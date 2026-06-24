GAC Việt Nam khẳng định tương thích xăng E10, đồng hành cùng khách hàng

Liên quan đến khả năng tương thích của các dòng xe GAC với nhiên liệu sinh học E10 tại Việt Nam, GAC International đã chính thức xác nhận rằng toàn bộ danh mục sản phẩm GAC hiện đang được phân phối trên thị trường Việt Nam, cũng như các mẫu xe sẽ được giới thiệu trong thời gian tới, đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy định liên quan tại Việt Nam và tương thích với nhiên liệu sinh học E10 theo quy định hiện hành.

Theo đó, các mẫu xe GAC hiện đang được phân phối và sẽ ra mắt tại Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các mẫu GAC M8, GAC GS8, GAC M6 Pro và GAC GS3 EMZOOM, đều có khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học E10 đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và quy định hiện hành của Việt Nam.

Trong thời gian tới, GAC Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm đáp ứng đầy đủ các quy định pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu vận hành tại thị trường Việt Nam, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm củng cố niềm tin và xây dựng mối quan hệ bền vững với người tiêu dùng Việt.



PV