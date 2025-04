Hãy làm công việc mà bạn yêu thích

(Ngày Nay) - Bạn đã tìm ra công việc mà mình yêu thích chưa? Nếu bạn đã tìm ra và đang mỗi ngày thực hiện công việc bạn yêu thích thì tôi xin chúc mừng bạn. Đời sống bạn chắc chắn sẽ thăng hoa và mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày vui.

Còn nếu bạn chưa tìm ra được công việc bạn yêu thích mỗi ngày, thì bạn hãy có can đảm buông xuống và tìm đúng công việc bạn yêu thích, và khi bạn được làm công việc yêu thích đó bạn sẽ đánh thức được sở trường của bạn. Nghĩa là trong công việc này các thế mạnh của bạn được phát huy.

Làm được công việc ngay đúng thế mạnh của bạn, bạn sẽ trở nên tự tin hơn và hoàn thành công việc xuất sắc. Hơn thế nữa khi bạn đang làm công việc đúng ngay thế mạnh của bạn thì bạn càng làm sẽ càng có nhiều niềm vui, càng làm việc bạn càng lại có thêm năng lượng.

Còn ngược lại nếu bạn đang làm công việc mà bạn không có yêu thích, và công việc đó lại ngay thế yếu của bạn. Thì nếu tiếp tục công việc ấy, bạn sẽ thấy mỗi ngày đi làm là mỗi ngày áp lực. Càng làm công việc đó lâu bạn sẽ thấy mình thiếu tự tin, và tôi đã thấy một số người rơi vào vòng xoáy cảm xúc thậm chí là trầm cảm.

Bạn đừng ngừng ngại và do dự thay đổi công việc nếu như việc làm hiện tại chỉ đem đến cho bạn nhiều căng thẳng, lo âu. Tôi đã gặp vài người can đảm bước ra khỏi vòng đai an toàn và làm công việc yêu thích, sự phát triển của các bạn ấy thật vượt bật.

Tôi biết bạn đã suy nghĩ về việc thay đổi công việc hiện tại vì nó chưa phù hợp với bạn, nhưng bạn mãi do dự. Bạn chưa dám bước ra khỏi vòng tròn an toàn mà bạn tự vẻ. Và bức phá ra khỏi niềm tin giới hạn.

Nếu hôm nay bạn đọc được dòng chữ này, và cũng có cùng tâm trạng như thế thì quả thật thông điệp này là dành cho bạn đó.

Chúc bạn thực hiện được ước mơ của mình, làm được việc mà bạn yêu thích và phát huy mọi tiềm lực đang sẵn có trong bạn.