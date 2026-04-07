“Em út” Amio của gia đình xe máy điện VinFast: Ngoại hình cá tính, an toàn vượt trội

Thiết kế phá cách, tích hợp bàn đạp tiện lợi

Được giới thiệu từ giữa tháng 1, mẫu xe máy điện VinFast Amio nhanh chóng tạo thiện cảm nhờ phong cách trẻ trung, tối giản và phù hợp với nhịp sống năng động. Phần thân xe nhỏ gọn giúp người lái dễ dàng xoay trở. Phần yếm trước tạo điểm nhấn với mảng nhựa màu đen kích thước lớn ở trung tâm.

Từ thực tế bán hàng, chị Thu Hà, đại diện một cửa hàng xe điện tại Hà Nội, cho biết nhóm khách quan tâm đến Amio hiện nay chủ yếu là phụ huynh có con học cấp 3 và khách hàng nội trợ sống trong khu dân cư đông đúc.

“Họ cần một chiếc xe nhỏ gọn, dễ điều khiển, chiều cao yên vừa phải, trọng lượng nhẹ để có thể dắt xe, quay đầu trong ngõ hẹp. Amio đáp ứng tốt các tiêu chí đó”, chị Hà phân tích.

Không chỉ gọn ở kích thước, Amio còn được hoàn thiện theo hướng phục vụ đúng nhu cầu sử dụng hằng ngày của học sinh và người nội trợ. Xe có sàn để chân rộng rãi, thiết kế sàn phẳng giúp tư thế ngồi thoải mái hơn, đồng thời tạo thêm không gian để balo, túi xách hoặc giỏ hàng.

Đặc biệt, theo chị Hà, một trong những điểm nhấn được khách hàng đánh giá cao là việc Amio được trang bị bộ bàn đạp trợ lực. Trang bị này cho phép người dùng chủ động di chuyển trong trường hợp pin cạn – một chi tiết nhỏ nhưng mang lại cảm giác an tâm lớn.

“Khách hàng, nhất là các bậc cha mẹ, rất quan tâm đến chi tiết này. Xe có pedal nên không lo bị ‘mắc kẹt’ giữa đường nếu quên sạc. Amio giống một mẫu xe đạp điện nhưng được nâng cấp về công nghệ, sự tiện lợi và tính thẩm mỹ”, chị Hà chia sẻ.

Yếu tố công nghệ của Amio thể hiện ở việc xe được trang bị màn hình LED, đèn LED projector giúp cải thiện khả năng chiếu sáng. Đây là những trang bị xịn hơn hẳn những mẫu xe đạp điện cho học sinh đang được bày bán trôi nổi trên thị trường hiện nay.

Đi học, đi làm an tâm, dùng lâu không lo chi phí

Với nhiều khách hàng, bên cạnh thiết kế, cấu hình vận hành là yếu tố khiến nhiều người quyết định xuống tiền đặt cọc VinFast Amio. Mẫu xe được trang bị động cơ Inhub công suất tối đa 800W, đạt vận tốc tối đa 30 km/h, mức tốc độ vừa đủ cho học sinh hoặc người di chuyển quãng ngắn trong nội đô.

“Mua xe cho con đi học thì không cần dòng tốc độ cao. Điều quan trọng nhất là vận hành ổn định, mượt và dễ kiểm soát. Giới hạn 30 km/h giúp hạn chế rủi ro, lại không yêu cầu bằng lái, đúng với định vị của một mẫu xe dành cho học sinh”, anh Nguyễn Hoàng (kỹ sư cơ khí tại Hà Nội) chia sẻ.

Điểm mấu chốt để Amio chiếm được sự tin tưởng của phụ huynh học sinh chính là bộ pin LFP dung lượng 1,024 kWh, cho quãng đường tối đa 65 km sau mỗi lần sạc đầy (theo điều kiện tiêu chuẩn). Với nhịp sinh hoạt phổ biến như đi học, đi chợ, quãng đường này được đánh giá là “vừa vặn”, thậm chí có thể sử dụng trong nhiều ngày mà không cần sạc liên tục.

“So với nhiều mẫu xe có bàn đạp trên thị trường vẫn sử dụng ắc quy chì hoặc pin không rõ nguồn gốc, pin LFP có độ ổn định nhiệt cao, tuổi thọ dài và giảm nguy cơ cháy nổ”, anh Hoàng đánh giá.

Với thiết kế bắt mắt cùng trang bị và vận hành tốt, VinFast Amio càng thu hút sự quan tâm của khách hàng trong tháng 4 này nhờ loạt chính sách hỗ trợ mạnh tay. Theo đó, xe đang được ưu đãi 6% trừ trực tiếp vào giá bán; hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe). Người mua tham gia chương trình “Thu xăng đổi điện” cũng sẽ được hưởng thêm mức ưu đãi 5% giá trị xe. Tổng ưu đãi vì thế lên tới 13%, đưa chi phí sở hữu thực tế về mức hơn 12 triệu đồng.

Từ thiết kế, trang bị đến chi phí sở hữu, VinFast Amio đang cho thấy một lựa chọn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi lại cơ bản nhưng thiết thực trong đô thị.

PV