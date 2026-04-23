“Nghịch lý” VinFast VF 9 trong mắt người dùng: Trải nghiệm đẳng cấp nhưng chi phí bình dân

Khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi “biết chiều chuộng”

“Nhiều người cứ bảo đi đi rồi sẽ thấy hối hận. Đến giờ, bọn mình chỉ thấy hối hận một điều, đó là… không mua sớm hơn”, vợ chồng TikToker Hoàng Hôn (Nguyễn Nhật Hoàng) chia sẻ về VinFast VF 9.

Với đặc thù công việc di chuyển liên tục để thay đổi bối cảnh quay, tiêu chí của vợ chồng anh Hoàng là một chiếc xe không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển, mà phải là một “văn phòng” và “nơi nghỉ dưỡng” di động. VF 9 là mẫu xe điện hiếm hoi giải quyết triệt để được yêu cầu này. Theo anh Hoàng, xe có không gian nội thất rộng rãi, phù hợp cả người cao 1m80, cùng khoang hành lý lớn đến mức một người trưởng thành có thể nằm thoải mái.

Không dừng lại ở đó, chiếc xe còn biến thành một không gian giải trí đúng nghĩa cho vợ chồng TikToker sinh năm 2001. Hành khách trên xe có thể hạ ghế làm giường ngủ, chơi game trên màn hình 15,6 inch hay xem phim trong lúc chờ sạc. Hệ thống trợ lý ảo thông minh được tích hợp AI tạo sinh, cho phép đôi vợ chồng trẻ trò chuyện, hỏi đáp và ra lệnh cho xe một cách tự nhiên trên những chuyến đi.

Trong khi đó, với diễn viên Tô Dũng, nội thất VF 9 mang lại trải nghiệm thư thái trên hành trình đi làm. Lịch trình quay dày đặc khiến anh cần một không gian “chuyển tiếp tâm trạng” hoàn hảo. Hàng ghế sau tích hợp tính năng massage, sưởi và làm mát cho phép anh nhanh chóng tái tạo năng lượng cho ngày mới.

“Cảm giác đầu tiên khi bước lên xe là sự chỉn chu. Điều đó làm cho mình có thêm rất nhiều năng lượng, tinh thần để chuẩn bị cho một ngày làm việc sắp tới”, diễn viên Tô Dũng chia sẻ khi trải nghiệm thử chiếc VF 9.

Chiếc xe kinh tế, an tâm trong suốt quá trình sử dụng

Đáng chú ý, mặc dù là một chiếc SUV cỡ lớn, nội thất cao cấp với động cơ mạnh hơn 400 mã lực, VinFast VF 9 lại có chi phí vận hành cực kỳ kinh tế. Vợ chồng TikToker Hoàng Hôn thừa nhận, với cường độ di chuyển cao, nếu sử dụng xe xăng, gia đình anh tốn cả chục triệu đồng tiền xăng mỗi tháng. Trong khi đó, chính sách miễn phí sạc giúp chi phí của hai vợ chồng về gần như “0 đồng”.

Anh Đinh Anh Tuấn, một chủ xe VF 9 tại Đà Nẵng lại cảm nhận tính kinh tế của VF 9 qua “cú sốc” về chi phí bảo dưỡng. Là người từng sử dụng nhiều dòng SUV xăng cỡ lớn, anh Tuấn không khỏi kinh ngạc khi cầm hóa đơn bảo dưỡng ở mốc 30.000 km chỉ 729.000 đồng.

Theo anh Tuấn, khoản phí này không bằng một chiếc sedan cỡ B và chỉ bằng một phần rất nhỏ so với việc bảo dưỡng chiếc SUV trước đây của anh. Sự chênh lệch này đến từ hệ truyền động thuần điện đã loại bỏ nhiều chi tiết cơ khí phức tạp. Việc bảo trì, bảo dưỡng xe điện bởi thế nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều.

Một điểm nữa khiến diễn viên Tô Dũng hoàn toàn bị thuyết phục là độ phủ dịch vụ của VinFast, với hơn 400 xưởng phủ khắp 34 tỉnh, thành phố. Với anh, đẳng cấp của một hãng xe nằm ở việc đồng hành cùng khách hàng trên mọi cung đường thông qua các cam kết dịch vụ dài hạn.

Anh điểm qua các chính sách hậu mãi của hãng gồm thời hạn bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000 km, cứu hộ 24/7... Những đặc quyền này giúp những người bận rộn như anh luôn cảm thấy chủ động, an tâm tuyệt đối dù là khi đi làm trong thành phố hay trong những chuyến đi chơi xa.

“Vượt chuẩn” từ tiện nghi, không gian cho tới khả năng tiết kiệm chi phí nhưng VF 9 có mức giá chỉ từ 1,499-1,699 tỷ đồng, rất cạnh tranh trong phân khúc E-SUV. Đặc biệt, trong tháng 4/2026, mẫu xe Việt đi kèm hàng loạt ưu đãi đẩy giá lăn bánh xuống tối thiểu. Cụ thể, VinFast hỗ trợ trực tiếp 10% giá niêm yết và thêm 3% nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tới 30/4, tương đương tổng ưu đãi lên tới 195-220 triệu đồng tùy phiên bản.

Người dùng bởi vậy chỉ cần chi từ hơn 1,3-1,5 tỷ đồng để đưa VF 9 xuống đường. Trường hợp mua trả góp, khách hàng có thể lựa chọn chính sách lãi suất cố định chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu (thay cho ưu đãi trực tiếp 10%), với mức tiền trả trước chỉ từ 0 đồng, mang lại cơ hội sở hữu xe điện cao cấp nhưng vẫn tối ưu được dòng tiền.

