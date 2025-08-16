Ford Việt Nam ra mắt phiên bản Ford Territory mới với phong cách hiện đại, kết nối thông minh

Từ diện mạo được tinh chỉnh cho đến hệ thống thông tin giải trí trực quan và các công nghệ hỗ trợ người lái nâng cấp, Ford Territory phiên bản mới được phát triển nhằm mang đến sự tiện nghi, thoải mái và khả năng vận hành vượt trội.

“Ford Territory luôn hướng đến việc truyền cảm hứng để mọi người bứt phá, vươn xa hơn những điều quen thuộc. Với phiên bản mới, sự thoải mái và công nghệ thông minh được đặt lên hàng đầu, đúng như những gì khách hàng mong đợi và thậm chí còn hơn thế,” ông Stuart Hobart, Trưởng phòng phát triển sản phẩm thuộc Khối thị trường Quốc tế chia sẻ.

Ra mắt lần đầu vào tháng 10/2022, Ford Territory nhanh chóng trở thành một trong hai mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất tại Việt Nam. Tính đến nay, Ford Territory đã có gần 24.000 chủ sở hữu trên toàn quốc, một thành tích đáng nể cho một mẫu SUV chỉ mới ra mắt chưa đầy ba năm trong phân khúc SUV cỡ C đầy cạnh tranh. Sức hút của Territory đến từ thiết kế cuốn hút, sự an tâm nhờ gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến, cùng không gian rộng rãi và tính linh hoạt vượt trội, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các gia đình hiện đại.

Tiếp nối nền tảng vững chắc, Ford Territory phiên bản mới mang đến các tùy chọn động cơ hiệu quả, giúp mỗi hành trình hàng ngày trở nên dễ dàng và thú vị hơn bao giờ hết. Thể hiện trọn vẹn tinh thần kiêu hãnh dấu ấn Ford "Built Ford Proud”, Ford Territory phiên bản mới thiết lập chuẩn mực mới cho việc sở hữu SUV hiện đại, tiện nghi.

Điểm giao Thiết Kế Đột Phá giao thoa cùng Công Nghệ Đổi Mới Thực Tiễn, cho Phong cách sống hiện đại

Ford Territory phiên bản mới sở hữu diện mạo hoàn toàn mới ở phần đầu xe, với lưới tản nhiệt được tinh chỉnh, cản trước sau sắc nét, cùng hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu full-LED hiện đại, tạo ấn tượng nổi bật khi di chuyển, đồng thời tăng sự tự tin cho người lái trên mọi cung đường.

Màu sơn xanh khói giúp tô đậm chất sang trọng và tinh tế của mẫu xe mới.

“Với phiên bản mới này, chúng tôi muốn phần đầu Territory thật sự nổi bật ngay. Hệ thống đèn LED mới giúp chiếc xe thể hiện cá tính rõ nét và tạo nên một diện mạo riêng biệt trên đường” ông Hobart chia sẻ.

Bên trong khoang nội thất, yếu tố thoải mái được đặt lên hàng đầu. Ghế ngồi được nâng cấp với phần tựa đầu rộng, êm ái hơn phù hợp cho những hành trình dài. Cổng sạc nhanh USB và Type C bổ sung cho cả hàng ghế trước và sau, có công suất cao hơn so với cổng USB thông thường, giúp sạc điện thoại thông minh hoặc laptop nhanh chóng, tiện lợi dù bạn trên đường đi làm hay du lịch gia đình.

Nội thất được nâng cấp với những tông màu hiện đại và đậm chất thể thao, mang đến diện mạo mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Cửa sổ trời toàn cảnh mở ra không gian trải nghiệm và khám phá, mỗi chuyến đi trở thành một hành trình gắn kết cho mọi hành khách.

Ford Territory phiên bản mới duy trì ưu thế về không gian mà khách hàng yêu thích, bao gồm khoang hành lý tiêu chuẩn lên đến 448 lít và có thể mở rộng thành 1.422 lít khi gập hàng ghế sau. Xe cũng nổi bật với khoảng không gian thoải mái hàng đầu phân khúc cho hành khách phía trước và khoảng để chân rộng rãi cho hàng ghế sau.

“Trải nghiệm thoải mái cho khách hàng là đặc biệt quan trọng đối với Ford. Đó là lý do vì sao chúng tôi xem xét từng chi tiết từ chất lượng ghế ngồi, chất lượng không khí đến khả năng cách âm, mọi nâng cấp đều hướng tới việc giúp khách hàng cảm thấy thư giãn và tự tin hơn trên mọi hành trình.” ông Hobart chia sẻ.

Vận Hành Mượt Mà

Ford Territory phiên bản mới sử dụng động cơ EcoBoost 4 xi-lanh đạt công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248Nm.

“Ford tự hào với công nghệ EcoBoost, và động cơ 1.5L EcoBoost trên Territory là minh chứng cho cam kết mang đến khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu mà không cần đánh đổi bằng hiệu suất” ông Hobart chia sẻ.

