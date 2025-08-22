Ford Việt Nam và hệ thống đại lý triển khai chương trình 'ưu đãi đặt sớm Ford Territory mới' cùng cơ hội nhận giải thưởng giá trị

Sở Hữu Ford Territory Mới Cùng Giải Thưởng Giá Trị Lên Tới Hơn 160 Triệu Đồng

Từ ngày 19/8 đến 30/9/2025, khách hàng mua xe Ford Territory Mới sẽ được tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn. Trong đó, 10 giải Nhất là chuyến du lịch Châu Âu 10 ngày 9 đêm dành cho 2 người, trị giá 160.000.000 VNĐ mỗi giải mang đến cơ hội trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc tại các điểm đến hàng đầu thế giới, đồng thời khẳng định phong cách sống hiện đại và năng động.

Ngoài ra, chương trình còn trao 10 giải Nhì, mỗi giải là điện thoại iPhone 16 Pro Max 256GB trị giá 30.000.000 VNĐ, và 10 giải Ba là tai nghe AirPods Pro trị giá 5.400.000 VNĐ. Đây là những phần quà thiết thực, gắn liền với phong cách sống tiện nghi và công nghệ mà Ford mong muốn mang đến cho khách hàng.

Chương trình bốc thăm sẽ được tổ chức tại Đại lý của Ford Việt Nam và phát sóng trực tiếp trên fanpage chính thức vào ngày 04/10/2025. Khách hàng cần hoàn tất thủ tục bán lẻ trước ngày 31/10/2025 để đủ điều kiện nhận thưởng.

Xem Thông tin chi tiết chương trình “Ưu Đãi Đặt Sớm Ford Territory Mới” tạị: https://www.ford.com.vn/about/news-events/2025/uu-dai-dat-som-territory

Territory Mới – Lựa chọn tiên phong cho khách hàng đô thị

Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2022, Ford Territory đã nhanh chóng trở thành một trong những mẫu SUV đô thị hạng C bán chạy nhất tại Việt Nam. Sự thành công này đến từ thiết kế hiện đại, công nghệ kết nối thông minh, khả năng vận hành linh hoạt và không gian tiện nghi vượt trội.

Phiên bản Territory Mới tiếp tục kế thừa và nâng cấp những ưu điểm nổi bật đó. Phần đầu xe được thiết kế mới đầy ấn tượng bao gồm cụm đèn trước LED toàn phần, mâm hợp kim cùng màu sơn độc đáo Xanh khói.

Xe được trang bị nhiều cải tiến về công nghệ an toàn, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, khả năng kết nối thông minh với FordPass™, cùng thiết kế ngoại thất năng động và nội thất hiện đại.

Với những đổi mới này, Territory Mới hướng đến nhóm khách hàng trẻ, các gia đình năng động và những ai đang tìm kiếm trải nghiệm lái an toàn, tiện nghi nhưng vẫn thể hiện cá tính.

Trải qua 30 năm gắn bó với thị trường Việt Nam, Ford không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong trong việc mang lại các giải pháp di chuyển thông minh, bền vững và an toàn. Từ những dòng xe như Ford Ranger, Ford Everest, Ford Transit cho đến các mẫu xe đô thị như Territory, Ford luôn đặt khách hàng làm trung tâm, mang đến trải nghiệm vượt trội và tiện nghi.