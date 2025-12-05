VinFast VF 7: C-SUV chất thể thao với chi phí sở hữu chỉ ngang xe hạng B

Không có đối thủ xứng tầm trong phân khúc

Vừa hoàn tất hơn 5.000 km cùng chiếc VinFast VF 7 Plus, chị Tú Linh (Tây Nguyên) khẳng định quyết định “chốt đơn không do dự” của mình là hoàn toàn đúng đắn. Trên các cung đường đồi núi của Tây Nguyên, mẫu C-SUV điện cho chị cảm giác lái “nhiều mẫu xe ở phân khúc cao hơn cũng khó sánh kịp”.

“Xe đầm chắc, vô lăng nhẹ đánh lái rất chính xác, cộng với mâm lốp lớn cho tôi cảm giác vào cua rất êm và mượt”, chị Linh chia sẻ trên diễn đàn VinFastVF7 ClubVN dành cho người dùng xe VF 7.

Đồng quan điểm với chị Linh, giới review xe cũng cho rằng VF 7 đang là mẫu xe không có đối thủ xứng tầm về hiệu năng trong phân khúc C-SUV.

“Với động cơ có công suất lên đến 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, VF 7 Plus chính là chiếc xe mạnh nhất phân khúc, điều này không phải bàn. Dính lưng là cảm giác khi lái VF 7 Plus bởi xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 5,8 giây”, chuyên gia Đình Nam đánh giá về khả năng vận hành của VinFast VF 7.

Không chỉ ghi điểm bằng khả năng vận hành ấn tượng, VinFast VF 7 còn chinh phục nhiều chủ xe nhờ ngoại hình bắt mắt. Mang dấu ấn của Torino Design - studio thiết kế hàng đầu thế giới, mẫu C-SUV này dễ dàng thu hút sự chú ý với những đường nét hiện đại và đậm chất thể thao.

“Xe có kiểu dáng thể thao rất đẹp. Cũng vì quá ưng diện mạo của xe nên tôi đã chốt đơn không do dự”, chị Tú Linh nói.

Theo chủ xe này, VF 7 còn có hàng ghế sau rộng rãi, với khoảng để chân thoải mái. Hơn nữa, chiếc VF 7 Plus của chị là bản trần kính, đồng thời được trang bị hệ thống lọc không khí, giúp không gian bên trong luôn thoáng đãng và dễ chịu.

Mức giá sở hữu trong tháng 12 chỉ ngang xe hạng B

Sở hữu thiết kế nổi bật và sức mạnh vượt tầm phân khúc nhưng mẫu C-SUV Việt lại có chi phí sở hữu cực hấp dẫn trong phân khúc.

Từ mức giá niêm yết 789 triệu đồng cho bản Eco, 949 triệu đồng cho phiên bản Plus, người dùng mua VF 7 thực tế chỉ cần bỏ ra từ khoảng 700 triệu đồng để sở hữu xe nhờ loạt ưu đãi từ nhà sản xuất.

Cụ thể, khách hàng chọn mua VF 7 trong tháng 12/2025 được ưu đãi 4% từ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3. Bên cạnh đó, khách hàng chuyển từ xe xăng sang xe điện được hỗ trợ thêm 50 triệu đồng, và nhận 35 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub nếu đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Ngoài các ưu đãi trên, người mua đặt xe trên kênh trực tuyến còn được giảm thêm 2%. Theo anh Văn Giáp (Hà Nội), nhờ loạt ưu đãi từ hãng mà anh có cơ hội đổi từ xe xăng sang chiếc VF 7 Eco với giá chỉ khoảng hơn 700 triệu đồng. Con số này hiện chỉ ngang với một số mẫu xe hạng B bản cao, tức phân khúc dưới.

Trong khi đó, với bản VF 7 Plus, khách hàng còn được hưởng thêm mức hỗ trợ 50 triệu đồng, giúp đưa mức giá lăn bánh của xe xuống chỉ còn từ hơn 830 triệu đồng (lăn bánh tại Hà Nội/TP.HCM).

Không chỉ chi phí sở hữu ban đầu hấp dẫn, chi phí sử dụng dài hạn của VF 7 cũng là điểm cộng lớn. VinFast đang áp dụng chính sách miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green đến hết tháng 6/2027, giúp chủ xe tiết kiệm tới hàng chục triệu đồng nhiên liệu trong khoảng 1,5 năm tới. Khi kết hợp với hệ thống trạm sạc phủ rộng khắp 34 tỉnh thành, người dùng hoàn toàn yên tâm khi di chuyển cả trong và ngoài đô thị. “Ngay ở Tây Nguyên vẫn có nhiều trạm sạc thuận tiện nên tôi không lo vấn đề này”, chị Tú Linh nói.

Nhờ tổng hòa thiết kế bắt mắt, hiệu năng mạnh, giá sở hữu hấp dẫn và chi phí vận hành cực thấp, VinFast VF 7 được giới chuyên gia đánh giá là một trong những “ngôi sao” nổi bật nhất của phân khúc C-SUV. Với những người tìm kiếm một chiếc xe khác biệt, giàu cá tính nhưng vẫn thực dụng và tiết kiệm, VF 7 là lựa chọn đáng để cân nhắc trong thời điểm cuối năm.

PV