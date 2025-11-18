VinFast VF 8 được ưa chuộng ở phân khúc SUV 5 chỗ tầm 1 tỷ đồng nhờ chất lượng ổn định và chi phí tốt

Chất lượng toàn cầu, độ bền đã được kiểm chứng

VF 8 là một trong những xe điện đầu tiên được VinFast mang ra các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu. Động thái này cho thấy nhà sản xuất thực sự tự tin về chất lượng xe và thực tế cho thấy mẫu xe này đã đáp ứng hàng loạt quy định khắt khe của các thị trường lớn. Còn tại Việt Nam, đông đảo khách hàng đã xác nhận về chất lượng, độ ổn định, bền bỉ của VF 8 qua hàng loạt hành trình dài trong nước và xuyên biên giới.

“Chiếc VF 8 này đã chạy hơn 268.000 km và pin chỉ chai 3%, thế này bao giờ mới hỏng được quả pin. Chất lượng khung gầm, ngoại thất và nội thất của xe còn rất tốt. VF 8 bền bỉ đáng kinh ngạc”, kênh Cafe Ô Tô nhận xét.

Thậm chí, theo đại diện kênh, với ODO lớn như vậy mà chiếc VF 8 vẫn cho thấy khả năng vận hành không hề suy giảm. Độ vọt rất tốt, cảm giác tăng tốc vẫn phấn khích như lần cầm lái đầu tiên. Các chi tiết cơ khí như phanh, vô-lăng, giảm xóc vẫn giữ được độ ổn định như thiết kế ban đầu.

Anh Phạm Duy, một kỹ sư công nghệ tại Hà Nội, cũng không giấu được sự ngạc nhiên trước sự bền bỉ và cảm giác lái vượt trội của mẫu SUV này. “Khả năng tăng tốc mạnh mẽ và sự yên tĩnh tuyệt đối của động cơ điện mang lại cảm giác lái hoàn toàn khác biệt. VF 8 không chỉ là một chiếc xe mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy”, anh nói thêm.

Theo anh, với khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 5,58 giây (bản Plus), VF 8 mang lại một trải nghiệm lái xe đầy mạnh mẽ và linh hoạt. Trong khi đó, hệ thống 11 túi khí, nhiều nhất trong phân khúc, giúp đảm bảo an toàn tối đa cho mọi hành trình.

Sức hút khó chối từ bởi loạt ưu đãi “có một không hai”

Với chất lượng và cảm giác lái không thua gì các dòng xe luxury, VF 8 bản thân đã là một “món hời” với mức giá hơn 1 tỷ đồng. Đặc biệt, hiện tại, các chính sách ưu đãi “khủng” mới khiến mẫu xe này càng trở nên khó cưỡng.

Cụ thể, khách hàng có thể tiết kiệm đến hàng trăm triệu đồng nhờ hàng loạt chương trình hấp dẫn: ưu đãi 4%, hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng khi tham gia chương trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, voucher Vinpearl trị giá 50 triệu đồng có thể quy đổi thành tiền mặt, tặng 50 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe ở Hà Nội hoặc TP.HCM.

Cùng với khoản lệ phí trước bạ bằng 0, giá lăn bánh của VF 8 hiện xuống mức rất hấp dẫn. Đơn cử, bản VF 8 Eco có giá lăn bánh tại Hà Nội dao động xung quanh mức 900 triệu đồng. Đây là mức giá gần như không tưởng cho một chiếc SUV 5 chỗ tích hợp hàng loạt công nghệ an toàn và vượt trội hoàn toàn các dòng xe xăng cùng khoảng giá. Theo nhiều tư vấn bán hàng của VinFast, đây là thời điểm không thể thích hợp hơn để sở hữu VF 8.

Ngoài chi phí sở hữu dễ thở, VF 8 còn ghi điểm tuyệt đối ở chi phí vận hành. Với chính sách miễn phí sạc pin đến hết tháng 6/2027, người dùng gần như không phải lo lắng về chi phí nhiên liệu. “Chi phí nuôi xe gần như bằng không trong thời gian dài sắp tới có thể coi là một khoản tiết kiệm lớn, chưa kể các mốc bảo dưỡng xe rất dài, cùng chi phí thấp sẽ giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều”, anh Phạm Duy hào hứng.

Với hàng loạt điểm nổi trội về vận hành, sự bền bỉ, trải nghiệm lái tốt, cùng loạt ưu đãi hiếm thấy, VF 8 đang là lựa chọn hàng đầu ở phân khúc SUV 5 chỗ tầm giá 1 tỷ đồng, mang đến cho người dùng những giá trị sử dụng vượt xa giá bán.

