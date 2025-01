Hà Nội: Lãnh đạo Trung ương Giáo hội thăm, chúc Tết xuân Ất Tỵ tại Bộ Công an

(Ngày Nay) - Sáng ngày 22-1, đoàn Chư tôn đức Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu- Uỷ viên Thường trực HĐCM – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Công an nhân dịp đón Xuân Ất Tỵ 2025.

Cùng đi với đoàn có Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn- Phó Tổng Thư ký- Chánh Văn phòng I Trung ương cùng chư Tôn đức Tăng Văn phòng I TƯ GHPGVN.

Đón tiếp phái đoàn có ông Phạm Thế Tùng -Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Hồng Phong – Cục trưởng cục an ninh nội địa cùng đại diện lãnh đạo phòng an ninh Tôn giáo Bộ công an.

Phát biểu tại buổi gặp mặt Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng công an nhân dân đối với GHPGVN trong thời gian qua, Hòa thượng cũng đã thông tin chia sẻ các hoạt động Phật sự của GHPGVN đã đạt được trong năm 2024, trong năm qua Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự tỉnh thành đã thực hiện nhiều chương trình hoạt động Phật sự thành tựu trên tinh thần phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”; các thành viên Giáo hội đã nỗ lực không ngừng, nhiều hoạt động Phật sự quan trọng được triển khai.

Đặc biệt năm 2025 GHPGVN tập trung tổ chức sự kiện quan trọng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Với những sự kiện trọng đại sắp tới, GHPGVN mong muốn lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, ủng hộ và hợp sức để hỗ trợ cho các hoạt động Phật sự của GHPGVN được tổ chức đạt được kết quả tốt nhất.

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời chúc Tết tới các lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân dồi dào sức khỏe, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước để nhân dân và đồng bào phật tử vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trong yên vui và hạnh phúc.

Thay mặt Bộ Công an, ông Phạm Thế Tùng -Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu cảm ơn và chúc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng chư Tôn đức trong phái đoàn mừng năm mới đón Xuân Ất Tỵ nhiều sức khỏe và an vui.

Lãnh đạo Bộ Công An cho biết trong năm 2025 sẽ có những kế hoạch cụ thể với các ban, ngành liên quan và GHPGVN sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho GHPGVN để tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025.

Lãnh đạo Bộ công an cũng mong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, đồng hành của TƯ GHPGVN tiếp tục động viên Tăng Ni, Phật tử phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.