Yamaha Motor Việt Nam chính thức giới thiệu Yamaha Gear 125 HYBRID hoàn toàn mới - Xe ga đa dụng với động cơ Blue Core hybrid đột phá phân khúc xe tay ga phổ thông

1. YAMAHA GEAR 125 HYBRID: NÂNG CHUẨN PHONG CÁCH SỐNG VỚI TRẢI NGHIỆM DI CHUYỂN LINH HOẠT HƠN

Với thông điệp “Lên GEAR - Sống hết mình” và định hướng nâng chuẩn phong cách sống để sẵn sàng bứt phá, Yamaha GEAR 125 Hybrid được phát triển nhằm mang đến những nâng cấp thiết thực trong trải nghiệm di chuyển hàng ngày - khi người dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, linh hoạt và hiệu quả trong môi trường đô thị.

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ năng động, Yamaha GEAR 125 Hybrid sở hữu thiết kế thể thao hiện đại, đồng thời tích hợp các công nghệ và tiện ích thiết thực như vận hành êm ái, tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và khả năng đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng. Sự kết hợp này giúp mẫu xe đạt được sự cân bằng giữa diện mạo hiện đại và tính đa dụng trong đời sống hàng ngày.

2. KIỂU DÁNG THIẾT KẾ: HƯỚNG TỚI SỰ ĐA DỤNG VÀ PHONG CÁCH THỂ THAO NĂNG ĐỘNG

Yamaha GEAR 125 Hybrid sở hữu phong cách thiết kế độc đáo kết hợp giữa tính đa dụng trong công năng và cảm giác tự tin khi vận hành trong nhiều tình huống.

Thân xe được tạo hình với các đường nét hướng về phía trước, kết hợp cùng cách xử lý bề mặt cứng cáp tạo cảm giác khoẻ khoắn đậm chất thể thao. Tỷ lệ thân xe gọn gàng giúp người lái dễ dàng điều khiển, tạo cảm giác linh hoạt và luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, các chi tiết trên xe cũng được tính toán nhằm tối ưu công năng sử dụng. Sàn để chân rộng và tay dắt sau thiết kế phẳng giúp cho việc di chuyển trở nên thoải mái hơn, đặc biệt trong các tình huống cần mang theo đồ đạc. Các đường nét thiết kế được xử lý sắc nét, gợi ý chức năng các bộ phận một cách rõ ràng và trực quan, giúp người dùng dễ dàng sử dụng các tiện ích được trang bị trên xe.

Tổng thể, Yamaha GEAR 125 Hybrid được định hình là một mẫu xe tay ga thể thao hiện đại, mạnh mẽ và linh hoạt, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi hành trình trong nhịp sống năng động của đô thị.

3. HIỆU SUẤT ĐỘNG CƠ: VƯỢT TRỘI NHỜ ĐỘNG CƠ BLUE CORE HYBRID 125CC

Yamaha GEAR 125 Hybrid là chiếc xe đầu tiên trong phân khúc xe tay ga phổ thông được Yamaha trang bị động cơ Blue Core Hybrid 125cc (đạt tiêu chuẩn Euro 3), một tính năng đặc trưng được yêu thích trên các dòng xe tay ga cao cấp của thương hiệu.

Những lợi ích nổi bật bao gồm:

● Tiết kiệm nhiên liệu: Mức tiêu thụ ấn tượng chỉ 1,7L/100KM, giúp tối ưu chi phí vận hành cho người sử dụng.

● Tính năng Power Assist: Trong khoảng tối đa 3 giây kể từ khi khởi động, hệ thống trợ lực điện được kích hoạt và tăng sức kéo cho động cơ, đặc biệt hiệu quả khi khởi hành trên đoạn đường lên dốc hoặc khi đi hai người. Cơ chế: Khi xe cần hỗ trợ, bộ phát điện thông minh sẽ nhận điện năng từ ắc quy và hỗ trợ xe tăng tốc mượt mà.

● Smart Motor Generator (SMG): Hệ thống máy phát điện thông minh cho tính năng Khởi động một chạm nhanh gọn và êm ái. Riêng với Phiên bản Cao Cấp DX, còn có thêm tính năng Ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start System), tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ để tối ưu hoá lượng xăng tiêu thụ.

