Green SM tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe taxi Việt Nam trong quý I/2026

Không chỉ dẫn đầu về thị phần, Green SM cũng được đánh giá cao nhất về chất lượng dịch vụ, độ phủ mạng lưới, số chuyến và doanh thu trung bình theo ngày.

Báo cáo cũng ghi nhận quy mô thị trường gọi xe bốn bánh tại Việt Nam vẫn tăng trưởng tích cực, đạt tổng giá trị giao dịch (GMV) 580,71 triệu USD trong quý I/2026, tương đương với 153,26 triệu chuyến đi đã được thực hiện. Đặc biệt, các chuyến đi bằng xe điện và xe hybrid chiếm tới 58,34% giá trị giao dịch, cho thấy nhu cầu “di chuyển xanh” của người dân tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Áp lực từ giá nhiên liệu tăng cao cùng chất lượng vượt trội của các chuyến đi bằng xe điện đã góp phần tạo động lực tăng trưởng cho mô hình di chuyển thuần điện, đồng thời củng cố cho xu hướng chuyển đổi hành vi tiêu dùng của người dùng Việt Nam khi sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những dịch vụ chất lượng hơn.

Thành công tại thị trường Việt Nam đang trở thành bệ phóng vững chắc cho kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh của Green SM tại các thị trường quốc tế. Trong tháng 4/2025, Green SM đã chính thức đồng bộ thương hiệu tại tất cả các thị trường, đồng thời ra mắt mô hình kinh tế chia sẻ Green SM Platform tại hai thị trường quốc tế đầu tiên là Indonesia và Philippines.

