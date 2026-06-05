Volkswagen Việt Nam cập nhật loạt hoạt động nổi bật: ưu đãi hấp dẫn, chăm sóc hậu mãi toàn diện và thông tin kỹ thuật về nhiên liệu E10

1, Volkswagen Service triển khai chương trình “Giải nhiệt mùa hè 2026”

Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tại hệ thống đại lý Volkswagen chính hãng trên toàn quốc, Volkswagen Service triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt “Giải nhiệt mùa hè 2026” từ ngày 01/06 đến ngày 20/08/2026.

Theo đó, khách hàng sử dụng dịch vụ tại các đại lý Volkswagen chính hãng với hóa đơn từ 10 triệu đồng sẽ nhận ngay 01 dù cao cấp Volkswagen và một phiếu tham gia chương trình quay số trúng thưởng hàng tháng.

Nhiều phần quà hấp dẫn hàng tháng đang chờ đón khách hàng, bao gồm:

- 06 voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Đà Lạt hoặc Sa Pa.

- 12 bộ phim cách nhiệt Hi-Kool cao cấp.

- 250 dù thương hiệu Volkswagen dành cho các khách hàng may mắn.

Thông qua chương trình, Volkswagen Service mong muốn mang đến những trải nghiệm hậu mãi chất lượng, giúp khách hàng luôn an tâm trên mọi hành trình với chiếc xe của mình.

Khách hàng có thể liên hệ đại lý Volkswagen gần nhất hoặc đặt lịch hẹn dịch vụ trực tuyến để được tư vấn chi tiết về điều kiện tham gia chương trình.

2, Volkswagen Việt Nam triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các dòng xe trong tháng 6

Song song với các hoạt động hậu mãi, Volkswagen Việt Nam tiếp tục mang đến nhiều chính sách ưu đãi dành cho khách hàng đang quan tâm đến các dòng xe nhập khẩu chính hãng.

Nổi bật trong chương trình là mẫu MPV cao cấp Viloran với giá từ 2,088 tỷ đồng cùng các quyền lợi như bậc bước điện cao cấp, phiếu nhiên liệu sử dụng trong một năm hoặc bảo hiểm vật chất một năm.

Tiguan được áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với giá từ 1,599 tỷ đồng.

Đối với Golf, khách hàng có cơ hội sở hữu mẫu hatchback biểu tượng của Volkswagen với giá từ 798 triệu đồng, đi kèm phim cách nhiệt Hi-Kool cao cấp, miễn phí bảo dưỡng hai năm, bảo hiểm vật chất một năm và chương trình cá nhân hóa màu sắc tại xưởng dịch vụ.

Dòng SUV cỡ lớn Teramont cũng nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn:

- Teramont giá ưu đãi từ 1,788 tỷ đồng.

- Teramont Limited Edition giá ưu đãi từ 1,938 tỷ đồng

Teramont President giá từ 2,488 tỷ đồng, tặng phim cách nhiệt Hi-Kool cao cấp và miễn phí bảo dưỡng 3 năm.

Teramont X 5 chỗ giá từ 2,168 tỷ đồng cùng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và bậc bước điện cao cấp.

Teramont Pro King Size với ghế “Queen Seat” độc nhất giá từ 2,799 tỷ đồng, miễn phí bảo dưỡng 3 năm.

Đối với dòng SUV hạng sang Touareg:

- Touareg Elegance giá từ 2,368 tỷ đồng.

- Touareg Luxury giá từ 2,768 tỷ đồng.

- Touareg Highline giá từ 3,099 tỷ đồng.

- Touareg R-Line giá từ 3,399 tỷ đồng.

Các phiên bản Touareg được áp dụng nhiều quyền lợi như bảo hiểm vật chất lên đến hai năm, miễn phí bảo dưỡng ba năm và camera 360 độ trên các phiên bản cao cấp.

Thông qua các chương trình ưu đãi đa dạng, Volkswagen Việt Nam mong muốn mang đến nhiều cơ hội sở hữu các mẫu xe nhập khẩu chất lượng cao cho khách hàng trên toàn quốc.

3, Volkswagen Việt Nam Triển Khai Chương Trình "Volkswagen Connect To All" – Kết Khách Hàng hiện hữu, Mở rộng hành trình

Volkswagen Việt Nam chính thức triển khai chương trình "Volkswagen Connect To All" trên toàn quốc từ ngày 01/06/2026 đến hết ngày 30/06/2026 nhằm tri ân khách hàng hiện hữu và khuyến khích lan tỏa những trải nghiệm tích cực trong quá trình sở hữu và sử dụng xe Volkswagen.

Với triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, Volkswagen Việt Nam luôn trân trọng sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng trong suốt quá trình phát triển tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng những trải nghiệm tích cực từ khách hàng hiện hữu chính là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Volkswagen.

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng Volkswagen hiện hữu khi giới thiệu thành công khách hàng mới mua xe Volkswagen hoặc khách hàng đang sở hữu Volkswagen mua thêm xe tiếp theo sẽ nhận được quà tặng đặc biệt là gói OCP (gói bảo dưỡng) gồm 02 lần bảo dưỡng định kỳ miễn phí tại hệ thống Đại lý Volkswagen ủy quyền trên toàn quốc.

Thông qua chương trình, Volkswagen Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng cộng đồng người dùng Volkswagen tại Việt Nam, đồng thời gia tăng những giá trị hậu mãi thiết thực dành cho khách hàng trung thành của thương hiệu.

Chương trình áp dụng cho toàn bộ các dòng xe Volkswagen đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam, bao gồm các dòng SUV, MPV và xe hiệu năng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng từ cá nhân, gia đình đến doanh nghiệp.

Khách hàng vui lòng liên hệ hệ thống Đại lý Volkswagen ủy quyền trên toàn quốc hoặc truy cập website chính thức của Volkswagen Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình "Volkswagen Connect To All"

4, Volkswagen Việt Nam chia sẻ góc nhìn kỹ thuật về nhiên liệu sinh học E10

Trong bối cảnh nhiên liệu sinh học E10 đã chính thức triển khai rộng rãi tại Việt Nam, Volkswagen Việt Nam chủ động cung cấp những thông tin kỹ thuật chính xác và minh bạch nhằm giúp khách hàng an tâm trong quá trình sử dụng xe.

Ông Bùi Quốc Việt – Giám đốc Dịch vụ Hậu mãi Volkswagen Việt Nam chia sẻ: "Toàn bộ các dòng xe Volkswagen chính hãng do Volkswagen Việt Nam phân phối đều được phát triển theo tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu và tương thích với nhiên liệu E10 đạt chuẩn chất lượng. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng nhiên liệu E10 mà không cần bất kỳ điều chỉnh kỹ thuật nào đối với xe." "Volkswagen Việt Nam luôn đồng hành cùng định hướng phát triển nhiên liệu sạch và giao thông bền vững tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết tiếp tục cung cấp thông tin kỹ thuật chính xác, minh bạch để khách hàng an tâm trong quá trình sử dụng xe".

Thông qua chuỗi nội dung chuyên môn được chia sẻ trên các kênh truyền thông chính thức, Volkswagen Việt Nam sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về cấu tạo và cơ chế bảo vệ của hệ thống nhiên liệu hiện đại, khả năng tương thích của động cơ với nhiên liệu E10, cũng như những thói quen sử dụng xe giúp bảo vệ hệ thống nhiên liệu và duy trì hiệu suất vận hành ổn định trong thời gian dài.

Với triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, Volkswagen Việt Nam không ngừng mang đến những sản phẩm chất lượng, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp và các thông tin kỹ thuật hữu ích, đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình sở hữu xe.

PV