4. TIỆN ÍCH CẢI TIẾN: TRẢI NGHIỆM DI CHUYỂN THOẢI MÁI HƠN

Yamaha GEAR 125 Hybrid được trang bị các chi tiết tiện ích nhằm giải quyết các vấn đề di chuyển trong cuộc sống hàng ngày một cách tinh tế:

Yên xe dài & phẳng: Yên xe dài, phẳng tạo tư thế ngồi vững chãi và thoải mái. Đầu yên xe được thu gọn giúp người lái chống chân dễ dàng, tăng thêm sự tự tin khi dừng đỗ.

Cốp xe rộng ấn tượng: Dung tích cốp xe 17,4 lít.

Không gian để chân rộng rãi: Sàn để chân rộng rãi cho phép người lái thay đổi tư thế ngồi thoải mái kể cả khi chở thêm đồ đạc.

Phần để chân sau: Phần để chân sau có thiết kế tinh gọn và được đặt ở độ cao vừa phải, tạo tư thế vững chãi cho người ngồi sau.

Hộc chứa đồ phụ: Hộc chứa đồ phía dưới tay lái dành cho các vật dụng cá nhân kích thước nhỏ, người dùng có thể dễ dàng cất - lấy khi cần thiết.

Cổng sạc phía trước: Cổng sạc điện thoại đi kèm hộc chứa tiện lợi, đảm bảo điện thoại cá nhân luôn hoạt động và nằm trong vùng thao tác tối ưu của người lái.

Smart Key (chỉ có trên Phiên bản Cao Cấp DX): Chìa khóa điện tử nhận dạng chủ xe qua tín hiệu thiết bị, thay thế chìa khóa cơ giúp chống trộm tối ưu.

Móc treo đồ hai vị trí: Móc treo hai vị trí thuận tiện hơn khi cần treo thêm túi, giỏ hoặc mũ bảo hiểm.

Tay dắt sau đa dụng: Tay dắt sau có thiết kế phẳng như một phần nối dài từ yên xe, được trang bị thêm móc treo phía dưới giúp dễ dàng chở thêm đồ khi cần thiết.

Phanh UBS (Chỉ có trên Phiên bản Cao Cấp DX): Hệ thống phanh kết hợp, phân bổ đồng thời lực phanh giữa bánh trước và bánh sau, từ đó tăng độ an toàn và ổn định.

Lốp xe 12-inch: Cả hai lốp xe đều có tiết diện 110mm giúp bám đường tốt hơn, đồng thời tương thích với càng trước và hệ thống treo sau, cho cảm giác lái cân bằng và thoải mái.

5. KẾT NỐI THÔNG MINH: CÔNG NGHỆ Y-On (chỉ có trên Phiên bản Cao Cấp DX)

Phiên bản Cao Cấp (DX) của Yamaha GEAR 125 Hybrid được trang bị bộ điều khiển SCCU, cho phép kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Y-On. Đây là giải pháp kết nối không dây Bluetooth cho phép liên kết giữa xe và điện thoại thông minh thông qua bộ điều khiển SCCU. Sau khi kết nối, các thông tin từ điện thoại có thể được hiển thị trực tiếp trên đồng hồ LCD của xe, giúp người dùng dễ dàng theo dõi mà không cần thao tác trên điện thoại trong quá trình di chuyển.

Với Y-On, người dùng có thể:

● Nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn, hoặc các thông báo khác của điện thoại ngay trên màn hình đồng hồ LCD của xe

● Xếp hạng và theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu cộng dồn theo tháng

● Khuyến nghị thay dầu và bảo dưỡng phụ tùng định kỳ (theo thiết lập của người dùng)

● Cập nhật vị trí đỗ xe gần nhất

● Ghi lại nhật ký hành trình đoạn đường đã di chuyển

6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

7. MÀU SẮC VÀ CÁC PHIÊN BẢN

Yamaha GEAR 125 Hybrid ra mắt với 2 phiên bản - 7 màu sắc thể thao và cá tính.

Phiên bản Cao Cấp (DX)

Phiên bản Tiêu Chuẩn (STD)

8. KẾ HOẠCH RA MẮT

Giá bán lẻ đề xuất:

- Phiên bản Cao Cấp: 34.364.000 VNĐ (Đã bao gồm 8% VAT)

- Phiên bản Tiêu Chuẩn: 30.437.000 VNĐ (Đã bao gồm 8% VAT)

Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 4 năm 2026.