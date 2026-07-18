Cột mốc sản xuất: Škoda Auto xuất xưởng chiếc Karoq thứ một triệu

Kể từ khi ra mắt vào năm 2017, Karoq đã nhận được sự đón nhận tích cực từ khách hàng cũng như giới chuyên môn, trong đó có giải thưởng Red Dot ở hạng mục Thiết kế Sản phẩm. Với không gian nội thất rộng rãi, trang bị tiêu chuẩn phong phú cùng tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh, Karoq mang đến tính linh hoạt cao và khả năng sử dụng hàng ngày vượt trội.

Mẫu xe được sản xuất tại nhà máy Kvasiny – nơi cũng chế tạo Octavia và Kodiaq – với công suất hằng năm vượt 300.000 xe. Thế hệ kế nhiệm của Karoq dự kiến ra mắt vào thời điểm chuyển giao giữa năm 2027–2028.

Ông Andreas Dick, phụ trách Sản xuất và Logistics tại Škoda Auto, cho biết: “Kể từ khi bắt đầu sản xuất vào năm 2017, Škoda Karoq đã trở thành một phần quan trọng trong danh mục sản phẩm của chúng tôi, đồng thời là mẫu xe đặc biệt quan trọng đối với nhà máy Kvasiny. Việc đạt mốc một triệu xe phản ánh nỗ lực và tinh thần làm việc nhóm của rất nhiều cá nhân trong suốt những năm qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể đội ngũ tại Kvasiny vì sự tận tâm, cũng như tới đối tác xã hội KOVO vì sự hợp tác lâu dài, hiệu quả và đáng tin cậy.”

Škoda Karoq: trụ cột quan trọng trong dải sản phẩm SUV của thương hiệu Ra mắt năm 2017 với vai trò là mẫu SUV thứ ba của Škoda vào thời điểm đó, Karoq nhanh chóng ghi nhận thành công trên toàn cầu. Hiện Škoda cung cấp 14 dòng sản phẩm, trong đó có 9 mẫu SUV, và Karoq là mẫu xe bán chạy thứ ba trong danh mục SUV của hãng.

Sau bản nâng cấp bốn năm kể từ khi ra mắt, Karoq tiếp tục duy trì sức hút nhờ không gian nội thất rộng rãi, linh hoạt, trang bị tiêu chuẩn phong phú và các tùy chọn động cơ hiệu quả.

SUV thực dụng chinh phục cả khách hàng lẫn giới chuyên môn

Škoda Karoq hiện có mặt tại khoảng 60 thị trường trên toàn cầu. Khách hàng có thể lựa chọn các phiên bản động cơ xăng 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI và 2.0 TSI, cùng động cơ diesel 2.0 TDI, với dải công suất từ 85 đến 140 kW, kết hợp tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh.

Khoảng 73% khách hàng lựa chọn hộp số tự động, trong khi 27% sử dụng số sàn. Các thị trường lớn nhất của mẫu xe gồm Đức, Cộng hòa Séc và Vương quốc Anh.

Karoq cũng đã giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu quốc tế, bao gồm giải thưởng Red Dot cho Thiết kế Sản phẩm, danh hiệu “Xe của năm 2018” tại Cộng hòa Séc và giải “SUV gia đình có giá trị tốt nhất” tại giải thưởng What Car? 2023. Quá trình phát triển thế hệ tiếp theo của Karoq đang được triển khai, với kế hoạch ra mắt vào thời điểm chuyển giao giữa năm 2027–2028.

Karoq tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong sản xuất tại Kvasiny

Kể từ khi ra mắt, Karoq luôn được sản xuất tại nhà máy Kvasiny của Škoda Auto và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng sản lượng của nhà máy. Năm 2025, sau khi mở rộng sản xuất Kodiaq trên cả hai dây chuyền lắp ráp và bổ sung Octavia vào chương trình sản xuất, nhà máy đã lập kỷ lục mới với 301.500 xe Škoda được xuất xưởng. Kể từ tháng 5 năm 2026, phiên bản Octavia Combi cũng được sản xuất tại đây.

Nhà máy Kvasiny là một trong những đơn vị sử dụng lao động lớn nhất trong khu vực và liên tục được hiện đại hóa nhằm nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả vận hành. Trong năm nay, xưởng sơn sẽ được nâng cấp nhằm tiếp tục cải thiện tiêu chuẩn chất lượng và cho phép ứng dụng các vật liệu sơn tiên tiến hơn.

PV