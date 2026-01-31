VinFast EC Van: “Chiến thần” vận tải đô thị, mẫu “xe kiếm cơm quốc dân” cho hộ kinh doanh

Ngoại hình bắt mắt, nội thất thực dụng, khả năng “bào” phố không giới hạn

Với một chiếc xe vận chuyển hàng nội đô, yếu tố ngoại hình thường bị xem nhẹ, nhưng với EC Van, ngoại thất của mẫu xe này được đánh giá là hiện đại và bắt mắt, thể hiện rõ qua cụm đèn chiếu sáng Halogen với bóng Bi-Projector đặc trưng.

“Đây là một điểm nhấn giúp chiếc xe nhìn gọn gàng và chuyên nghiệp dù là xe chở hàng”, reviewer Trung Kiên từ kênh Mê Xe nhận định.

Chung quan điểm, reviewer Hùng Lâm nhận xét một cách hóm hỉnh rằng, dù là xe tải, nhưng EC Van dùng “đi chơi cũng được”. Xe sử dụng bộ mâm sắt 14 inch đi kèm lốp với tiết diện lớn, dày dặn, giúp chịu tải tốt và không bị lún khi chở nặng.

Bước vào bên trong, sự đơn giản và bền bỉ là đặc trưng rõ nét của mẫu xe này. Khoang cabin dành cho 2 người ngồi cực kỳ rộng rãi và thoáng đãng nhờ thiết kế trần cao. Đặc biệt, điểm “ăn tiền” nhất của EC Van so với các đối thủ cùng phân khúc chính là hệ thống điều hòa hoạt động mạnh mẽ. Ngoài ra, xe vẫn trang bị đầy đủ đài FM, cổng USB, thẻ nhớ và kết nối Bluetooth để tài xế giải trí trên mọi hành trình.

“Suzuki Blind Van thậm chí còn không có điều hòa, còn ở EC Van, việc có điều hòa là một điểm cộng rất lớn, những chuyến chở hàng sẽ thoải mái hơn”, reviewer của Drive Mode VN nhấn mạnh.

Các chuyên gia cũng đánh giá khả năng vận chuyển của EC Van thực sự xứng danh “chiến thần” với dung tích thùng hàng lên tới 2.600 lít và tải trọng hơn 600kg, vượt trội hơn hẳn các mẫu “Su cóc” truyền thống. Đặc biệt, hệ thống treo sau sử dụng cầu cứng và lá nhíp được thiết kế chuyên dụng để đảm bảo sự vững chãi trên mọi cung đường. Ngoài ra, khoảng sáng gầm xe 165 mm, quãng đường di chuyển 175 km sau khi sạc đầy cũng giúp mẫu xe này “cân” tất cả các điều kiện mặt đường trong đô thị.

“Với tầm vận hành đó mà chở hàng trong thành phố, tôi nghĩ phải đi mấy ngày mới hết. Sạc DC thì chưa đầy một tiếng đã đầy rồi, quá ngon cho một chiếc xe cày tiền”, anh Hùng Lâm khẳng định.

“Mua xe 0 đồng”: Giải pháp tối ưu chi phí, tăng lợi nhuận cho tiểu thương

VinFast EC Van không chỉ giải quyết bài toán vận tải mà còn là lời giải cho bài toán kinh tế bền vững, đặc biệt đối với các hộ gia đình, tiểu thương hay doanh nghiệp nhỏ.

Với mức giá niêm yết chỉ 285 triệu đồng, cộng thêm ưu đãi 6% theo chương trình “Mãnh liệt Vì tương lai Xanh”, cộng hưởng cùng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện của Chính phủ, mẫu xe này đang đặc biệt dễ tiếp cận với người dùng.

Bên cạnh đó, chính sách “Mua xe 0 đồng” VinFast đang triển khai cũng giúp các tài xế kinh doanh dịch vụ chuyển nhà, chở hàng chợ đầu mối hay giao hoa quả… có thể lập tức “chốt đơn” xe mà không cần dồn vốn quá lớn, thậm chí là không cần vốn ban đầu.

Anh Văn Đức, một hộ kinh doanh tại chợ đầu mối Đền Lừ (Hà Nội), chia sẻ, những hộ kinh doanh nhỏ thường có vốn mỏng nên nếu dồn hết vào xe thì sẽ rất khó tối ưu được dòng tiền, trong khi nhu cầu vận chuyển hàng đang ngày càng lớn.

“Chính sách ‘Mua xe 0 đồng’ của VinFast giúp tôi tối thiểu hóa chi phí đầu tư ban đầu, dành nguồn lực tài chính cho các kế hoạch kinh doanh”, anh Đức nói thêm.

Không những thế, EC Van còn đặc biệt “dễ nuôi” nhờ chi phí vận hành thân thiện, giúp các bác tài sẽ không còn nỗi lo giá xăng tăng, giảm thất thường.

“EC Van có thể trở thành một chiến thần dịch vụ mới. Đối tượng khách hàng sẽ không đòi hỏi quá nhiều về trang bị mà cần sự cơ động, khoang chứa đồ lớn và chi phí vận hành hợp lý”, reviewer của Drive Mode VN dự báo.

Tổng kết, EC Van đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành “chiến thần dịch vụ” của các hộ kinh doanh: dễ mua, chi phí thấp và đủ bền bỉ để tạo dòng tiền ổn định mỗi ngày trong đô thị.

PV