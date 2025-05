Ở đâu có đau khổ ở đó có cách thoát ly

(Ngày Nay) - Chẳng thể tìm được nơi nào thực sự bình yên trên thế gian này. Người nghèo không bình yên, và người giàu cũng thế. Người lớn không yên và trẻ con cũng vậy.

Người ít học không được bình yên, và người học thức cao cũng vậy thôi. Chẳng có ai bình yên. Đó là bản chất của thế gian.

Những người có ít tiền của thì khổ, nhưng người có nhiều tiền và của cải cũng khổ như thế. Trẻ em, người lớn, người có tuổi...tất cả đều khổ.

Nỗi khổ khi còn trẻ, nỗi khổ khi đã già nua, nỗi khổ khi nghèo đói, và cả những nỗi khổ khi đã được sung túc, vốn chẳng có gì ngoài khổ đau.

Khi có thể thấy được như vậy, thì sẽ thấy được Anicca - vô thường và Dukkha - bất toại nguyện và khổ. Tại sao mọi sự lại vô thường và khổ. Vì chúng vốn là Anattà - không có tự tánh...

Bình an nằm ngay trong chúng ta, nó ở cùng chỗ với bất an và đau khổ. Không thể tìm bình an trong rừng sâu hay trên đồi cao. Cũng không thể tìm bình an nơi vị thầy khả kính khả ái. Ở đâu có đau khổ, ở đó có con đường thoát ly...