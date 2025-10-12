VinFast lập kỷ lục Việt Nam - Cán mốc 100.000 ô tô bán ra trong 3 quý đầu năm

Tin bài liên quan

VinFast chính thức ra mắt hai mẫu xe buýt điện tại châu Âu

Trong tháng 9/2025, VinFast đã bán ra thị trường 13.914 xe ô tô điện các loại, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm đến hết quý III lên 103.884 xe - đạt doanh số chưa từng có trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam.

Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất vẫn là VF 3 - “mẫu xe điện quốc dân” với tổng lũy kế 31.386 xe bán ra trong 9 tháng, trong đó riêng tháng 9/2025 là 2.682 xe.

Xếp thứ 2 là VF 5 với 30.956 xe bán ra trong 3 quý đầu năm và 3.847 xe riêng trong tháng qua. Phiên bản tối ưu cho chạy dịch vụ của VF 5 là Herio Green cũng đã đạt 8.604 xe lũy kế, trong đó riêng tháng 9 đạt 2.173 xe.

Mẫu xe xếp thứ 3 trong danh sách bán chạy của VinFast là VF 6, với 14.425 xe bán ra từ đầu năm, trong đó có 1.933 xe trong tháng 9 và nhiều đơn hàng vẫn đang chờ được bàn giao.

VF 7 cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, là một trong những mẫu C-SUV được ưa chuộng nhất hiện nay với lũy kế 9 tháng đạt 5.877 xe và 778 xe bán ra trong tháng 9.

Mẫu xe MPV 7 chỗ tối ưu cho kinh doanh dịch vụ Limo Green có màn bứt phá mạnh mẽ trong tháng 9, vươn lên top đầu phân khúc với 2.120 xe được bàn giao cho khách hàng.

Với 3 tháng kinh doanh cao điểm của Quý IV còn ở phía trước, năng lực sản xuất đã được mở rộng với hai nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, VinFast dự kiến sẽ thiết lập những kỷ lục mới ấn tượng hơn vào cuối năm 2025.

Phát biểu về thành tựu đột phá sau 9 tháng đầu năm, bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu cho biết: “Phía sau doanh số hơn 100.000 xe là hàng triệu sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng dành cho VinFast. Chúng tôi vô cùng biết ơn người tiêu dùng và cam kết sẽ nỗ lực không ngừng để tiếp tục mang đến nhiều lợi ích thiết thực hơn cho khách hàng, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi xanh tại Việt Nam.”

Việc VinFast bền bỉ vượt qua tất cả các hãng xe xăng và điện của nước ngoài trong 11 tháng liên tiếp, trở thành hãng xe đầu tiên đạt kỷ lục doanh số 100.000 xe trong 9 tháng đầu năm đã khẳng định vị thế số 1 tuyệt đối của VinFast tại thị trường Việt Nam.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho sự vươn lên chưa từng có của nền công nghiệp ô tô Việt Nam, khi thương hiệu ô tô nội địa vượt xa các thương hiệu ô tô quốc tế, trở thành lựa chọn đầu tiên của đa số khách hàng.

Đặc biệt, kỷ lục doanh số của VinFast là chỉ báo quan trọng, cho thấy xe điện đã trở thành xu hướng tiêu dùng chủ đạo tại Việt Nam. Xu hướng trên không chỉ đảm bảo triển vọng kinh doanh tích cực và bền vững của VinFast, mà còn khẳng định khả năng hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi đầu về phổ cập xe điện trên thế giới trong tương lai gần.