Volkswagen Việt Nam khai trương đồng loạt 5 đại lý – cột mốc mới trong chiến lược mở rộng toàn diện.

Thông tin 5 đại lý mới.

Volkswagen An Phú là đại lý theo mô hình Urban Store đầu tiên tại Châu Á, có địa chỉ tại 507C Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, TP.HCM.

Mô hình “Urban Store” có sứ mệnh mang thương hiệu Volkswagen toàn cầu đến gần với bản sắc văn hóa Việt Nam. “Urban Store” hướng đến trải nghiệm của khách hàng Việt, giúp khách hàng vừa có thể chiêm ngưỡng các mẫu xe, vừa tận hưởng và cảm nhận được hình ảnh đẳng cấp và tinh thần đặc trưng của thương hiệu Volkswagen trong bối cảnh đậm sắc Việt.

Showroom có thể trưng bày 6 xe, với đầy đủ các mẫu xe thế hệ mới nhất, có phòng giao xe riêng rộng 50 m2 và khu vực lounge sang trọng 60 m2 cho khách hàng xem xe. Khu dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa rộng 1100 m2, đầu tư trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu.

Volkswagen Golden là đại lý theo mô hình Urban Store đầu tiên tại Châu Á. Volkswagen Golden có địa chỉ tại 922 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Showroom tập trung vào khu vực trưng bày được thiết kế theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Volkswagen, có thể trưng bày lên đến 5 xe, với đầy đủ các mẫu xe thế hệ mới nhất, khu vực highlight dành cho sản phẩm nổi bật, có phòng giao xe riêng rộng 50 m2 và khu vực lounge sang trọng 40 m2 cho khách hàng xem xe. 2 khu vực Configuration ấm cúng và riêng tư gồm những Digital Display hiện đại. Khu vực Lounge sang trọng thư giãn với khu accessories dành cho khách hàng yêu thích những món quà lưu niệm độc đáo của thương hiệu Volkswagen.

Volkswagen Khánh Hội được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo mô hình Urban Store chuẩn mới nhất của Volkswagen toàn cầu tổng, tọa lạc tại địa chỉ số 384 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, TP.HCM.

Volkswagen Khánh Hội dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong tháng 8. Showroom được thiết kế theo tiêu chuẩn Volkswagen, trưng bày tối đa 5 xe thế hệ mới, có khu vực nổi bật cho mẫu xe chủ đạo kết hợp vách welcome mới. Ngoài ra, showroom còn có phòng giao xe riêng 28 m² và lounge cao cấp 50 m² dành cho khách hàng.

Volkswagen Đồng Nai tọa lạc tại địa chỉ số 643 Xa Lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Đồng Nai, thuộc cửa ngõ đi vào vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ - vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước. Showroom có thể trưng bày 6 xe với diện tích 400m2. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa rộng 500 m2, với đầy đủ các trang thiết bị theo tiêu chuẩn Volkswagen toàn cầu.

Volkswagen Thanh Hóa tọa lạc tại địa chỉ 89 đường Trịnh Kiểm, Phường Quảng Phú, Tỉnh Thanh Hóa. Thanh Hóa là 1 trong những trung tâm công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Volkswagen Thanh Hóa có tổng diện tích là 700m2 trong giai đoạn 1 và dự kiến giai đoạn 2 trong tương lai gần là hơn 4000m2 – là đại lý có tổng diện tích lớn nhất. Showroom hiện đang trưng bày đầy đủ các mẫu xe Volkswagen đang phân phối. Và xưởng dịch vụ tiêu chuẩn toàn cầu.

Volkswagen Việt Nam đầu tư cho 2 thị trường quan trọng là Đồng Nai và Thanh Hóa theo tiêu chuẩn 4S toàn cầu về cơ sở hạ tầng, thiết bị nhà xưởng và đào tạo nhân lực:

- Sales – Bán hàng: khu vực trưng bày được thiết kế theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Volkswagen, có thể trưng bày đầy đủ các mẫu xe thế hệ mới nhất, trong đó có khu vực highlight dành cho sản phẩm nổi bật kết hợp với vách “welcome” mới của Volkswagen, có phòng giao xe riêng và khu vực lounge sang trọng cho khách hàng xem xe.

- General Service – Dịch vụ sửa chữa chung: khu dịch vụ bảo dưỡng sửa được đầu tư trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu, có phòng chờ dịch vụ riêng. Tiêu chuẩn gồm có khoang tiếp nhận xe, khoang chăm sóc và làm đẹp, khoang cầu 2 trụ, khoang cột cắt kéo, cầu nâng 4 trụ, khoang kiểm tra phanh và đèn... Kho công cụ dụng cụ và phụ tùng với đầy đủ các trang thiết bị. Khu vực đậu xe chờ dịch vụ. Đặc biệt, hệ thống chẩn đoán và cài đặt phần mềm nối mạng toàn cầu đạt tiêu chuẩn cao nhất của Volkswagen AG.

- Service Body & Paint – Dịch vụ sửa chữa đồng sơn: Phòng sơn hiện đại đạt chuẩn Volkswagen toàn cầu, phòng sơn nhanh, khoang đồng sơn, sử dụng hệ thống khuấy sơn và pha màu hiện đại trong khu vực khép kín, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Spare parts – Phụ tùng chính hãng: Kho phụ tùng chính hãng 100% đáp ứng tức thời mọi nhu cầu về sửa chữa, thay thế của khách hàng sử dụng xe Volkswagen.