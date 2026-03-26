Hyundai Thành Công Việt Nam chính thức giới thiệu Stargazer mới

Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam, Hyundai Stargazer đã tạo được dấu ấn trong phân khúc MPV nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và khả năng vận hành linh hoạt. Với phiên bản mới, mẫu xe được nâng cấp mạnh mẽ nhằm mang đến diện mạo ấn tượng hơn, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng trên mọi hành trình.

Thiết kế ngoại thất mới – Mạnh mẽ, hiện đại và đậm chất SUV

Hyundai Stargazer mới được làm mới toàn diện về ngoại thất, duy trì các đặc tính đa dụng cùng không gian rộng rãi vốn có của một chiếc MPV, đồng thời khoác lên diện mạo mạnh mẽ và khỏe khoắn theo phong cách SUV.

Phần đầu xe được tái thiết kế với ngôn ngữ tạo hình thể thao và cứng cáp hơn. Dải đèn LED định vị ban ngày trở thành điểm nhận diện nổi bật, kết hợp cùng cụm đèn pha đặt cao và lưới tản nhiệt mở rộng, mang đến diện mạo hiện đại và vững chãi.

Các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe được tạo hình rõ nét, kết nối liền mạch từ trước ra sau, giúp tổng thể xe trở nên năng động và giàu tính chuyển động. Thiết kế này đồng thời hỗ trợ tối ưu khí động học, nâng cao hiệu quả vận hành.

Xe sở hữu vóc dáng đậm chất SUV với mui xe nhô cao, dập gân mạnh mẽ, khoảng sáng gầm cao và tỷ lệ thân xe cân đối. Kích thước tổng thể được gia tăng với các thông số kích thước Dài x Rộng x Cao tổng thể lần lượt là 4.575 x 1.780 x 1.710 (mm), khoảng sáng gầm 205 mm, kết hợp cùng chiều dài trục cơ sở 2.780 mm, thuộc nhóm lớn hàng đầu trong phân khúc, giúp mở rộng không gian sử dụng.

Phía sau, cụm đèn hậu LED được thiết kế lại với hình khối sắc nét hơn, đồng bộ với tổng thể thiết kế và tăng khả năng nhận diện từ xa. Tổng thể ngoại thất mang đến hình ảnh một mẫu xe đa dụng hiện đại, phù hợp với phong cách sống năng động của khách hàng ngày nay.

Nội thất tái thiết kế tinh tế, hiện đại và tiện nghi - Không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc

Không dừng lại ở diện mạo bên ngoài, Stargazer mới còn nâng tầm khoang nội thất với thiết kế được tinh chỉnh đáng kể, mang lại trải nghiệm hiện đại, tinh tế và cao cấp hơn rõ rệt so với phiên bản trước. Các đường nét trong cabin được xử lý mềm mại, liền mạch hơn, kết hợp cùng cách phối màu và vật liệu mới giúp tổng thể không gian trở nên hài hòa và bắt mắt. Chất liệu sử dụng cũng được nâng cấp theo hướng cao cấp hơn, đồng thời cách bố trí các khu vực chức năng được tối ưu lại một cách thông minh, giúp người dùng dễ dàng thao tác và nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Không gian nội thất rộng rãi tiếp tục là một trong những điểm mạnh nổi bật của Stargazer mới. Với chiều rộng 1.780 mm và chiều dài cơ sở 2.780 mm, xe mang đến khoang cabin rộng rãi, đảm bảo sự thoải mái cho cả ba hàng ghế. Khoảng để chân, khoảng trống trần xe và bề rộng ghế được tối ưu nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cho gia đình đông người cũng như hoạt động kinh doanh vận tải.

Điểm nhấn công nghệ trên phiên bản mới là cụm màn hình kép panoramic gồm hai màn hình 10,25 inch liền mạch, tích hợp đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm trong một khối thiết kế thống nhất. Giao diện hiển thị trực quan giúp người lái dễ dàng theo dõi thông tin và thao tác. Bên cạnh các chức năng giải trí và hiển thị bản đồ, hệ thống còn cho phép điều chỉnh nhiều tính năng vận hành của xe, bao gồm các thiết lập liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), mang lại sự thuận tiện và hiện đại trong quá trình sử dụng.

Xe tiếp tục được trang bị đầy đủ các tiện nghi như hệ thống điều hòa tự động, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cửa gió cho hàng ghế sau, cổng sạc USB Type-C cùng các kết nối thông minh, góp phần mang lại trải nghiệm tiện dụng và thoải mái cho người dùng trong mọi hành trình.

Động cơ mạnh mẽ, vận hành mượt mà & tiết kiệm nhiên liệu

Stargazer mới sử dụng động cơ Smartstream G1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như trên các hành trình dài.

