Geely Việt Nam ra mắt bộ đôi SUV Geely Okavango và Geely Coolray 2026

Tầm nhìn chiến lược: Thấu hiểu khách hàng và tối ưu giá trị

Trong xu hướng tiêu dùng hiện đại, nhu cầu sở hữu ô tô của người Việt ngày càng phân hóa rõ rệt và khắt khe hơn. Nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm những mẫu SUV 5 chỗ thể hiện được phong cách riêng mà đầy đủ công nghệ phục vụ di chuyển đô thị; trong khi các gia đình đông thành viên hoặc doanh nghiệp lại kỳ vọng vào một phương tiện 7 chỗ kích thước lớn, rộng rãi nhưng vẫn phải tối ưu về chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành lâu dài.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Geely Việt Nam, chia sẻ: “Geely Coolray và Geely Okavango là minh chứng rõ nét cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng toàn cầu cho khách hàng Việt. Nếu như Geely Coolray phiên bản nâng cấp mới tiếp tục phát huy khả năng vận hành thú vị cùng diện mạo thể thao, cá tính hơn; thì mẫu SUV cỡ D 7 chỗ hoàn toàn mới – Geely Okavango chính là mảnh ghép hoàn hảo cho dải sản phẩm của chúng tôi tại Việt Nam. Sở hữu thiết kế bề thế của một chiếc SUV đa dụng nhưng lại mang không gian rộng rãi, linh hoạt vượt trội của một chiếc MPV, Geely Okavango được kỳ vọng sẽ đáp ứng trọn vẹn xu hướng dịch chuyển đa dạng của các gia đình Việt với mức giá hợp lý.”

Geely Okavango – Chuẩn mực D-SUV 7 chỗ “Bề Thế, Kinh Tế”

Geely Okavango là mẫu SUV cỡ D được thiết kế để mang lại trải nghiệm tối ưu cho các gia đình đông thành viên, kết hợp hoàn hảo giữa kiểu dáng bệ vệ của SUV và sự thực dụng, tiện nghi cho cả 7 vị trí ngồi.

Không gian rộng rãi thừa hưởng từ dòng MPV cao cấp: Sở hữu thân xe lớn và bệ vệ, Okavango tối ưu hóa không gian nội thất với cấu hình ghế 2-3-2 linh hoạt, trong đó hàng ghế thứ hai gồm 3 ghế độc lập tách biệt. Thiết kế này giúp hành khách dễ dàng tùy chỉnh vị trí tạo sự riêng tư và đảm bảo không gian ngồi thoải mái cho cả người lớn ở hàng ghế thứ ba trên các hành trình dài.

32 cách bố trí ghế và Sức chứa lên tới 20 vali: Khi cần tối ưu hóa không gian chở hành lý, cả hai hàng ghế sau có thể gập phẳng hoàn toàn, tạo ra khoang chứa rộng lớn với sức chứa lên tới 20 vali cỡ 30 inch, phục vụ hoàn hảo cho các chuyến du lịch dài ngày hoặc các hoạt động kinh doanh vận tải. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu hơn 30 vị trí để đồ thông minh, tiện dụng.

Trang bị tiện nghi đầy đủ: Xe được trang bị màn hình trung tâm lớn kích thước 14,6 inch tích hợp hệ điều hành Flyme Auto mượt mà, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió riêng biệt sâu đến từng vị trí ghế, kết hợp hàng ghế thứ hai trượt linh hoạt giúp tối ưu hóa không gian thực tế.

Hệ thống treo sau đa điểm cao cấp: Để mang lại trải nghiệm êm ái tối đa, Okavango sở hữu hệ thống treo trước MacPherson và treo sau độc lập đa liên kết – cấu hình cao cấp vốn thường thấy trên các dòng SUV cao cấp. Trang bị này giúp kiểm soát thân xe vững chãi khi vào cua và duy trì sự ổn định, mượt mà trên các cung đường gồ ghề.

Vận hành mạnh mẽ nhưng tối ưu chi phí: Khối động cơ 1.5L Tăng áp kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT) cho khả năng vận hành mượt mà nhưng chỉ tiêu thụ 6,8L/100km (đường hỗn hợp), kinh tế cho di chuyển gia đình hay dịch vụ vận tải.

An toàn toàn diện: Xe sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS L2 với hàng loạt tính năng như Hệ thống ga tự động thích ứng thông minh (ICC), Hỗ trợ giữ làn đường (LKA), Hệ thống phanh phòng tránh va chạm khẩn cấp (AEB), Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD), Hệ thống hỗ trợ giảm thiểu va chạm phía sau (CMSR), Hệ thống điều khiển đèn pha thông minh (IHBC), Hệ thống hỗ trợ nhận diện biển báo (TSR), Camera 540 độ, v.v..

