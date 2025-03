Khóa hoằng pháp dành cho đồng bào Phật tử khu vực Tây Nguyên mở rộng năm 2025

(Ngày Nay) - Chiều ngày 5/3/2025 (nhằm ngày 6/2/Ất Tỵ), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, Phân ban Phật tử đồng bào Dân tộc thiểu số thuộc Ban Hoằng pháp TƯ phối hợp BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông trang nghiêm khai mạc khóa Hoằng pháp dành cho Phật tử đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) khu vực Tây Nguyên mở rộng.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II T.Ư; cùng chư tôn đức Văn phòng 2 T.Ư, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông; đại diện Ban Trị sự các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Về phía chính quyền có bà Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đắk Nông; ông Phạm Đức Lộc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh; ông Bùi Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; ông Hồ Quang Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng; cùng sự hiện diện tham dự của 800 Phật tử thuộc 14 tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, Trưởng ban Tổ chức chào mừng chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự, lãnh đạo Ban Hoằng pháp T.Ư cùng chư tôn đức đại diện Ban Hoằng pháp các tỉnh thành đã trở về tỉnh Đắk Nông tham dự khóa Hoằng pháp lần này.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền bày tỏ niềm hoan hỷ khi được Ban Hoằng pháp T.Ư và Phân ban Hoằng pháp Đồng bào dân tộc thiểu số chọn để tổ chức Khóa hoằng pháp cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên mở rộng năm 2025. "Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông đã chung tay hỗ trợ các công tác như: thiết trí hội trường, chuẩn bị các chương trình do Ban Tổ chức ấn định, ẩm thực, hậu cần, chỗ nghỉ ngơi cho Phật tử góp phần hướng đến khóa Hoằng pháp được thành tựu.", Thượng tọa chia sẻ.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông cũng cho biết thời gian qua đã mở các Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, kết hợp với thuyết giảng Phật pháp, từ thiện xã hội tại các huyện có số lượng Phật tử đồng bào đông, giúp bà con tiếp cận được gần với giáo pháp.

Báo cáo tóm tắt công tác tổ chức, Đại đức Thích Quảng Tráng, Chánh Thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông cho biết Khóa hoằng pháp dành cho Phật tử đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên mở rộng năm 2025 diễn ra 4 ngày, từ ngày 5 đến 8-3-2025, với trên 500 Phật tử từ các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh tham dự.

Ban Tổ chức đã thỉnh nhiều vị giảng sư có kinh nghiệm trong Ban Hoằng pháp T.Ư trực tiếp giảng dạy và chia sẻ Phật pháp đến với đồng bào Phật tử. Các bài giảng sẽ có nội dung gần gũi, sát với đời sống thực tế của đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con dễ dàng tiếp thu và ứng dụng giáo lý Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày.

Theo đó, Phật tử trong 4 ngày tham gia khóa Hoằng pháp, ngoài các thời khóa công phu tu tập, còn được chư tôn đức, báo cáo viên chia sẻ các chủ đề: Lược sử Phật giáo Việt Nam (Hòa thượng Thích Minh Thiện phụ trách); Tứ diệu đế (Thượng tọa Thích Trí Chơn phụ trách); Nhân quả nghiệp báo (Thượng tọa Thích Giác Minh phụ trách); Phương pháp thờ cúng Phật, thần linh, gia tiên (Hòa thượng Thích Huệ Phước phụ trách); Thập nhị nhân duyên (Đại đức Thích Đạo Ngộ phụ trách); Tư tưởng Tịnh độ (Thượng tọa Thích Thanh Hiền phụ trách); Phương pháp cầu an, cầu siêu theo đạo Phật (Thượng tọa Thích Minh Vũ phụ trách); Công tác tôn giáo đồng bào dân tộc thiểu số (Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Nông); Công tác an ninh đối với các dân tộc thiểu số (Công an tỉnh Đắk Nông).

Trong chương trình khóa tập huấn, chư tôn đức có buổi tọa đàm, thảo luận về phương pháp hoằng pháp vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thúc đẩy việc thành lập và hoằng pháp tại các Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung khu vực đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi.

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự tham dự đông đủ của chư Tăng Ni, Phật tử các tỉnh thành khu vực Tây Nguyên và miền Trung. Hòa thượng cũng chia sẻ với những khó khăn của chư tôn đức ngành Hoằng pháp trong việc hành đạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa và hy vọng chư Tăng Ni, Phật tử sẽ thu được nhiều kết quả tốt trong những ngày tu học để chung tay xây dựng ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển bền vững trong lòng dân tộc.

Cuối buổi lễ Thượng tọa Thích Minh Thuận, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng Phân ban Hoằng pháp đồng bào dân tộc thiểu số, đồng Trưởng ban Tổ chức thay lời chư tôn đức trong Phân ban dâng lời cảm tạ tri ân chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông và các cấp chính quyền đã quan tâm chỉ đạo các vấn đề cần thiết cho khóa Hoằng pháp lần này.

Được biết, sau khóa tập huấn, Phân ban tiếp tục triển khai kế hoạch chương trình mở lớp trực tuyến giảng dạy cho các Phật tử và đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên và các tỉnh lân cận.