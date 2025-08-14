Chạm đúng nhu cầu, VinFast Evo Grand “cháy” cọc, người dùng xuống tiền “không đắn đo”

Sau khi chính thức ra mắt hồi cuối tháng 7, bộ đôi xe máy điện VinFast Evo Grand và Evo Grand Lite vẫn chưa hết “nóng”.

Trong các hội nhóm về xe điện, công nghệ và đặc biệt là những diễn đàn dành cho người dùng VinFast, ngày càng nhiều bài viết chia sẻ đã đặt cọc với số lượng bình luận lớn.

“Mình chạy 70-80 km mỗi ngày, chiếc Evo Grand với quãng đường hơn 260 km mỗi lần sạc là quá lý tưởng, vài ngày mới phải sạc một lần. Quan trọng nhất là thiết kế một pin tháo rời nên có thể chủ động được giờ giấc”, anh Quốc Anh (32 tuổi, tài xế công nghệ tại Hà Nội) là một trong những người đầu tiên quyết định đặt cọc Evo Grand và mua kèm thêm một bộ pin.

Trong một nhóm trao đổi “chuyện văn phòng”, chị Thùy Dương (nhân viên kế toán, 28 tuổi) cho biết đã đặt cọc Evo Grand Lite sau khi xem chiếc xe thực tế tại một sự kiện thu xăng đổi điện.

“Tôi cũng đang muốn đổi xe thì đúng lúc Evo Grand ra mắt. Tôi thấy phiên bản Lite nhỏ gọn, dễ đi, kiểu dáng đơn giản mà vẫn sang, phù hợp để di chuyển hàng ngày đi làm, đi chơi đều ổn”, chị Dương nhận xét.

Nhiều hệ thống đại lý VinFast cũng ghi nhận lượng người đến xem xe và đặt cọc tăng mạnh. Mới đây, anh Đạt Nguyễn, một nhân viên kinh doanh xe máy điện VinFast tại TP.HCM đã hào hứng chia sẻ hình ảnh một khách hàng cọc 10 xe Evo Grand và 10 Evo Grand Lite.

Theo nhiều người dùng, sức hấp dẫn của bộ đôi Evo Grand và Evo Grand Lite đến từ giá bán hợp lý so với giá trị.

Ở phiên bản Evo Grand có giá 21 triệu đồng, người dùng sở hữu một mẫu xe sử dụng động cơ 2.250 W kết hợp pin LFP, được thiết kế để có thể lắp thêm một bộ pin sạc ngoài, nâng tổng quãng đường di chuyển được lên tới 262 km mỗi lần sạc khi sử dụng cả 2 pin. Cốp xe có dung tích lên tới 35 lít, phù hợp cho những khách hàng thích “mang theo cả thế giới” khi đi đường.

Còn Evo Grand Lite là lựa chọn phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng nhờ tính cơ động khi chỉ nặng 82 kg (chưa lắp pin phụ). Khi sử dụng 2 pin, phiên bản này có tầm vận hành gần 200 km. Đặc biệt, giá bán của mẫu xe này rất dễ tiếp cận, chỉ 18 triệu đồng.

Dù chọn phiên bản nào, khách hàng đều nhận được gói hậu mãi tiêu chuẩn từ VinFast, gồm bảo hành 5 năm không giới hạn số km cho xe và pin. Hiện tại, người dùng cũng tối ưu được nhiều chi phí sử dụng xe nhờ chính sách sạc miễn phí tại các trạm sạc công cộng V-Green tới hết tháng 5/2026 dành cho các chủ xe máy điện.

Đặc biệt, người mua xe có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội còn được miễn lệ phí trước bạ, giảm 10% và có thể tiếp cận được hạn mức vay lên đến 80% khi mua xe trả góp. Thậm chí, nếu mua xe chạy dịch vụ, tỷ lệ gói vay còn lên tới 90%, đồng nghĩa khách hàng có thể mang xe về nhà chỉ từ 0 đồng trả trước.

Tranh thủ ưu đãi này, anh Hoàng Tuấn Anh, một tài xế công nghệ ở Hà Nội mới đây đã chốt cọc Evo Grand để tham gia Xanh SM Platform. Anh dự định khi nào nhận xe sẽ bán chiếc xe Nhật đã cũ chạy lâu nay, sau đó, trích ra một phần doanh thu hàng tháng để trả góp.

“Chạy Evo Grand trên Xanh SM Platform sẽ được chia sẻ doanh thu tới 90%, lại đang miễn phí sạc, nên coi như tôi chỉ tốn tiền đầu tư xe, còn lại, nó sẽ ‘tự mình nuôi mình’. Tôi tính toán chỉ khoảng 2 tháng là có thể hoàn vốn chiếc xe. Bởi vậy tôi chốt luôn không cần đắn đo”, anh Tuấn Anh nói.

Ngoài ra, vị khách hàng cho biết Evo Grand được ra mắt vào thời điểm phù hợp bởi sắp tới các mẫu xe máy xăng sẽ bị hạn chế trong khu vực nội đô. Người dân Hà Nội bởi thế cần có phương tiện phù hợp quy định để thay thế mà vẫn đáp ứng được nhu cầu đa dạng của học sinh, sinh viên, người lao động, nhân viên văn phòng… và nhất là nhóm tài xế dịch vụ.

Giới quan sát nhận định, trước sức hút chưa hề hạ nhiệt của Evo Grand, thị trường xe máy Việt Nam trong năm 2025 có thể sẽ chứng kiến bước chuyển mình rõ nét từ xe xăng sang xe điện. Việc người tiêu dùng ngày càng chủ động tìm hiểu, thử nghiệm và đặt niềm tin vào các sản phẩm xe máy điện cho thấy chuyển đổi xanh đang dần trở thành lựa chọn thực tế trong đời sống hàng ngày.

PV