Giá bán lẻ chính thức (đã bao gồm VAT):

Okavango Executive: 739.000.000 đồng

Okavango Premium: 799.000.000 đồng

Ưu đãi dành cho 200 khách hàng đầu tiên: Giảm 50% lệ phí trước bạ áp dụng cho tất cả phiên bản.

Geely Coolray – B-SUV “Style Ngầu, Lái Chất” - Kiểu dáng thể thao năng động, vận hành mạnh mẽ và thú vị

Đồng hành cùng Okavango tại sự kiện là Coolray – mẫu B-SUV đô thị nổi bật với tinh thần thể thao, cá tính mạnh mẽ. Mẫu SUV đô thị đã ghi nhận doanh số cộng dồn hơn 1 triệu xe trên toàn cầu và hiện được phân phối tại hơn 50 thị trường, trở thành một trong những sản phẩm thành công nhất của Geely Auto. Đồng hành cùng Okavango tại sự kiện là Coolray – mẫu B-SUV đô thị nổi bật với tinh thần thể thao, cá tính mạnh mẽ. Mẫu SUV đô thị đã ghi nhận doanh số cộng dồn hơn 1 triệu xe trên toàn cầu và hiện được phân phối tại hơn 50 thị trường, trở thành một trong những sản phẩm thành công nhất của Geely Auto.

Kế thừa những giá trị đã được khẳng định về chất lượng, độ bền và khả năng vận hành, Geely Coolray phiên bản mới tiếp tục được nâng cấp về thiết kế, công nghệ và trang bị nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt Nam.

Khung gầm kiên cố bổ sung thép siêu cường: Được phát triển trên kiến trúc BMA với khung xe dạng lồng sử dụng 66% thép cường độ cao, trong đó có tới 15,2% thép dập nóng siêu cường (độ bền lên tới 1500 MPa) tại các vị trí trọng yếu, mang lại sự cứng vững và an tâm tuyệt đối trên mọi hành trình.

Ngôn ngữ thiết kế "Starlight Trail" ấn tượng: Diện mạo "cool ngầu" được tạo nên bởi những chi tiết đặc trưng như cánh lướt gió thể thao cỡ lớn, kẹp phanh màu đỏ cùng cụm đèn hậu LED nối liền đầy ấn tượng.

Nội thất thể thao, tiện nghi vượt trội: Khoang nội thất mang đậm tinh thần thể thao với phối màu Đen – Đỏ cá tính, kết hợp cùng hàng loạt tiện nghi đáng giá như ghế trước làm mát, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, mang đến trải nghiệm thoải mái và tiện nghi trên mọi hành trình.

Vận hành bứt phá vượt trội phân khúc: Trang bị động cơ 1.5L Tăng áp 4 xi-lanh hoàn toàn mới kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp dạng ướt, sản sinh công suất 174 PS, giúp xe bứt tốc từ 0-100km/h chỉ trong 7,6 giây.

Công nghệ và an toàn thông minh: Coolray 2026 được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS L2 với 16 tính năng thông minh và Camera 540 độ giả lập soi gầm.

Giá bán lẻ chính thức:

Coolray Executive: 499.000.000 VNĐ

Coolray Premium: 549.000.000 VNĐ

Coolray Flagship: 599.000.000 VNĐ

Ưu đãi dành cho 200 khách hàng đầu tiên: Giảm 50% lệ phí trước bạ áp dụng cho tất cả phiên bản.

Nghệ sĩ Chi Pu – Đại sứ thương hiệu Geely tại Việt Nam chia sẻ sau khi trải nghiệm bộ đôi sản phẩm: “Tôi đặc biệt bị chinh phục bởi không gian rộng rãi, tinh tế của Okavango, đây thực sự là một không gian di chuyển lý tưởng, chỉn chu cho cả gia đình. Trong khi đó, Coolray lại mang đến một năng lượng trẻ trung, thể thao đầy cuốn hút.”

Chương trình Đặc quyền Khách hàng Tasco Auto: "Trọn an tâm, Trọn gắn kết"

Bên cạnh các sản phẩm mới, Tasco Auto cũng chính thức triển khai Chương trình Đặc quyền Khách hàng Geely với thông điệp “Trọn an tâm, Trọn gắn kết”, mang đến nhiều quyền lợi về dịch vụ, chăm sóc khách hàng và ưu đãi dành cho chủ xe.

Đây là một phần trong cam kết của Tasco Auto nhằm nâng cao trải nghiệm sở hữu và đồng hành lâu dài cùng khách hàng Geely tại Việt Nam.

Sự bảo trợ từ mạng lưới vững chắc gồm 56 showroom toàn quốc cùng 76 xưởng dịch vụ Carpla Service quy chuẩn của Tasco Auto chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất cho chất lượng dịch vụ hậu mãi tiêu chuẩn toàn cầu của bộ đôi sản phẩm mới tại Việt Nam.