VinFast VF 9: Hưởng tiện nghi “hạng thương gia” với chi phí sở hữu tối ưu

Tiện nghi vượt tầm giá, vận hành như “pháo đài” di động

Theo đánh giá của nhiều chủ xe và các chuyên gia trong ngành, giá trị cốt lõi của VF 9 nằm ở không gian và trải nghiệm vận hành khác biệt hoàn toàn so với số tiền bỏ ra. Với các mẫu xe cùng phân khúc E sử dụng động cơ đốt trong, người dùng thường phải chi trả số tiền gấp 2-3 lần để có được những trang bị tương đương.

Đánh giá từkênh Xe Hay cho biết, VF 9 gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên với vẻ ngoài đồ sộ và hoành tráng. Cụ thể, mẫu xe nhà VinFast được tạo hình với những đường nét cắt xẻ hiện đại, cuốn hút.

“Kích thước lớn cùng trục cơ sở lên tới gần 3,2 m giúp không gian bên trong, đặc biệt là hàng ghế thứ hai, đạt độ rộng rãi lý tưởng cho các doanh nhân cần nơi bàn bạc công việc hay gia đình đông người”, reviewer của kênh Xe Hay nhận định.

Nhiều người dùng cũng nhận định điểm “đáng tiền” nhất trên mẫu xe này là sự chăm chút dành cho trải nghiệm hành khách. Anh Trịnh Lê Hùng, chuyên gia xe từ kênh Autodaily ví von VF 9 như một “ngôi nhà di động”. Trong các chuyến đi đường dài, cảm giác thoải mái đến từ tư thế ngả sâu, kết hợp cùng các tiện ích massage, sưởi và làm mát.

“Cái sướng nhất là không gian và tư thế nằm ngả rất dễ chịu. Massage có đủ các chế độ, vị trí ghế phụ hay ghế sau đều có đủ làm mát và sưởi. Khung gầm và treo bóng hơi của VF 9 thực sự quá ngon trong tầm tiền, mang lại cảm giác êm ái”, anh Hùng chia sẻ từ trải nghiệm của một chủ xe.

Ngồi trong chiếc xe nặng tới 3 tấn, reviewer Hoàng Vũ (Xe Hay) còn mô tả VF 9 giống như một “pháo đài” nhờ thân vỏ dày dặn, chắc chắn và khả năng cách âm môi trường xuất sắc khi đóng kín cửa. Xe cũng được trang bị đầy đủ hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) hiện đại bậc nhất như phanh tự động khẩn cấp trước, hỗ trợ giữ làn, giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù…

Đi đường dài chỉ cần chi trả phí cầu đường

Trên hết, theo giới quan sát, VF 9 giải quyết được một trong những điểm khiến nhiều người lăn tăn nhất khi tiếp cận các dòng xe sang là chi phí sở hữu và nuôi xe đắt đỏ. Hiện tại, hãng xe Việt đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người dùng, đưa mức giá lăn bánh VF 9 về chỉ ngang các dòng xe hạng D.

Cụ thể, nhờ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng mua VF 9 có thể lựa chọn giữa ưu đãi trực tiếp 10% vào giá xe hoặc mua xe với lãi suất cố định chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu. Nếu mua trả góp, người dùng chỉ cần bỏ ra từ 0 đồng vốn đối ứng là có thể nhận xe ngay. Đây là chính sách “hiếm có khó tìm” dành cho một mẫu xe cao cấp có giá niêm yết trong khoảng 1,5 tỷ đồng như VF 9.

Ngoài ra, khách hàng tại Hà Nội, TP.HCM mua xe trước 10/2 được tặng thêm 70 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub để tận hưởng dịch vụ tại các thương hiệu thuộc Vingroup. Như vậy, nếu trả thẳng, chủ xe chỉ cần chi từ 1,3 tỷ đồng để “tậu” VF 9.

“Quả thực ở thời điểm hiện tại, VF 9 đang sở hữu một mức giá không thể dễ tiếp cận hơn. Tổng hợp các ưu đãi, số tiền giảm thực tế lên tới hàng trăm triệu đồng”, kênh Xe Hay nhận định về giá của mẫu xe này.

Chi phí nuôi xe VF 9 cũng được đông đảo người dùng đánh giá là cực dễ chịu. Từ nay tới hết ngày 30/6/2027, người dùng VF 9 nói riêng và xe điện VinFast nói chung được miễn phí sạc pin tại tất cả các trạm công cộng của V-Green. Điều này đồng nghĩa với việc trong hơn một năm tới, người dùng gần như không tốn chi phí năng lượng dù cho các chuyến đi dài hay sử dụng hàng ngày.

“Sướng nhất là trong một chuyến đi dài, mình gần như chỉ phải trả duy nhất một khoản phí là phí cầu đường. Càng đi nhiều lại càng có lợi”, anh Hùng chia sẻ sau chuyến đi Sa Pa.

Người dùng bởi thế có thể yên tâm “đi tới nơi mình muốn”, nhất là khi VF 9 đi kèm chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) đối với cả pin và xe. Hệ thống trạm sạc phủ kín toàn quốc và mạng lưới xưởng dịch vụ số 1 Việt Nam cũng giúp việc di chuyển xuyên Việt trở nên thuận tiện, mang tới nhiều cơ hội sở hữu “xe ngon giá mềm” dành cho người dùng Việt.