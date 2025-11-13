VETC ra mắt dịch vụ Cứu hộ toàn quốc, hỗ trợ an toàn cho người tham gia giao thông.

Người bạn đồng hành cùng bác tài

Hơn 10 năm đồng hành cùng hàng triệu phương tiện trên khắp nẻo đường đất nước, VETC thấu hiểu sâu sắc những khó khăn và trăn trở mà các bác tài thường xuyên gặp phải. Thực tế cho thấy, Tổng đài VETC mỗi ngày nhận được hàng trăm cuộc gọi tìm kiếm sự giúp đỡ từ khách hàng khi phương tiện gặp sự cố giữa đường. Những cuộc gọi này phản ảnh ba thách thức lớn đang tồn tại trong lĩnh vực cứu hộ giao thông hiện nay.

Chỉ với 200.000VNĐ khách hàng sẽ được hỗ trợ cứu hộ không giới hạn số lần trong năm

Thứ nhất, khi sự cố xảy ra đặc biệt trên đường cao tốc, tại các vị trí khó tiếp cận hoặc trong điều kiện thiên tai, lũ lụt người lái xe thường thiếu kênh thông tin đáng tin cậy để liên hệ cứu hộ kịp thời và đảm bảo chất lượng. Thứ hai, chất lượng dịch vụ cứu hộ trên thị trường chưa đồng đều do thiếu tiêu chuẩn chung, dẫn đến trải nghiệm không ổn định cho khách hàng. Cuối cùng, một trong những rủi ro lớn nhất là vấn đề chi phí không rõ ràng và thiếu minh bạch, có thể dẫn đến việc phát sinh phí ẩn hoặc yêu cầu khách hàng phải xử lý sự cố tại các garage/xưởng dịch vụ chỉ định. Điều này làm cho khách hàng lo lắng về việc bị động trong quyết định sửa chữa.

Thấu hiểu những bất cập này, VETC triển khai Dịch vụ Cứu hộ toàn quốc, cam kết mang đến sự hỗ trợ nhanh chóng, an toàn và chuyên nghiệp bằng nền tảng công nghệ có sẵn và tinh thần phụng sự. Với mức phí chỉ 200.000 VNĐ/năm, khách hàng sẽ nhận được số lần cứu hộ không giới hạn trong năm, mỗi lần cứu hộ với khoảng cách lên tới 100 km/lần. Đặc biệt, VETC cam kết dịch vụ không có chi phí ẩn, cứu hộ và điều phối xe về garage khách hàng chỉ định, đưa quyền chủ động về lại với chủ phương tiện.

Tổng đài duy nhất tiếp nhận yêu cầu khẩn cấp

Điểm khác biệt cốt lõi của VETC nằm ở quy trình tập trung và liền mạch. Thông qua Tổng đài duy nhất trên toàn quốc 1900 6010 (phím 1), toàn bộ quy trình được vận hành trên hệ thống giám sát trung tâm. Nhờ đó, đơn vị cứu hộ có thể xác nhận yêu cầu trong vòng 15 phút và xuất phát ngay lập tức. Trong trường hợp một đơn vị không thể tiếp nhận, tổng đài sẽ tự động điều phối sang đơn vị khác nhằm đảm bảo mọi yêu cầu đều được phản hồi nhanh nhất.

Dịch vụ VETC Cứu hộ không chỉ dừng lại ở việc kéo xe, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mọi tình huống, từ xe chết máy, hư lốp, hết nhiên liệu đến các sự cố bất ngờ trên cao tốc, quốc lộ hay vùng xa xôi. Đại diện VETC chia sẻ: “Với VETC, sau mỗi cuộc gọi cứu hộ không chỉ là việc hỗ trợ xử lý một sự cố trên đường, mà còn là lời cam kết về trách nhiệm đồng hành cùng cộng đồng giao thông, không để bất kỳ ai phải đối mặt với sự cố một mình”.

Mạng lưới toàn quốc, tinh thần phụng sự cộng đồng

Để đảm bảo khả năng phản ứng nhanh trên toàn quốc, VETC đã xây dựng mạng lưới rộng khắp với hơn 20 xe ván trượt, 5 xe cẩu kéo, 30 xe sửa chữa lưu động cùng gần 300 đối tác phủ sóng 100% tỉnh thành. Các phương tiện này đều được trang bị hệ thống giám sát hành trình, kết nối trực tiếp với trung tâm điều phối, đảm bảo tính chuẩn hóa và chất lượng dịch vụ.

Khách hàng gọi cứu hộ thông qua Tổng đài duy nhất trên toàn quốc 1900 6010 (phím 1)

Không chỉ chú trọng vào chất lượng dịch vụ, VETC còn liên tục khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội. Gần đây, lực lượng cứu hộ của VETC đã huy động khẩn cấp đến miền Trung, trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại Huế và Đà Nẵng, giúp người dân di chuyển an toàn trong điều kiện ngập sâu và mất điện. Trước đó, chúng tôi cũng triển khai chiến dịch cứu hộ quy mô lớn tại Thái Nguyên, tiếp nhận yêu cầu hơn 300 trường hợp chỉ trong vài ngày cao điểm sau bão số 11. Những hành động đó lan tỏa tinh thần “phụng sự vì cộng đồng”, đặt an toàn của người dân lên hàng đầu.

Sự ra mắt dịch vụ Cứu hộ toàn quốc của VETC không chỉ đánh dấu bước phát triển của một dịch vụ mới, mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài trong việc phụng sự người tham gia giao thông, ứng dụng công nghệ để nâng cao an toàn và trải nghiệm di chuyển cho khách hàng trên khắp cả nước. Đây sẽ là bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa hệ sinh thái giao thông thông minh, nơi mọi người lái xe đều được bảo vệ và hỗ trợ kịp thời.

Thông tin chi tiết về dịch vụ VETC Cứu hộ:

🌐 https://cuuho.vetc.com.vn

📞 Tổng đài hỗ trợ 24/7: 1900 6010 (phím 1)