Lãnh đạo GHPGVN thăm thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thủ đô

(Ngày Nay) - Ngày 11/3/2025 Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc Công an TP. Hà Nội tiếp đón phái đoàn GHPGVN đến thăm và làm việc tại trụ sở Công An Thành phố Hà Nội.

Phái đoàn GHPGVN có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; cùng chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký); Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư và chư tôn đức Văn phòng I T.Ư.

Tiếp đón phái đoàn có Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc Công an TP. Hà Nội cùng các cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an TP Hà Nội.

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thăm, chúc mừng đến thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trên cương vị mới; gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Hà Nội; tin tưởng lực lượng Công an Nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ bình yên cho nhân dân Thủ đô.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng cũng chia sẻ về những hoạt động Phật sự quan trọng sắp diễn ra, đặc biệt các sự kiện trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 được GHPGVN đăng cai tổ chức tại TP.HCM.

Đáp lời, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của lãnh đạo GHPGVN dành cho lực lượng Công an Nhân dân nói chung và Công an TP.Hà Nội nói riêng. Ông cũng ghi nhận những đóng góp của Giáo hội trong công tác thiện nguyện, xây dựng lối sống nhân văn cho xã hội, góp phần giúp công tác đảm bảo an ninh trật tự được thuận lợi hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, Công an TP.Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các hoạt động Phật sự được diễn ra thuận lợi; khẳng định, trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ phối hợp chặt chẽ với Giáo hội để cùng xây dựng Thủ đô ngày càng an toàn, văn minh, xứng đáng với danh hiệu Thành phố Vì Hòa Bình mà UNESCO đã công nhận.