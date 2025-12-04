Hyundai Thành Công giới thiệu SantaFe Hybrid đến thị trường Việt Nam

Sự xuất hiện của Santa Fe Hybrid đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược điện hóa của Hyundai Thành Công, mang đến một giải pháp di chuyển mạnh mẽ, thông minh, thân thiện với môi trường nhưng vẫn giúp khách hàng không phải thay đổi thói quen sử dụng xe hàng ngày.

1. HỆ THỐNG TURBO - HYBRID ĐỘC QUYỀN

Hệ thống Hybrid hiệu năng cao TMED

Điểm nhấn kỹ thuật giúp Santa Fe Hybrid tách biệt khỏi số đông chính là công nghệ TMED (Transmission Mounted Electric Device). Thay vì sử dụng hộp số vô cấp thường thấy trên các dòng xe Hybrid, Hyundai Motor trang bị cho mẫu xe này hộp số tự động 6 cấp được tối ưu hóa riêng cho xe Hybrid. Điểm khác biệt nằm ở việc Hyundai ứng dụng công nghệ Active Shift Control (ASC) độc quyền.

Thay vì sử dụng bộ biến mô truyền thống, hệ thống ASC cho phép mô-tơ điện kiểm soát việc chuyển số bằng cách giám sát tốc độ quay của bộ truyền động với tần suất 500 lần/giây. Nhờ đó, động cơ điện chủ động đồng bộ tốc độ quay của động cơ và hộp số, giúp thời gian chuyển số giảm 30% (từ 500ms xuống chỉ còn 350ms).

Sự kết hợp giữa hộp số có cấp và công nghệ ASC không chỉ mang lại cảm giác lái phấn khích, sang số mượt mà như xe hạng sang mà còn giúp tăng độ bền hộp số nhờ giảm thiểu ma sát trong quá trình vận hành.

Giải pháp này, khi kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và cảm giác lái chân thật, phấn khích.

Hệ động lực Turbo - Hybrid

Khác biệt với các mẫu xe Hybrid thông thường trên thị trường, Santa Fe Hybrid sở hữu hệ thống động lực Turbo - Hybrid được Hyundai Motor nghiên cứu và phát triển độc quyền. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa sức mạnh của động cơ đốt trong và hiệu suất tức thời của động cơ điện, mang lại trải nghiệm lái đầy phấn khích.

"Trái tim" của Santa Fe Hybrid là khối động cơ xăng SmartStream 1.6L Turbo. Động cơ này ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục (CVVD), cho phép sản sinh công suất 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại dải vòng tua rộng 1.500 ~ 4.500 vòng/phút.

Song hành cùng động cơ xăng là hệ thống mô-tơ điện sử dụng khối pin Li-ion Polymer dung lượng 1,49 kWh (270V, 5.5Ah). Động cơ điện này cung cấp công suất 44,2 kW (tương đương gần 60 mã lực), bổ trợ trực tiếp sức mạnh cho động cơ xăng. Sự kết hợp hoàn hảo này đưa tổng công suất của Santa Fe Hybrid lên mức 235 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 367 Nm ngay từ dải tua 1.000 đến 4.100 vòng/phút. Đây là những con số ấn tượng, đưa Santa Fe trở thành mẫu xe Hybrid có hiệu suất vận hành hàng đầu trong phân khúc.

Ở dải tốc độ thấp: mô-tơ điện đóng vai trò chủ đạo giúp xe vận hành êm ái. Đặc biệt, nhờ đặc tính đạt mô-men xoắn cực đại tức thời, mô-tơ điện giúp loại bỏ cảm giác trễ tăng áp (Turbo-lag) thường thấy trên động cơ truyền thống, mang lại trải nghiệm mượt mà.

Ở dải tốc độ cao: Hệ thống máy tính thông minh sẽ phân bổ sức mạnh giữa động cơ xăng và mô-tơ điện thông qua HTRAC tùy theo điều kiện vận hành thực tế, đảm bảo xe luôn hoạt động trong dải công suất tối ưu nhất.

Kết quả của công nghệ này là mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,94L/100km ở điều kiện ngoài đô thị và 6,37L/100km ở điều kiện hỗn hợp (Theo thông số của Cục Đăng kiểm Việt Nam) – con ấn tượng đối với một chiếc SUV cỡ D bề thế.

Để đạt được hiệu suất vận hành và sự êm ái vượt trội, các kỹ sư của Hyundai đã trang bị cho Santa Fe Hybrid hàng loạt công nghệ bổ trợ tiên tiến:

Mô-tơ khởi động phát điện tích hợp (HSG)

Khác với động cơ truyền thống sử dụng củ đề và máy phát riêng biệt, Santa Fe Hybrid tích hợp cả hai vào bộ phận HSG thế hệ mới công suất 13 kW.

Không chỉ đảm nhiệm vai trò trạm phát điện di động sạc cho pin khi vận hành, HSG còn tạo nên sự khác biệt khi khởi động động cơ xăng. Nhờ công suất lớn, HSG kéo động cơ đạt tốc độ tua máy tối ưu và đảm bảo áp suất dầu bôi trơn đầy đủ trước khi kích hoạt đánh lửa.

Cơ chế này giúp loại bỏ hoàn toàn độ trễ hay rung giật khi khởi động, cho phép xe sẵn sàng lăn bánh ngay lập tức mà không cần chờ làm nóng máy hay ổn định động cơ như xe thuần xăng, đồng thời bảo vệ động cơ tối đa trong các tình huống ngắt/mở liên tục.

