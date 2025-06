Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn giáo giới hành giả an cư tại Thiền viện Quảng Đức

(Ngày Nay) - Trong bầu không khí trang nghiêm của ngày khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569, sáng 15/6 (20/5 Ất Tỵ), Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã quang lâm, giáo giới đến chư hành giả Tăng tại Trường hạ thiền viện Quảng Đức.

Tại đây, Ngài nhấn mạnh ý nghĩa trọng yếu và giá trị sâu sắc của pháp an cư mà Đức Thế Tôn đã chế định từ thuở Ngài còn tại thế.

Hòa thượng khẳng định: “Ba tháng An cư kiết hạ là cơ hội vô cùng quý báu dành cho người xuất gia, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới – định – tuệ. Đây là thời gian để chư hành giả quay về nội tâm, sống đúng hạnh viễn ly, cùng tu học nơi một trú xứ nhất định với tinh thần Lục hòa cộng trụ. Đồng thời, các vị Tỳ-kheo sơ cơ sẽ có điều kiện tiếp nhận sự chỉ dạy, truyền trao kinh nghiệm tu tập và hành đạo từ chư Tôn túc trưởng thượng, từ đó tăng trưởng đạo lực, kiện toàn phạm hạnh.”

Trong lời sách tấn, Hòa thượng ân cần nhắc nhở chư Tăng trong mùa an cư cần phát tâm tinh tấn, tu học trú dạ lục thời, chuyên cần trau dồi kinh – luật – luận.

Việc thực hành đầy đủ các công hạnh của người tu sĩ chân chính sẽ giúp trang nghiêm tự thân, thanh tịnh thân – khẩu – ý, và chuyển hóa tận gốc rễ những phiền não căn bản như tham, sân, si; nhờ đó từng bước thành tựu đạo nghiệp vững chắc.

Ngài nhấn mạnh: “Phẩm hạnh của người tu sĩ Phật giáo chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một Tăng đoàn hưng thịnh, là điều kiện để chánh pháp được trường tồn giữa thế gian, đồng thời cũng là cơ sở để Giáo hội phát triển một cách trang nghiêm, ổn định và bền vững, góp phần thiết lập một xã hội hòa bình, hạnh phúc và an lạc.”

Bên cạnh đó, trong đạo từ, Hòa thượng cũng đặc biệt lưu tâm nhắc nhở hàng cư sĩ Phật tử về vai trò hộ trì Tam bảo.

Ngài khuyến tấn: “Sự phát tâm hộ trì Tam bảo của hàng Phật tử tại gia chính là trợ duyên lớn lao, giúp chư hành giả an tâm tu học trong ba tháng an cư. Sự hộ trì ấy không chỉ là sự cúng dường tứ sự, mà còn là pháp tu thiết thực – một sự nuôi dưỡng, tưới tẩm hạt giống Bồ đề nơi tự tâm, để từ đó gặt hái quả vị an vui, giải thoát trong hiện tại và mai sau.”

Kết lại, Trưởng lão Hòa thượng cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho chư hành giả Tăng Ni trong suốt ba tháng an cư pháp thể khinh an, đạo tâm kiên cố, tu tập tinh chuyên, đạt được nhiều thành tựu sau ba tháng An cư kiết hạ.

Lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 – Dương lịch 2025 tại Thiền viện Quảng Đức còn sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Ủy viên Thường trực HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; chư Trưởng lão HĐCM: HT.Thích Như Tín, HT.Thích Huệ Minh, HT.Thích Huệ Văn; nhị vị Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Thiện Thống, HT.Thích Huệ Thông, cùng chư tôn đức lãnh đạo Văn phòng 2, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Nguyên – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Hóa chủ Trường hạ, nhấn mạnh việc khai mở khóa An cư kiết hạ tại Thiền viện Quảng Đức không chỉ mang ý nghĩa cao quý trong việc phụng hành lời Phật dạy, tạo điều kiện cho chư Tăng từ các tỉnh, thành về đây cùng thúc liễm thân tâm, tấn tu Tam vô lậu học.

Đây còn là sự tiếp nối hạnh nguyện của chư vị Hòa thượng tiền nhiệm, đặc biệt là tâm huyết của cố Hòa thượng Viện chủ thượng Thiện hạ Hào và cố Hòa thượng Trụ trì thượng Hiển hạ Pháp.

Thượng tọa chia sẻ, đây cũng là tâm nguyện chung của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội và Ban Trụ trì Thiền viện Quảng Đức đương nhiệm, mong muốn duy trì và phát huy truyền thống an cư tại trú xứ thiêng liêng này.

Theo báo cáo, tổng số hành giả an cư gồm 55 vị đến từ 18 tỉnh, thành, trong đó có 41 vị Tỳ-kheo, 5 Sa-di và 3 chú tịnh nhân, được phân thành hai chúng tu học: A Nan và Ca Diếp.

Trường hạ áp dụng thời khóa nghiêm mật từ 3g30 sáng đến 21g tối, với các nghi thức thiền môn cổ truyền như tán tứ cú, cử trống án tát, lễ lạy phát nguyện, trì chú, thiền trà, bố tát, mặc niệm Tứ ân.

Bên cạnh chương trình tu học nội điển kinh – luật – luận, năm nay trường hạ kết hợp tổ chức khóa học Quản trị văn phòng và Kỹ năng trụ trì theo chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, quy tụ chư vị Hòa thượng giảng sư, giảng viên học viện và đại học, triển khai các chuyên đề về hành chánh Giáo hội, Hiến chương, Nội quy Tăng sự, triết học Phật giáo và kỹ năng điều hành tự viện.

Cuối mùa hạ, hành giả sẽ trải qua một tuần huân tu với Lương Hoàng Sám gần 2.000 lạy trong môi trường tịnh khẩu, cách ly hoàn toàn điện thoại, tiếp nối là tuần lễ thiền trà theo chủ đề Tứ ân, đạo hiếu, vô thường. Lễ chia tay dự kiến diễn ra vào mùng 5 tháng 7 âm lịch, trước khi chính thức bế giảng.

Ban Chức sự trường hạ năm nay tại Thiền viện Quảng Đức, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đảm nhiệm ngôi vị Chủ hương, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đảm nhiệm Thiền chủ, Hòa thượng Thích Thiện Thống giữ vai trò Giáo thọ, Hòa thượng Thích Huệ Thông là Tuyên Luật sư, và Thượng tọa Thích Phước Nguyên đảm trách vai trò Hóa chủ. Sự hiện diện và hướng dẫn của chư vị là điểm tựa lớn cho đại chúng hành giả trong suốt ba tháng an cư tu học thanh tịnh.