Đột Phá Kết Nối, Tính Năng Trực Quan Vượt Trội

Ford Territory phiên bản mới đưa trải nghiệm kết nối trong xe lên một tầm cao mới, với loạt tính năng tiên tiến được thiết kế nhằm mang lại sự tiện nghi và thú vị cho mỗi khoảng khắc sau tay lái.

Với những chủ xe đam mê âm thanh, hệ thống Arkamys™ 3D Audio chắc chắn sẽ gây ấn tượng nhờ khả năng tạo ra trải nghiệm âm thanh vòm sống động, bao trùm toàn bộ không gian nội thất. Tính năng này có thể bật/tắt linh hoạt, hỗ trợ giảm tiếng ồn trên đường, đảm bảo chất lượng âm thanh tuyệt hảo cho mọi vị trí ngồi.

Ford cũng đã nâng cấp hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng kép 12,3 inch mới, được thiết kế với giao diện trực quan và thân thiện hơn. Người lái có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ trình chiếu toàn màn hình của Apple CarPlay® hoặc Android Auto™ và chế độ chia đôi màn hình, cho phép truy cập nhanh vào điều khiển điều hòa hiển thị dạng thanh ở cạnh dưới của màn hình.

Ford Territory phiên bản mới được trang bị gương chiếu hậu trong xe tích hợp tính năng truyền hình ảnh trực tiếp độc nhất trong phân khúc, sử dụng camera 2 megapixel để phát video thời gian thực khu vực ngay phía sau xe. Tính năng này mang đến tầm nhìn rõ ràng, không bị cản trở bởi hành lý hay hành khách bên trong. Độ sáng màn hình được điều chỉnh thông minh theo điều kiện ánh sáng xung quanh, trong khi chức năng Dải tương phản động (HDR) của camera giúp cải thiện đáng kể khả năng quan sát ban đêm, nâng cao an toàn khi lái xe.

“Chúng tôi đã dành nhiều công sức để việc sử dụng màn hình thông tin giải trí trở nên trực quan hơn. Chúng tôi rất tự hào về những cải tiến cả về thẩm mỹ lẫn công năng, đặc biệt là phần điều khiển điều hòa giờ đây gọn gàng, rất dễ dùng.” Ông Hobart chia sẻ.

Lần đầu tiên, Ford Territory phiên bản mới được trang bị FordPass™2,7 – nền tảng kết nối thông minh giúp chủ xe tương tác với phương tiện theo cách chưa từng có trước đây. Với FordPass™, người dùng có thể khóa/mở xe từ xa, lên lịch khởi động xe tự làm ấm hoặc mát khoang lái, kiểm tra mức nhiên liệu và nhận thông báo tình trạng xe. Tất cả chỉ bằng thao tác trên điện thoại thông minh.

An Toàn Chủ Động Nâng Tầm Trải Nghiệm

Ford luôn đặt ưu tiên an toàn lên hàng đầu, và Ford Territory phiên bản mới được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến1 toàn diện nhằm mang đến sự an tâm tối đa cho người sử dụng.

Phanh tự động khẩn cấp giúp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu va chạm với phương tiện phía trước và người đi bộ.

Hệ thống Kiểm soát hành trình thích ứng duy trì tốc độ và khoảng cách an toàn với xe phía trước, tự động điều chỉnh tốc độ và phanh khi cần thiết.

Kiểm soát giữ làn trung tâm: tính năng hoàn toàn mới trên phiên bản Ford Territory mới, cho phép xe chủ động duy trì vị trí ở trung tâm làn đường, nâng cao sự tự tin khi di chuyển.

Camera 360° mang đến góc nhìn rõ ràng xung quanh xe, giúp người lái tự tin trong không gian hẹp hoặc bãi đỗ xe đông đúc.

Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau giúp phát hiện và cảnh báo khi có xe ở điểm mù hoặc phương tiện di chuyển ngang phía sau khi lùi.

6 túi khí bảo vệ tối đa cho cả người lái và hành khách, tăng cường an toàn trong trường hợp xảy ra va chạm.

“Chúng tôi mong muốn mọi khách hàng cảm thấy an toàn và tự tin khi cầm lái. Đó là lý do chúng tôi trang bị cho Territory Mới những công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến nhất để bảo vệ người lái và người thân của họ trên mọi hành trình.” ông Stuart Hobart chia sẻ.

Giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT) cho các phiên bản của Ford Territory Mới:

Ford Territory Trend: 762.000.000 VNĐ

Ford Territory Titanium: 840.000.000 VNĐ

Ford Territory TitaniumX: 896.000.000 VNĐ

Ford Territory Trend – Xanh khói: 770.000.000 VNĐ

Ford Territory Titanium – Xanh khói: 848.000.000 VNĐ

Ford Territory TitaniumX – Xanh khói: 904.000.000 VNĐ