GSM chính thức ra mắt Green GSM - Thương hiệu taxi điện đầu tiên tại Philippines

Lễ khai trương được tổ chức tại Quezon Memorial Circle, Quezon City, với sự tham dự của Bà Ma. Cristina A. Roque - Bộ trưởng Bộ Công Thương (DTI), Ông Vivencio Bringas Dizon - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (DOTr), Ông Frederick D. Go - Cố vấn của Tổng thống về Đầu tư và Kinh tế, Ông Teofilo E. Guadiz III - Chủ tịch Ủy ban Quản lý và Cấp phép Phương tiện Giao thông Đường bộ (LTFRB), Bà Joy Belmonte - Thị trưởng Thành phố Quezon, Ông Lại Thái Bình - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Philippines, cùng gần 100 đối tác chiến lược trong các lĩnh vực ngân hàng, giao thông, năng lượng, bán lẻ và công nghệ.

Green GSM sẽ bắt đầu vận hành tại 10 trong tổng số 16 thành phố và khu vực thuộc Metro Manila – trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của Philippines, với quy mô dân số trên 13 triệu người. Toàn bộ đội xe sử dụng dòng ô tô điện VinFast Nerio Green hiện đại, vận hành êm ái và thân thiện với môi trường.

Màu xanh lục lam đặc trưng của đội xe là sự kết hợp giữa xanh lá đại diện cho sự bền vững và xanh dương biểu trưng cho công nghệ tiên phong, thể hiện rõ cam kết của Green GSM trong việc mang đến một phong cách sống hiện đại, hài hòa với môi trường.

Mỗi hành trình cùng Green GSM không chỉ là trải nghiệm di chuyển tiện nghi, mà còn là một lựa chọn sống xanh, giúp người dân chủ động đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải, hạn chế ô nhiễm không khí và tiếng ồn từ những lựa chọn hàng ngày.

Green GSM vận hành theo mô hình quốc tế, cam kết mang đến dịch vụ 5 sao với đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản về kỹ năng, tác phong và an toàn giao thông. Toàn bộ xe trang bị hệ thống giám sát Secure to Safe (S2S) với ba giá trị cốt lõi: Secure – giám sát chủ động, kiểm soát rủi ro; Safe – đảm bảo an tâm cho mọi khách hàng, đặc biệt phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi; Smart – ứng dụng trí tuệ nhân tạo nâng cao hiệu quả vận hành và minh bạch thông tin. Mức chi phí sử dụng dịch vụ Green GSM minh bạch với đồng hồ tính cước tích hợp trên xe và giá công khai trên ứng dụng điện thoại. Chi phí này cạnh tranh và đặc biệt tiết kiệm hơn so với các hãng gọi xe khác, mang lại hành trình thoải mái, thuận tiện, tiện nghi vượt trội và xứng đáng với chi phí khách hàng bỏ ra.

Với thông điệp “Hello Philippines: Move Forward the Green Way”, Green GSM kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho phong cách sống văn minh tại Philippines – nơi việc di chuyển không chỉ tiện lợi, mà còn góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống tại các đô thị lớn.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc GSM Toàn cầu , chia sẻ: "Philippines là một cột mốc chiến lược trong hành trình Go Green Global của chúng tôi. Nhưng xa hơn cả việc mở rộng thị trường, mục tiêu lớn nhất của Green GSM là góp phần thúc đẩy một làn sóng chuyển dịch bền vững thực sự – từ di chuyển truyền thống sang di chuyển xanh, sạch, hiện đại, với cam kết rõ ràng về trách nhiệm xã hội với môi trường và cộng đồng."

Khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ taxi điện Green GSM thông qua ứng dụng Green GSM, hiện đã có mặt trên App Store và Google Play; đặt xe qua tổng đài 02- 7777-8080; hoặc vẫy xe Green GSM trên đường hoặc đón tại các điểm đậu đỗ công cộng trong các khu vực vận hành của Green GSM tại Metro Manila.

Nhân dịp khai trương, Green GSM triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt, tặng đến 500 Điểm Xanh (tương đương PHP 500) khi khách hàng đăng ký tài khoản và đặt xe trải nghiệm, nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương thức di chuyển thế hệ mới – xanh hơn, tiện lợi hơn, hiện đại hơn. Điểm Xanh có thể quy đổi thành ưu đãi trực tiếp vào cước phí cho 7 chuyến xe đầu tiên. Chương trình diễn ra từ 10/6 đến 31/8/2025.

Được thành lập tại Việt Nam từ tháng 3/2023, GSM hiện là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực vận tải xanh tại Đông Nam Á. Việc mở rộng hoạt động sang Philippines không chỉ khẳng định năng lực vận hành quốc tế của một doanh nghiệp Việt, mà còn góp phần kiến tạo chuẩn mực mới "Xanh hơn – Thông minh hơn – Văn minh hơn" cho ngành giao thông trong khu vực và trên thế giới.