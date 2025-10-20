Chương trình ưu đãi đặt hàng sớm xe Mitsubishi Destinator

Ưu đãi dành cho Khách hàng đặt hàng trước

Khách hàng đặt cọc trước 10 triệu VNĐ trong thời gian từ ngày 15/10/2025 đến trước khi Destinator ra mắt sẽ nhận được:

01 gói phim cách nhiệt cao cấp thương hiệu Wincos

01 phiếu dịch vụ trị giá 3 triệu VNĐ

Tổng giá trị ưu đãi dành cho khách hàng đặt trước lên đến 14,5 triệu VNĐ. Quý khách sẽ được hoàn cọc trong trường hợp thay đổi nhu cầu mua xe, sau khi Destinator ra mắt chính thức.

Chương trình áp dụng cho khách hàng hoàn thành việc mua xe trong năm 2025.

Ưu đãi độc quyền cho Khách hàng hạng Bạch Kim

Khi đặt mua Destinator trong thời gian từ 15/10/2025 đến hết 31/12/2025, Khách hàng xếp hạng Bạch Kim trong chương trình “Tích trải nghiệm Cộng ưu đãi” của Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ nhận được:

Toàn bộ ưu đãi dành cho Khách hàng đặt hàng trước (nếu có tham gia)

Tặng thêm phiếu dịch vụ trị giá 15 triệu VNĐ

Điều kiện áp dụng: Hạng Bạch Kim của quý khách phải còn hiệu lực tại thời điểm ký hợp đồng mua bán hoặc thỏa thuận đặt hàng trước.

Đặc biệt, khách hàng mua thêm/ thay thế xe Mitsubishi hiện tại còn được nhận thêm phiếu dịch vụ trị giá 3 triệu VNĐ theo chương trình “Nâng cấp hành trình, thăng hạng ưu đãi”

Tổng giá trị ưu đãi mà quý khách nhận được tương đương 33 triệu VNĐ, dành cho khách hàng hoàn thành mua xe trong năm 2025.

Lưu ý: Các chương trình có điều kiện và những ưu đãi trên không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Mitsubishi Destinator – mẫu xe SUV 7 chỗ thực thụ

Ra mắt toàn cầu vào tháng 7, Destinator là sự kết hợp giữa vẻ ngoài mạnh mẽ, năng động và không gian nội thất tiện nghi, rộng rãi. Mẫu xe SUV 7 chỗ này mang đến sự thoải mái tối đa cho cả gia đình nhờ khả năng sắp xếp linh hoạt với nhiều tiện ích thông minh, khơi nguồn cảm hứng cho mọi hành trình.

Bên cạnh đó, động cơ 1.5L Turbo cho khả năng tăng tốc phấn khích và độ phản hồi chân ga nhanh nhạy cùng 5 chế độ lái linh hoạt – trong đó có chế độ Đường Nhựa (Tarmac mode) lần đầu tiên xuất hiện – giúp người lái tự tin làm chủ mọi cuộc phiêu lưu.

Mitsubishi Destinator dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm nay, với mức giá cạnh tranh.

Quý khách vui lòng liên hệ NPP ủy quyền gần nhất để có thông tin chi tiết và trở thành một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu Destinator tại Việt Nam.