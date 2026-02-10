VinFast giành cú đúp giải thưởng tại Auto Excellence Awards 2026

Auto Excellence Awards, do Carbike360 và CMV360 tổ chức, là một trong những hệ thống giải thưởng ô tô uy tín hàng đầu tại Ấn Độ, ghi nhận những cái tên tiêu biểu ở nhiều phân khúc xe dựa trên đánh giá độc lập về tính thực tiễn, đổi mới sáng tạo, và giá trị đối với người tiêu dùng. Cú đúp giải thưởng thể hiện định hướng rõ ràng của VinFast trong việc mang đến các mẫu xe điện kết hợp giữa thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến, độ an toàn, và mức giá cạnh tranh, phù hợp với khách hàng Ấn Độ.

Việc được vinh danh là “Thương hiệu xe điện mới nổi của năm” đã phản ánh chiến lược thâm nhập thị trường bài bản, năng lực xây dựng nhận diện thương hiệu nhanh chóng, và cam kết rõ ràng của VinFast trong việc xây dựng hệ sinh thái xe điện bền vững, đặt khách hàng làm trọng tâm tại Ấn Độ. Từ hoạch định sản phẩm, nội địa hóa đến phát triển hạ tầng dài hạn, VinFast đang khẳng định vị thế là nhà sản xuất xe điện nghiêm túc, với tầm nhìn dài hạn ở quốc gia này.

Trong khi đó, VinFast VF 6 gây ấn tượng với hội đồng giám khảo nhờ đem lại gói giá trị cân bằng trong phân khúc SUV điện đầy cạnh tranh. Được thiết kế để đáp ứng kỳ vọng của người dùng đô thị và những khách hàng lần đầu mua xe điện, VF 6 mang đến sự kết hợp giữa thiết kế đương đại, tầm hoạt động đáp ứng nhu cầu thực tế, tính năng thông minh, tiêu chuẩn an toàn cao, đồng thời có mức giá hợp lý, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận xe điện tới nhiều đối tượng khách hàng.

Ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast Ấn Độ, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được ghi nhận tại Auto Excellence Awards 2026. Danh hiệu Thương hiệu xe điện mới nổi của năm khẳng định tầm nhìn và cam kết dài hạn của chúng tôi với thị trường Ấn Độ, trong khi giải Xe điện đáng tiền của năm cho VF 6 nêu bật định hướng phát triển các mẫu xe được thiết kế kỹ lưỡng, thực sự phù hợp với người tiêu dùng Ấn Độ. Những giải thưởng này tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn trong hành trình hướng tới giao thông bền vững”.

Ashish Masih, Tổng biên tập CarBike360, chia sẻ thêm: “VinFast đã có màn gia nhập thị trường xe điện Ấn Độ đầy tự tin và triển vọng. Chiến lược rõ ràng của thương hiệu, cùng với các sản phẩm như VF 6 chú trọng giá trị sử dụng, tính thực tiễn và công nghệ, giúp VinFast trở thành thương hiệu xứng đáng được vinh danh ở cả hai hạng mục trong năm nay”.

Với lộ trình đầu tư bài bản, VinFast đang từng bước xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Ấn Độ, bao gồm sản xuất, mạng lưới bán hàng và dịch vụ, giải pháp sạc và hỗ trợ khách hàng. Lấy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững làm kim chỉ nam dẫn đường, VinFast hướng đến việc đóng vai trò tích cực trong quá trình thúc đẩy Ấn Độ chuyển dịch sang tương lai giao thông xanh.

