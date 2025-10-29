Hưng Yên - Khát vọng dữ liệu, tương lai bền vững

Sự kiện quy tụ hơn 500 đại biểu, bao gồm lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; đại diện các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng; các tập đoàn công nghệ hàng đầu như FPT, Viettel Solutions, VNPT IT; các viện nghiên cứu, trường đại học lớn; quỹ đầu tư mạo hiểm cùng cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Diễn đàn không chỉ là không gian đối thoại chính sách – pháp lý mà còn là sân chơi công nghệ thực tiễn, nơi chính quyền, doanh nghiệp, học thuật và nhà đầu tư cùng kiến tạo hệ sinh thái dữ liệu quốc gia gắn với phát triển địa phương.

Phiên buổi sáng được dẫn dắt bởi bài phát biểu khai mạc của ông Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, khẳng định chuyển đổi số là nhiệm vụ sống còn, không có lối quay đầu. Các tham luận chuyên gia từ Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, FPT Smart Cloud, Viettel Solutions và Đại học Bách khoa Hà Nội đã phân tích sâu các vấn đề cốt lõi như quản trị dữ liệu để điều hành trên dữ liệu, an toàn dữ liệu trong kinh tế số, số hóa nông nghiệp theo tiêu chuẩn ESG, và vai trò của nền tảng quốc gia về định danh – xác thực. Phiên buổi chiều là tọa đàm sôi nổi với chủ đề “Từ công nghệ dữ liệu đến kinh tế dữ liệu – Con đường Hưng Yên chọn”, tập trung vào khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý là đề xuất chính thức của Sở Khoa học và Công nghệ về Chương trình Ươm tạo Startup Dữ liệu Hưng Yên 2026-2030, dự kiến hỗ trợ 100 startup công nghệ dữ liệu với quỹ hạt giống 50 tỷ đồng, kết nối với các quỹ VinaCapital Ventures, Do Ventures và quỹ đầu tư của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phát biểu: "Tôi trân trọng và đánh giá cao Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Hưng Yên đã đi tiên phong khi đồng hành cùng Hiệp hội Dữ liệu quốc gia tổ chức Diễn đàn này. Điều đó thể hiện tầm nhìn chiến lược và năng lực hành động của lãnh đạo tỉnh, khi sớm nhận ra dữ liệu chính là động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, là tỉnh đi đầu trong cuộc cách mạng dữ liệu, thúc đẩy phát triển kinh dữ liệu."

Sự kiện công bố “Kiến trúc Dữ liệu tỉnh Hưng Yên”, bước tiến mới trong xây dựng chính quyền điện tử, tài liệu khung chiến lược đầu tiên được xây dựng bài bản, định hướng phát triển hạ tầng dữ liệu mở, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã, làm nền móng cho chính quyền điện tử nâng cao và tiến tới chính quyền số toàn diện. Kiến trúc này tích hợp năm lớp chính gồm hạ tầng dữ liệu, nền tảng dữ liệu, dữ liệu mở, ứng dụng dữ liệu và an toàn dữ liệu, đảm bảo khả năng kết nối với Hệ thống Dữ liệu Quốc gia theo Luật Dữ liệu 2024.

Cùng trong phiên sáng, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh Hưng Yên và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia đã chính thức được tiến hành dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên. Theo nội dung văn bản ký ngày 16/10/2025, hai bên cam kết hợp tác xây dựng và vận hành Trung tâm Dữ liệu tỉnh Hưng Yên theo tiêu chuẩn quốc gia; phát triển nền tảng định danh và xác thực điện tử thống nhất cho người dân, doanh nghiệp; triển khai Chương trình đào tạo nguồn nhân lực dữ liệu cho 5.000 cán bộ, công chức và doanh nghiệp địa phương trong giai đoạn 2025-2027; xây dựng Hệ sinh thái dữ liệu mở ngành nông nghiệp với trọng tâm là truy xuất nguồn gốc nông sản chủ lực như nhãn lồng, chuối tiêu hồng, gà đồi; đồng thời thí điểm mô hình thành phố dữ liệu thông minh tại thành phố Hưng Yên và khu công nghiệp Phố Nối A. Văn bản này không chỉ mang tính biểu tượng mà là lộ trình hành động cụ thể, có mốc thời gian, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng giữa chính quyền địa phương và tổ chức dữ liệu quốc gia.

Trợ lý ảo tỉnh Hưng Yên cũng được ra mắt công khai, trở thành điểm khởi đầu cho việc áp dụng công nghệ số vào quản lý điều hành chính quyền. Hệ thống này tích hợp trên nền tảng dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh truy vấn tức thì các chỉ số kinh tế - xã hội, dự báo xu hướng và đề xuất chính sách dựa trên dữ liệu lớn và học máy. Đồng thời, năm nền tảng dữ liệu quan trọng đã được trình diễn trực tiếp, gồm nền tảng định danh – xác thực – truy xuất nguồn gốc liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nền tảng dữ liệu nông nghiệp ESG hỗ trợ số hóa chuỗi cung ứng nhãn lồng, chuối, gà đồi; nền tảng quản trị dữ liệu điều hành với dashboard tỉnh – huyện – xã; nền tảng an toàn dữ liệu và bảo mật tuân thủ ISO/IEC 27001; cùng nền tảng dữ liệu mở cho doanh nghiệp và cộng đồng với API công khai và sandbox phát triển ứng dụng.

Song hành với diễn đàn là khu triển lãm – trải nghiệm số tại sảnh Trung tâm Hội nghị, thu hút hàng trăm lượt tham quan với các mô hình thực tế như ký số, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; quét mã QR truy xuất nguồn gốc nhãn lồng Hưng Yên từ vườn đến siêu thị; kiosk gợi ý hành trình 360 độ với công nghệ VR cho du lịch thông minh; điều hành kho bãi, bán hàng bằng giọng nói AI qua trợ lý số doanh nghiệp; cùng mô phỏng hệ thống IoT giám sát năng lượng tái tạo, logistics xanh tại khu công nghiệp Yên Mỹ.

Quỳnh Hoa