn phí 100% lệ phí trước bạ.

Toyota Việt Nam giới thiệu bản nâng cấp của Vios vào tháng 5/2023 với những thay đổi ấn tượng về ngoại thất, nội thất và công nghệ. Ngoài những trau chuốt về thiết kế, Vios 2023 được trang bị màn hình thông tin- giải trí kích thước 9 inch, lớn hơn hẳn thế hệ cũ, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, đồng thời tích hợp lẫy chuyển số trên vô lăng và cổng sạc USB Type C dành cho hàng ghế sau. Điểm đáng giá khác ở Vios 2023 là việc bổ sung thêm những tính năng an toàn hiện đại thuộc gói an toàn chủ động TSS, thường thấy trên các dòng xe ở phân khúc cao hơn bao gồm: hệ thống cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường. Những tính năng này thực sự hữu dụng và mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người lái, đặc biệt là khi di chuyển trên xa lộ hoặc cao tốc.