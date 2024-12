Quảng Trị: Ban Trị sự GHPGVN H.Triệu Phong tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2024

(Ngày Nay) - Chiều 11-12, tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (tiểu khu 3, TT.Ái Tử, H.Triệu Phong, Quảng Trị), Ban Trị sự GHPGVN H.Triệu Phong đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2024 và trình phương hướng hoạt động năm 2025.

Chủ trì hội nghị có Đại đức Thích Nguyên Mãn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Triệu Phong; Đại đức Thích Thiện Tư, Phó ban Trị sự GHPGVN huyện; cùng sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ thành viên Ban Trị sự; chư vị trụ trì, trú xứ các tự viện; đại diện các đạo tràng, Ban Hộ tự, Phân ban Gia đình Phật tử trong huyện...

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Nguyên Mãn cho biết, hội nghị lần này nhằm đánh giá hoạt động Phật sự của huyện nhà trong năm 2024, rút ra những ưu - khuyết điểm để thực hiện tốt Phật sự trong năm 2025.

Đạo hữu Tâm Ninh Hoàng Công Hiền, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo H.Triệu Phong đã thông qua báo cáo hoạt động Phật sự trong năm 2024. Theo đó, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại chùa Khánh An (thôn An Trú, xã Triệu Tài); phối hợp chư Tăng Ni, xây dựng nhà Từ bi cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; tổ chức phiên chợ 0 đồng phục vụ bà con vào dịp Tết; các tự viện, các đạo tràng duy trì được bếp cơm từ thiện tại các bệnh viện, trung tâm y tế; trao quà Hội Người mù, trẻ em bị chất độc da cam trên địa bàn huyện; tổ chức chương trình Áo ấm từ bi tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị); hưởng ứng cuộc vận động cứu trợ tại miền Bắc do bão Yagi gây ra; tổ chức cứu trợ đồng bào vùng lũ H.Vĩnh Linh (Quảng Trị) và H.Lệ Thủy (Quảng Bình)… với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng.

Về phương hướng hoạt động năm 2025, Ban Trị sự đề ra nhiều mục tiêu để phấn đấu trên cơ sở phát huy những thành quả đạt được và khắc phục một số Phật sự còn tồn đọng trong năm 2024. Tiếp tục lên kế hoạch xuất bản tập 2 "Phật giáo Triệu Phong: Xưa và nay"; xuất bản đặc san Tịnh Quang số 2; chuẩn bị tinh thần cho Đại lễ Vesak 2025 được tổ chức tại Việt Nam; kế hoạch tổ chức các hoạt động với chủ đề “Hiếu hạnh” nhân mùa Vu lan…

Tại hội nghị, chư Tăng Ni đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho phương hướng hoạt động của Phật giáo huyện nhà trong năm 2025 nhằm đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Đúc kết hội nghị, Đại đức Thích Nguyên Mãn đánh giá cao các Phật sự năm 2024 và nhấn mạnh chính sự đoàn kết, hòa hợp giữa Ban Trị sự và Tăng Ni, Phật tử cũng như sự gắn kết chặt chẽ giữa Ban Trị sự với lãnh đạo chính quyền các cấp là tiền đề để Ban Trị sự cố gắng hoàn thành tốt những phương hướng đã đề ra trong năm 2025