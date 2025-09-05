VinFast VF9 lăn bánh chỉ còn từ 1,3 tỷ đồng: Cơ hội chưa từng có cho giấc mơ xe sang

Mẫu xe “3 trong 1”: Xe chủ tịch, giá phổ thông, trải nghiệm thương gia

Với vóc dáng bề thế, thiết kế hiện đại và nội thất tràn ngập tiện nghi, VF 9 nhanh chóng thu hút những người yêu xe, yêu công nghệ và sẵn sàng đổi mới. Doanh nhân Vương Quốc Thanh, Giám đốc công ty Anh Đức Digital (Đà Nẵng), là một trong những người như vậy.

“Tôi tình cờ thấy VF 9 trên một website, và thật sự bị ấn tượng bởi thiết kế. Nhưng điều khiến tôi quyết định ngay, không cần suy nghĩ, là việc xe được xuất khẩu sang Mỹ - một thị trường rất khó tính. Điều đó chứng minh đây là sản phẩm đạt chuẩn toàn cầu”, anh Thanh cho biết.

Không chỉ nhìn xe bằng con mắt doanh nhân, anh Thanh còn sử dụng VF 9 như một phòng làm việc di động nhờ khoang nội thất rộng rãi, yên tĩnh và hệ thống hỗ trợ tiện nghi.

“Tôi làm việc online, họp hành, lên ý tưởng ngay trên xe. Ghế massage, hệ thống âm thanh chất lượng, pin khỏe giúp tôi chủ động di chuyển xa. Và khi bước xuống xe, hình ảnh cá nhân cũng được nâng tầm rõ rệt”, vị doanh nhân người Đà Nẵng chia sẻ.

Còn với reviewer Đoàn Hồng Giang (TP.HCM), người đã có cơ hội trải nghiệm hàng chục mẫu SUV hạng sang, VF 9 tạo ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu chạm mặt.

“Ngầu thật sự luôn! Vóc dáng hoành tráng, màu đen bóng loáng như xe chủ tịch. Nội thất thì đúng chuẩn xe sang: ghế lái tự lùi khi rời xe, cửa hít nhẹ tênh, massage cả bốn ghế. Mình bấm vô là lưng lạnh từ hông lên vai luôn, chọn ghế nào massage ghế đó”, reviewer Đoàn Hồng Giang chia sẻ khi lần đầu trải nghiệm mẫu VF 9.

Đồng thời, anh Giang cũng đánh giá cao khả năng vận hành mạnh mẽ, độ vọt khi đạp ga trên VF 9. Ngoài ra là hệ thống camera 360 độ chân thực, loạt tính năng ADAS vô cùng hữu ích như hỗ trợ giữ làn, trợ lái trên cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù…

Sở hữu hàng loạt tính năng “hạng thương gia” nhưng VF 9 lại có giá cực mềm - chỉ 1,499 tỷ đồng với bản Eco và 1,699 tỷ đồng cho bản Plus. Đặc biệt, VinFast còn “phá rào” phân khúc xe sang bằng hàng loạt ưu đãi nặng tay.

Cụ thể, với chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” lần 3, khách hàng được ưu đãi trực tiếp 4% vào giá xe, cùng đặc quyền 0 đồng phí trước bạ. Riêng người dùng tại Hà Nội và TP.HCM còn được tặng 70 triệu đồng.

Đặc biệt, chính sách “Thu xăng - Đổi điện” mà VinFast đang triển khai càng tạo thêm lực đẩy cho VF 9. Theo đó, hãng hỗ trợ đến 100 triệu đồng cho người dùng đổi xe xăng sang xe điện. Người dùng có thể tự bán xe xăng cũ, mang giấy tờ đến đại lý để nhận khoản hỗ trợ trực tiếp vào giá bán.

“Cộng dồn các ưu đãi thì giá lăn bánh của VF 9 tại Hà Nội chỉ còn 1,3 tỷ với bản Eco và 1,5 tỷ với bản Plus. So với giá lăn bánh của các mẫu xe xăng hạng sang có tính năng, trang bị tương đương thì chỉ bằng 1/3”, anh Nguyễn Thanh Lâm (Hà Nội) tính toán.

Sạc miễn phí toàn quốc, chi phí bảo dưỡng thấp, hậu mãi chuẩn xe sang

Cũng theo anh Lâm, với nhiều người, sở hữu một mẫu xe cao cấp chỉ là bước đầu. Việc nuôi xe mới là điều khiến họ phải cân nhắc bởi chi phí thường rất tốn kém. Nhưng với VF 9, chi phí vận hành lại trở thành lợi thế.

Theo đó, VinFast hiện đang miễn phí toàn bộ chi phí sạc cho người dùng tại hệ thống trạm sạc V-Green đến ngày 30/6/2027.

“Với người đi nhiều, số tiền nhiên liệu tiết kiệm được trong 2 năm nữa là con số không nhỏ, có thể lên đến cả trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng xe điện thường chỉ bằng 30% so với xe xăng, do ít bộ phận hao mòn hơn, không cần thay dầu máy, lọc gió, bugi...”, anh Lâm bổ sung.

Đáng chú ý, VinFast còn áp dụng chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km - dẫn đầu thị trường. Ngoài ra, dịch vụ hậu mãi dành cho VF 9 cũng được VinFast chăm chút tỉ mỉ với: hotline riêng 24/7, được ưu tiên phục vụ tại xưởng dịch vụ, cứu hộ miễn phí trong thời gian bảo hành…

Từ thiết kế, công nghệ đến dịch vụ, VF 9 đang khẳng định vị thế của một mẫu SUV điện hạng sang do người Việt làm chủ. Đó cũng là điều khiến anh Trần Quốc Minh, một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ, cảm thấy đồng cảm sâu sắc.

“Điều khiến tôi tự hào không chỉ là cầm lái một chiếc SUV hạng sang, mà còn ở chỗ đây là sản phẩm do chính người Việt phát triển. Đó là niềm tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ và tương lai”, vị doanh nhân nói về nguồn cảm hứng mà mẫu “xe chủ tịch” mang lại.

PV