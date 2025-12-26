VinFast giới thiệu hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại Vietnam Mobility Show 2025

Gian hàng của VinFast có quy mô lớn nhất với tổng diện tích 600 m2, tọa lạc nổi bật tại vị trí trung tâm của triển lãm. Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, đậm chất công nghệ nhờ hệ thống màn hình cỡ lớn và cột LED biểu tượng, tạo nên hiệu ứng thị giác choáng ngợp, dẫn dắt khách tham quan bước vào kỷ nguyên di chuyển thông minh.

Điểm nhấn trung tâm của gian hàng VinFast là mẫu xe siêu sang Lạc Hồng 900 LX - đỉnh cao của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Mang trong mình tinh thần tự tôn dân tộc kết hợp cùng công nghệ chế tác điêu luyện, Lạc Hồng 900 LX đã vượt lên giá trị của một phương tiện di chuyển thông thường, trở thành biểu tượng cho trí tuệ và khát vọng vươn tầm của thương hiệu Việt. Đây cũng là mẫu xe đang được sử dụng để đưa đón các nguyên thủ quốc tế tại Việt Nam như một niềm tự hào quốc gia.

Cùng với Lạc Hồng và dải sản phẩm ô tô điện quen thuộc như VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF9 và Limo Green, lần đầu tiên tại Vietnam Mobility Show 2025 chính thức xuất hiện hai mẫu xe hoàn toàn mới: Minio Green và EC Van phiên bản thương mại. Sở hữu thiết kế nhỏ gọn phù hợp với không gian đô thị, Minio Green và EC Van được dự đoán sẽ làm thay đổi phương thức di chuyển và vận tải hàng hóa của người dân trong thời gian tới theo hướng xanh, an toàn và bền vững hơn. Ngoài ra còn có mẫu xe buýt điện cỡ nhỏ chuyên chở khách và học sinh, cùng 12 dòng xe máy điện thời trang, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của người dùng.

Khách tham quan có thể tìm hiểu cặn kẽ về các giải pháp sạc và đổi pin linh hoạt, thuận tiện của Công ty Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green, cũng như lái thử tất cả các dòng xe và tham gia những hoạt động tương tác sáng tạo ngay tại gian hàng. Đặc biệt, khách hàng có nhu cầu mua xe có thể đặt cọc ngay tại sự kiện để nhận được voucher giảm giá đặc biệt có giá trị lên tới 20 triệu đồng, chỉ áp dụng trong 3 ngày diễn ra sự kiện.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết:“Với vị thế là hãng xe đang nắm giữ thị phần lớn nhất, tiên phong dẫn dắt cuộc cách mạng giao thông xanh tại Việt Nam, VinFast tự hào mang tới triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 trọn vẹn hệ sinh thái di chuyển xanh, giúp khách tham quan có trải nghiệm liền mạch và toàn diện với những mẫu xe điện VinFast. Chúng tôi không chỉ cung cấp những dòng sản phẩm công nghệ cao, đẳng cấp quốc tế, mà chúng tôi mang đến cho người tiêu dùng một giải pháp di chuyển bền vững, thân thiện với môi trường và an tâm trên mọi nẻo đường với sự hỗ trợ của cả một hệ sinh thái”.

Vietnam Mobility Show 2025 sẽ diễn ra tại Sân Đông, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội từ ngày 26-28/12/2025./.

PV