Động cơ điện Nam châm vĩnh cửu đặt trong (IPM)

Động cơ điện của xe sử dụng công nghệ IPM (Interior Permanent Magnet) với nam châm nằm bên trong rotor. Thiết kế này không chỉ tăng hiệu suất và độ bền mà còn đóng vai trò cốt lõi trong hệ thống phanh tái tạo, chuyển đổi động năng thành điện năng để sạc lại pin mỗi khi xe giảm tốc hoặc xuống dốc.

Pin Li-ion Polymer: An toàn và Tối ưu không gian

Hệ thống pin cao áp được bảo vệ bởi lớp phủ gốm và hệ thống giáp chịu lực, vượt qua các bài kiểm tra va chạm khắc nghiệt nhất. Đặc biệt, khối pin này cùng ắc quy 12V được bố trí tinh tế dưới hàng ghế 2, giúp không gian cốp xe rộng rãi tương đương phiên bản máy xăng, đồng thời đưa trọng tâm xe về giữa để cải thiện khả năng cân bằng.

2. THIẾT KẾ NGOẠI THẤT ẤN TƯỢNG VỚI PHONG CÁCH "BOXY" ĐẶC TRƯNG

Santa Fe Hybrid gây ấn tượng mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế "Boxy" đậm chất SUV cổ điển, thể hiện sự mạnh mẽ và sang trọng. Sử dụng khung gầm N-Platform hiện đại, xe có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.770 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoải mái. Lazang xe có kích thước 20 inch với bộ lốp có thông số 255/45R20.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng thích ứng (HBA-LED) và dải đèn ban ngày tạo hình chữ H đặc trưng của Hyundai. Mặt ca-lăng được trang bị công nghệ AAF (Active Air Flap) đóng/mở tự động khe hút gió, giúp tối ưu hóa khí động học và giảm hệ số cản gió ấn tượng từ 0,33 Cd xuống chỉ còn 0,298 Cd – một bước tiến vượt trội về hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.

3. NỘI THẤT CAO CẤP HIỆN ĐẠI

Khoang nội thất của Santa Fe Hybrid tuân theo nguyên lý HMI (Human Machine Interface), lấy người dùng làm trung tâm.

Tâm điểm của khoang lái là cụm màn hình cong Panorama bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí cảm ứng nối liền, cùng kích thước 12,3 inch. Xe hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, bản đồ dẫn đường vệ tinh độc quyền và Camera 360 SVM.

Sự tiện nghi được nâng tầm với cần số điện tử dạng xoay tích hợp sau vô lăng, giúp giải phóng không gian yên ngựa. Hệ thống ghế ngồi chỉnh điện, nhớ vị trí, tích hợp sấy và thông gió (hàng ghế trước) cùng sấy vô lăng đảm bảo sự thoải mái tối đa trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, xe còn trang bị sạc không dây đôi công suất 15W và cổng sạc USB-C 27W nhanh chóng.

Santa Fe Hybrid tích hợp lẫy chuyển số sau vô lăng với tính năng kép: vừa giúp thay đổi khả năng gia tốc, vừa đóng vai trò là nút tùy chỉnh mức độ thu hồi động năng (Regenerative Braking). Ở chế độ Eco/Smart, người lái có thể chủ động điều chỉnh lực hãm để tối ưu hóa năng lượng sạc lại cho pin.

Hệ thống khung gầm N3 cải tiến với bộ giảm chấn biến thiên tần số (SDC3), ống lót thủy lực mới và kính cách âm 2 lớp giúp triệt tiêu triệt để các vấn đề về độ ồn – rung – xóc (N.V.H), mang lại không gian tĩnh lặng đẳng cấp

4. HỆ THỐNG AN TOÀN HYUNDAI SMARTSENSE THẾ HỆ 2

Santa Fe Hybrid tiếp tục khẳng định tiêu chuẩn an toàn vượt trội với đầy đủ các công nghệ an toàn tiêu chuẩn (ABS, EBD, BA, ESC, HAC, DBC, 6 túi khí...) và gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense thế hệ 2 toàn diện.

Các tính năng SmartSense nổi bật bao gồm: Hỗ trợ phòng tránh va chạm trước thế hệ 2 (FCA-2), Giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù (BVM & BCA), Hỗ trợ giữ làn đường (LFA & LKA), Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA), Đèn tự động thông minh (AHB), Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) và Cảnh báo mở cửa an toàn (SEW).

Hệ thống khung gầm N3 được cải tiến với bộ giảm chấn biến thiên theo tần số (SDC3), ống lót thủy lực mới và kính cách âm 2 lớp, giúp cải thiện đáng kể các vấn đề về độ ồn – rung – xóc (NVH), mang lại trải nghiệm lái êm ái và tĩnh lặng.

Chất lượng và độ an toàn của Santa Fe Hybrid đã được công nhận với các chứng nhận cao nhất: 5 sao Euro NCAP, 5 sao NHTSA và TSP+ của IIHS – minh chứng rõ nét cho cam kết bảo vệ tối đa người sử dụng.

THÔNG TIN BÁN HÀNG

Santa Fe Hybrid được cung cấp với 7 lựa chọn màu sắc đa dạng, trong đó nổi bật là màu Xanh Lục bảo mới mang đến một hình ảnh tiếp cận mới, đáp ứng sở thích cá nhân của từng khách hàng.

Mức giá bán lẻ khuyến nghị: 1.369.000.000 VND (đã bao gồm VAT)

Chính sách bảo hành: 5 năm hoặc 100.000 km (tùy điều kiện nào đến trước)

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và đặt hàng tại hệ thống showroom Hyundai 3S trên toàn quốc hoặc liên hệ hotline: 1900.56.12.12