Volkswagen Viet Nam Open Cup 2026: Giải đấu Pickleball quy mô Open Cup đầu tiên – Sân chơi đẳng cấp kết nối cộng đồng yêu Volkswagen

Pickleball hiện là một trong những bộ môn phát triển nhanh nhất trên thế giới, và đang bùng nổ tại Việt Nam trong những năm gần đây. Không chỉ giúp nâng cao sức khỏe thể chất, bộ môn này còn đề cao tinh thần kết nối, tính cộng đồng và ý chí bền bỉ – những giá trị tương đồng với tinh thần thương hiệu Volkswagen.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Tổng Giám đốc Volkswagen Việt Nam chia sẻ:

“Giải đấu Volkswagen Viet Nam Open Cup 2026 là cầu nối giúp chúng tôi đến gần hơn với khách hàng. Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần sống tích cực và tạo nên kết nối cộng đồng – những giá trị tinh thần mà Volkswagen luôn theo đuổi. Đây cũng là hoạt động để chúng tôi tri ân khách hàng, đồng thời mang đến không gian giao lưu, kết nối giữa các đối tác, nghệ sĩ, báo chí và cộng đồng yêu thích thương hiệu Volkswagen.”

Được tổ chức với quy mô chuyên nghiệp, giải đấu năm nay quy tụ hơn 300 vận động viên thi đấu ở ba hạng mục: Business (khách hàng Volkswagen), KOLs/Nghệ sĩ/Báo chí và Pro (chuyên nghiệp). Đặc biệt, sự góp mặt của các vận động viên quốc tế như Jack Wong, Kim Eunggwon, Jimmy Liong và Loh Shisheng, cùng các tài năng trẻ Việt Nam như Trương Vinh Hiển và Sophia Phương Anh đã góp phần nâng tầm chất lượng chuyên môn và khẳng định vị thế của giải đấu.

Sau những trận tranh tài sôi nổi và kịch tính, Ban Tổ chức đã vinh danh các cặp đôi xuất sắc nhất ở từng hạng mục:

BẢNG PRO

Hạng Nhất: Trương Vinh Hiển – Đỗ Minh Quân

Hạng Nhì: Jack Wong – Kim Eunggwon

Hạng Ba: Phú Sóc – Huy Cầu Lông

BẢNG KOL / NGHỆ SĨ / BÁO CHÍ

Nội dung Đôi Nữ:

Hạng Nhất: Lê Nhàn – Hằng Vũ

Hạng Nhì: Kathy Nguyễn – Gia Tuệ

Hạng Ba: Lê Hà – Tú Tú

Nội dung Đôi Nam – Nữ:

Hạng Nhất: Xuân Hoàn – Hương Ly

Hạng Nhì: Lê Nhựt Minh – Jessie Lương

Hạng Ba: Phan Triệu Dũng Tâm – Sophia

BẢNG BUSINESS – KHÁCH HÀNG VOLKSWAGEN

Nội dung Đôi Nam – Nữ:

Hạng Nhất: Phan Xuân Thủy – Partner

Hạng Nhì: Võ Thị Tường Duyên – Hà Vũ Thanh

Hạng Ba: Lưu Khánh Đường – Hiền Hồ

Nội dung Đôi Nam:

Hạng Nhất: Nguyễn Đình Anh Kha – Nguyễn Anh Tuấn

Hạng Nhì: Cao Minh Hiếu – Lê Phước Lộc

Hạng Ba: Thanh Trần – Phan Tấn Lộc

Không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao, Volkswagen Vietnam Open Cup 2026 còn mang đến không gian trải nghiệm toàn diện với hoạt động trưng bày và lái thử đa dạng các dòng xe Volkswagen, từ MPV Viloran, huyền thoại Golf, đến các mẫu SUV cao cấp như Touareg, Teramont, Teramont X, Teramont President, Tiguan và đặc biệt là Teramont Pro hoàn toàn mới.

Trong khuôn khổ sự kiện, Volkswagen Việt Nam cũng đã tổ chức lễ bàn giao xe Viloran cho vận động viên Trương Vinh Hiển – như một dấu mốc đồng hành cùng anh trên hành trình chinh phục những thành tựu mới trong sự nghiệp thể thao. Chia sẻ tại sự kiện, Trương Vinh Hiển cho biết: “Tôi đặc biệt ấn tượng với hàng ghế thương gia của chiếc xe - mang lại sự thoải mái tối đa cho việc di chuyển và tập luyện hằng ngày. Volkswagen Viet nam Open Cup 2026 là một giải đấu chuyên nghiệp và tôi rất tự hào khi được tham gia.”

Bên cạnh đó, sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng, minigame và trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ đa dạng. Sự kiện nhận được sự đồng hành của nhiều đối tác đến từ nhiều lĩnh vực như bất động sản, bảo hiểm, thời trang, thể thao, chăm sóc sức khỏe và ẩm thực, góp phần tạo nên một sự kiện đa sắc màu và trọn vẹn.

Volkswagen Viet Nam Open Cup 2026 là minh chứng cho cam kết lâu dài của Volkswagen Việt Nam trong việc đồng hành cùng khách hàng không chỉ trên mọi hành trình di chuyển, mà còn trong phong cách sống. Giải đấu hứa hẹn sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, trở thành sự kiện thường niên được mong đợi của cộng đồng Volkswagen tại Việt Nam.