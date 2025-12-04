Chương trình khuyến mãi tháng 12 của Mitsubishi Motors Việt Nam

Cụ thể:

Destinator Ultimate: 808 triệu đồng và quà tặng bộ chữ

Destinator Destinator Premium: 739 triệu đồng và quà tặng bộ chữ Destinator

Giá trị hỗ trợ tối đa tương đương 50 triệu so với giá niêm yết - áp dụng tại hệ thống NPP

Ngoài ra, tháng 12 này, khách hàng mua xe tại hệ thống NPP của Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ nhận ngay ưu đãi 100% lệ phí trước bạ áp dụng cho Xpander, Xpander Cross, Xforce, Attrage và All-New-Triton.

Xpander & Xpander Cross

Mẫu xe đa dụng Xpander & Xpander Cross áp dụng hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (LPTB) cho tất cả các phiên bản Đặc biệt khi mua phiên bản MT hoặc AT, khách hàng sẽ nhận thêm quà tặng camera lùi, phiếu nhiên liệu, bảo hiểm vật chất hoặc chương trình ưu đãi lãi suất 0% trong 06 tháng, tùy mẫu xe lựa chọn. Tổng giá trị ưu đãi quy đổi tối đa tương đương 88 triệu đồng.

Xforce

Áp dụng hỗ trợ tương đương 100% LPTB cho tất cả 4 phiên bản, giá trị quy đổi lên đến 70 triệu đồng.

Attrage

Hỗ trợ 100% LPTB (giá trị quy đổi tương đương 49 triệu đồng) và tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá 8 triệu đồng cho tất cả khách mua xe. Tặng thêm anten vây cá hoặc camera lùi tuỳ phiên bản. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 58,5 triệu đồng.

All-New Triton

Ưu đãi 100% LPTB (giá trị quy đổi tương đương 56 triệu đồng) và phiếu nhiên liệu (trị giá lên đến 20 triệu) dành tặng khách hàng khi lựa chọn tất cả các phiên bản của mẫu bán tải All-New Triton.

Chi tiết CTKM tháng 12/2025 vui lòng xem tại: link

