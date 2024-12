Chùa Linh Phú : Khám phá ngôi chùa lâu đời nhất Đồng Nai

(Ngày Nay) - Chùa Linh Phú tọa lạc tại quốc lộ 20, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai. Là ngôi chùa đầu tiên tại huyện Tân Phú. Chùa được thành lập vào năm 1957 là một điểm đến tâm linh cho người dân.

Vào năm 1957, bà Nguyễn Thị Pho cúng dường đất cho quý thầy thuộc hệ phái Bắc Truyền là Thích Từ Châu cùng 6 vị đồng tu khi thấy phong cảnh của ngọn đồi tại xã Phú Sơn này khá đẹp, phù hợp làm nơi tu tập. Sau khi nhận đất, quý thầy làm một am tranh vách tre, mái lá làm nơi tịnh tu và lấy tên là Tu viện Thái Hư.

Khi người dân từ các vùng, miền về đây lập nghiệp thường xuyên đến viếng lễ Phật nên ngôi tịnh thất trở thành chùa. Cảnh vật không còn cô tịch như xưa mà trở nên náo nhiệt. Về sau, trưởng ban Phật tử là ông Hai Thơm có duyên lành diện kiến Đại Đức Pháp Cần đang trụ xứ tại Tịnh xá Phước Huệ – Phú Túc – và đã thỉnh đại đức về chùa.

Năm 1987, ĐĐ Pháp Cần được sự bổ nhiệm của Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai về trụ trì chùa. Kể từ đó, Phật giáo huyện Tân Phú sau thời gian im ắng đã được khơi nguồn hoạt động trở lại.

Tổng thể chùa có diện tích khá lớn là 37 hecta. Kiến trúc chùa có chánh điện, phòng khách, trai đường, văn phòng ban trị sự Phật giáo huyện, nhà tổ, nhà cốt, Phật cảnh, cổng tham quan hoành tráng như một ngọn núi. Năm 1989-1992, đại đức cho trùng tu xây dựng và lấy tên hiệu là chùa Linh Phú.

Năm 1994 – 1998, chùa được trùng tu thêm một lần nữa và hoàn thiện đến nay. Tháng 11/1998, đại đức tổ chức lễ khánh thành. Kiến trúc chùa có chánh điện, phòng khách, trai đường, văn phòng ban trị sự Phật giáo huyện, nhà tổ, nhà cốt, Phật cảnh, cổng tam quan hoành tráng như một ngọn núi.

Chánh điện chùa có diện tích gần 1 sào. Với lối kiến trúc xây dựng độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa Phật giáo tiêu biểu của thiền phái Nam Tông và văn hóa dân tộc Việt, hậu khuôn viên chùa là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với hai ngọn núi Phú Sơn cùng thác Hòa Bình bao quanh tạo cho chùa một thế dựa vững chắc.

Nơi đây còn giữ gìn được nhiều vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, không khí trong lành mát mẻ, không gian thanh bình và yên tĩnh. Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và nét đẹp thiên nhiên hoang sơ đã làm cho chùa Linh Phú vừa khang trang vừa cổ kính và thanh tịnh.

Trong khuôn viên chùa còn có tượng Vua Hùng được xây dựng và đặt thờ trên một ngọn đồi với 108 bậc cấp đi lên, vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, từng đoàn người tấp nập lên thắp nhang cúng viếng, tưởng nhớ công ơn của vị Quốc tổ, vì thế, đây được coi là điểm du lịch văn hóa tâm linh lý tưởng.

Chùa Linh Phú vừa là nơi tu tập vừa là văn phòng ban trị sự Phật giáo huyện nên quy tụ cả ba hệ Phái Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ. Hiện tại chùa có 10 vị sư Nam tông.

Chùa thường tổ chức các ngày lễ truyền thống như Phật đản, Vu lan, dâng y tắm mưa và kathina. Ngày 14/4, tổ chức Phật đản. Riêng lễ Vu lan được tổ chức vào 2 ngày là ngày 12 – mãn hạ tự tứ cho chư tăng Bắc tông, còn ngày chính thống ở chùa là ngày rằm 15/7. Ngày 12/7, tất cả các chùa Bắc tông, Nam tông đều tập trung về đây.

Vào tháng 6, lễ Dâng y tắm mưa thì tùy theo thí chủ chọn ngày. Lễ dâng y Kathina được tổ chức vào ngày 24/9. Ngoài ra, chùa còn tổ chức lễ hoa đăng theo hệ Bắc truyền là lễ vía Phật A di đà vào ngày 16/11. Hàng tháng vào ngày 14, 30 có khóa tu bát quan trai.

Vào những ngày đầu năm du khách thường đi chùa lễ phật cầu bình an, may mắn cho cả năm. Chùa Linh Phú sẽ là một điểm đến du lịch văn hóa tâm linh lý tưởng cho du khách. Nếu là người có tâm hướng Phật, du khách có thể ghé chùa Linh Phú tham quan, lễ phật cầu an và dùng cơm chay. Cửa Phật nơi đây luôn rộng mở để chào đón khách thập phương.