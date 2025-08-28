VinFast VF 7: “Siêu xe” chinh phục người trẻ bằng cả hiệu suất lẫn chi phí

“Siêu xe” mang lại cảm giác lái thể thao thực thụ

Với nhiều khách hàng, VinFast VF 7 gây ấn tượng đầu tiên bằng thiết kế thể thao, cá tính và đậm chất châu Âu.

Reviewer Phúc Thành đánh giá VF 7 là mẫu xe hiếm hoi gần như không có lời chê về ngoại hình. Theo anh, yếu tố thẩm mỹ chiếm tỷ trọng lớn trong quyết định sở hữu xe của đông đảo khách hàng, đến mức nhiều người chọn mua chỉ vì… quá đẹp.

Tuy nhiên, VF 7 không chỉ là một chiếc xe để ngắm. Với phiên bản VF 7 Plus 2 cầu, người mua được cầm lái một “cỗ máy” có công suất lên tới 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.

Con số 349 mã lực gợi anh nhớ tới những mẫu xe đình đám như Lamborghini Miura. Trong khi đó, lực kéo khủng trên VF 7 thường chỉ thấy ở những mẫu xe nổi tiếng như Lamborghini Gallardo hay Ferrari 458 Italia. Điểm chung của những mẫu xe trên là đều có giá gấp nhiều lần VF 7.

Anh Bảo, chủ xe VF 7, sau 17.000 km cầm lái là người hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh và khả năng vận hành của chiếc C-SUV điện nhà VinFast. “Một chiếc SUV nhưng lại có cảm giác như lái xe thể thao thực thụ”, anh Bảo nói.

Với trang bị 2 cầu và sức mạnh không xe nào cùng tầm giá có thể đọ được, theo anh, VF 7 có khả năng vượt mọi địa hình nhẹ nhàng. Bản thân anh đã sử dụng VF 7 để di chuyển trong các dự án xây dựng - nơi có địa hình nhiều sình lầy và cát - nhưng xe vẫn vận hành ổn định, hoàn toàn không bị mắc lầy như nhiều mẫu xe khác.

Ngoài hiệu suất vận hành, VF 7 sở hữu khoang nội thất hiện đại với phong cách tối giản. Gần như toàn bộ các tính năng điều khiển và thông tin đều được tích hợp vào màn hình trung tâm và HUD. Với người ưa thích sự gọn gàng, khoa học, cách bố trí này tạo cảm giác như đang điều khiển một thiết bị công nghệ cao thay vì một chiếc ô tô truyền thống.

Tổng hợp những trải nghiệm ấy, anh Phúc Thành gọi VF 7 là “siêu xe cho người không quá dư tiền”. “Người dùng phổ thông cần một mẫu xe đa năng, phục vụ được nhiều mục đích như gia đình, đi chơi, đi làm và đi lại hàng ngày. VF 7 đáp ứng một cách hài hòa tất cả các yếu tố này, và đó là lý do nhiều người chọn VF 7”, anh Thành nói.

Tiết kiệm “vô đối” ở mọi khoản chi

Không chỉ mạnh mẽ và đẹp mắt, VF 7 còn khiến người dùng gật gù về mặt tài chính. Anh Lê Mạnh Linh, người đã sở hữu nhiều mẫu xe Nhật, Hàn, Mỹ, mới đây đã thử mang chiếc VF 7 đi bảo dưỡng để so sánh về chi phí. Kết quả thực tế khiến anh vô cùng bất ngờ bởi chi phí tại mốc bảo dưỡng cấp 1 (12.000 km) chỉ khoảng 800.000 đồng. Trong khi đó, những mẫu xe như Hyundai Tucson hoặc Mazda CX-5 cần bảo dưỡng sau mỗi 5.000 km và riêng chi phí bảo dưỡng cấp 1 đã khoảng 1-1,2 triệu đồng. Tới cấp 2, số tiền cũng lên tới gần 2 triệu đồng. Bởi thế, tổng chi phí cho 10.000 km của xe xăng phổ thông gấp nhiều lần so với một chiếc VF 7 di chuyển 12.000 km.

Theo anh Linh, khả năng tiết kiệm “vô đối” trên xuất phát từ cấu tạo đơn giản của xe điện. Chủ xe không cần quan tâm tới việc thay dầu hay nhiều chi tiết tốn kém.

Về chi phí nhiên liệu, chủ xe VF 7 được hưởng chính sách sạc miễn phí đến giữa năm 2027. Với anh Bảo, ưu đãi trên tương đương mức tiết kiệm 5–6 triệu đồng mỗi tháng so với xe xăng.

“Mỗi tuần tôi đi công việc tốn khoảng 1,5 triệu đồng tiền nhiên liệu nếu dùng xe xăng. Giờ sạc miễn phí, tôi chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý là không lo gì cả”, anh Bảo nói thêm.

Đặc biệt, chi phí sở hữu mẫu VF 7 đang khiến nhiều người dùng “thèm thuồng” bởi chi phí lăn bánh quá hấp dẫn sau loạt ưu đãi lớn. Trước hết là khoản ưu đãi 4% của chương trình Mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần 3. Nếu chuyển đổi từ xe xăng lên VF 7, người mua còn được ưu đãi thêm 50 triệu đồng. Ngoài ra là khoản lệ phí trước bạ tiết kiệm được theo chính sách của Nhà nước dành cho xe điện.

Đáng chú ý, theo chương trình VinFast đang triển khai với các ngân hàng, đối tác tài chính, người dùng có thể tiếp cận chính sách vay trả góp lên tới 80% giá trị xe, với lãi suất được ưu đãi thấp hơn 3% so với mức thị trường trong 3 năm đầu.

Với mức giá lăn bánh chỉ từ khoảng 740 triệu đồng sau khi trừ ưu đãi, anh Lê Mạnh Linh thừa nhận “VF 7 rất rất đáng để sở hữu”. Cùng đó, mạng lưới hơn 300 xưởng dịch vụ toàn quốc của VinFast và hệ thống 150.000 cổng sạc khắp cả nước tạo nên hệ sinh thái thuận tiện cho người sử dụng từ A đến Z.

Từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, VinFast mang đến dải sản phẩm xanh từ VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 đến VF Wild và Lạc Hồng 900 LX - dòng xe giới hạn có phiên bản chống đạn đầu tiên của hãng xe Việt. Khách tham quan cũng sẽ được chiêm ngưỡng loạt phiên bản xe nghệ thuật collab với các nghệ sĩ nổi tiếng, nhìn lại những cột mốc đáng nhớ và hành trình đầy tự hào của VinFast cũng như tìm hiểu về hệ sinh thái xanh toàn diện của các thương hiệu thuộc Vingroup.

PV