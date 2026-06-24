Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan

Lễ ra mắt được tổ chức tại thành phố Almaty với sự tham dự của ông Nguyễn Thành Lê, Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan; ông Berikbol Shatabayevich Mandibayev, Giám đốc Sở Doanh nghiệp và Đầu tư thành phố Almaty cùng đại diện các cơ quan Chính phủ Kazakhstan, Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan, các đối tác chiến lược, doanh nghiệp, tổ chức trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, công nghệ, tài chính, hạ tầng và dịch vụ.

Trong giai đoạn đầu, Green SM triển khai dịch vụ tại thành phố Almaty với đội xe VinFast VF 6 Eco, mẫu SUV thuần điện phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Với khả năng vận hành êm ái, không gian nội thất rộng rãi, cùng các tính năng an toàn hiện đại, VinFast VF 6 Eco sẽ góp phần mang đến những hành trình thoải mái, đáng tin cậy và thuận tiện hơn cho người dân tại Almaty.

Bên cạnh đội xe điện hiện đại, Green SM tiếp tục phát triển đội ngũ Bác Tài Xanh thông qua các chương trình đào tạo toàn diện về vận hành, an toàn và dịch vụ khách hàng. Đây là một phần trong nỗ lực của doanh nghiệp nhằm duy trì chất lượng dịch vụ đồng nhất và mang đến trải nghiệm di chuyển an toàn, đáng tin cậy cho người dùng tại Kazakhstan.

Nhân dịp khai trương, Green SM triển khai chương trình ưu đãi 26%, tối đa 2.626 KZT dành cho khách hàng đặt xe qua ứng dụng. Khách hàng tại Kazakhstan có thể đặt xe thông qua ứng dụng Green SM trên App Store và Google Play.

Song song với việc ra mắt dịch vụ, Green SM thiết lập hợp tác với năm đối tác chiến lược trong các lĩnh vực vận tải, du lịch, công nghệ và dịch vụ thông qua Green Alliance Frontier. Đây là nền tảng kết nối các doanh nghiệp cùng theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững và tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng tại nhiều thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc GSM Toàn cầu, chia sẻ: "Kazakhstan là một thị trường giàu tiềm năng với tốc độ phát triển năng động và những kỳ vọng ngày càng cao của người dân đối với các dịch vụ hiện đại. Chúng tôi đến Kazakhstan với sự tôn trọng dành cho thị trường, cam kết đầu tư lâu dài và mong muốn đồng hành cùng các đối tác địa phương trong quá trình xây dựng những giải pháp di chuyển chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. Green SM tin rằng sự phát triển bền vững phải được xây dựng trên nền tảng niềm tin và giá trị mang lại cho cộng đồng. Đó cũng là điều chúng tôi mong muốn kiến tạo cùng khách hàng, đối tác và người dân Kazakhstan trong thời gian tới."

Kazakhstan đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các đô thị hiện đại, cùng với những kỳ vọng ngày càng cao về chất lượng cuộc sống. Sự hiện diện tại Kazakhstan phản ánh định hướng phát triển dài hạn của Green SM trong việc đưa mô hình di chuyển thuần điện đến gần hơn với người dùng tại nhiều khu vực trên thế giới. Green SM đến Kazakhstan với mong muốn mang đến những trải nghiệm di chuyển tốt hơn cho cộng đồng địa phương: những hành trình yên tĩnh hơn trên những tuyến phố đông đúc, dễ chịu hơn trong cuộc sống hằng ngày và đáng tin cậy hơn nhờ các tiêu chuẩn dịch vụ được duy trì nhất quán trong từng chuyến đi.

Được thành lập tại Việt Nam vào năm 2023, Green SM hiện vận hành hệ sinh thái di chuyển xanh tại Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan. Với đội xe thuần điện, nền tảng công nghệ và các tiêu chuẩn vận hành được xây dựng nhất quán, Green SM đang từng bước phát triển hệ sinh thái di chuyển xanh tại nhiều quốc gia, hướng tới mục tiêu mang đến những giải pháp giao thông hiện đại, an toàn và bền vững cho cộng đồng.