Động cơ được trang bị hệ thống kim phun kép DPFI, giúp tối ưu quá trình hòa trộn nhiên liệu và không khí, từ đó nâng cao hiệu suất đốt cháy và giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITMS hỗ trợ duy trì nhiệt độ vận hành tối ưu, góp phần tăng hiệu quả hoạt động và tiết kiệm nhiên liệu.

Xe được trang bị hộp số biến thiên thông minh iVT, sử dụng dây đai xích nhằm tăng độ bền và giảm hao hụt truyền động. Chế độ giả lập 8 cấp và 4 chế độ lái (Normal - Eco - Sport - Smart) giúp tối ưu khả năng vận hành và cảm giác lái, mang lại sự linh hoạt cho nhiều điều kiện di chuyển và phong cách lái.

Sự kết hợp giữa động cơ và hộp số giúp Stargazer mới đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành, độ êm ái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu - yếu tố quan trọng đối với cả khách hàng cá nhân và kinh doanh dịch vụ.

Công nghệ an toàn toàn diện với Hyundai SmartSense

Stargazer mới được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense bổ sung thêm các tính năng mới, mang đến hệ thống hỗ trợ lái toàn diện và hiện đại hàng đầu trong phân khúc.

Các tính năng bao gồm:

Điều khiển hành trình thông minh (SCC): Tự động duy trì tốc độ và khoảng cách an toàn với xe phía trước, hỗ trợ người lái khi di chuyển trên cao tốc hoặc hành trình dài.

Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA): Sử dụng cảm biến để phát hiện phương tiện, người đi bộ phía trước và đưa ra cảnh báo, đồng thời có thể tự động phanh khi cần thiết.

Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (HBA): Tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu xa và chiếu gần, giúp tối ưu tầm nhìn mà không gây chói cho xe đối diện.

Hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù (BCA): Cảnh báo khi có phương tiện xuất hiện trong vùng điểm mù và hỗ trợ can thiệp phanh khi người lái chuyển làn không an toàn.

Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA): Cảnh báo và phanh tự động khi lùi xe nếu phát hiện phương tiện cắt ngang phía sau.

Hỗ trợ giữ làn đường (LKA): Giúp xe duy trì trong làn đường bằng cách cảnh báo và can thiệp đánh lái khi phát hiện lệch làn.

Hỗ trợ định tâm làn đường (LFA): Tự động điều chỉnh vô-lăng để giữ xe đi giữa làn, giảm tải cho người lái trong hành trình dài.

Hỗ trợ cảnh báo xe phía trước di chuyển (VAD): Thông báo cho người lái khi xe phía trước bắt đầu di chuyển trong điều kiện dừng chờ.

Hỗ trợ mở cửa an toàn (SEW): Cảnh báo khi có phương tiện tiến đến từ phía sau trong lúc hành khách mở cửa.

Hỗ trợ cảnh báo bỏ quên người ngồi phía sau (ROA): Cảnh báo khi có hành khách bị bỏ quên trong xe, đặc biệt hữu ích với gia đình có trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, xe được trang bị 6 túi khí cùng các hệ thống an toàn tiêu chuẩn, mang lại khả năng bảo vệ toàn diện cho hành khách trong nhiều tình huống vận hành.

Lựa chọn đa dụng cho gia đình và kinh doanh

Sở hữu những nâng cấp toàn diện, từ ngoại thất thay đổi mang phong cách SUV mạnh mẽ đến nội thất được tái thiết kế theo hướng tinh tế, hiện đại, cùng không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc và công nghệ an toàn tiên tiến, Stargazer mới hứa hẹn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng – từ di chuyển hàng ngày, những hành trình dài cho đến khai thác kinh doanh dịch vụ.

Ngoài ra, với những khách hàng đề cao tính hiệu quả, chú trọng sự thực dụng và trải nghiệm lái, cũng như sự tối ưu và tiện lợi trong quá trình sở hữu xe, Stargazer mới cũng thể hiện điểm phù hợp vượt trội trong phân khúc, nhờ khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, không gian tiện nghi cho nhiều hành khách và có thể bảo dưỡng dễ dàng với mức chi phí hợp lý tại hệ thống Đại lý ủy quyền Hyundai trải dài trên toàn quốc.

Thông tin sản phẩm và chương trình ưu đãi hấp dẫn

Stargazer mới chính thức có mặt tại hệ thống đại lý Hyundai trên toàn quốc từ ngày 24/03/2026, với 2 phiên bản: Đặc biệt và Cao cấp cùng 5 tùy chọn màu sắc (Trắng, Bạc, Xám, Đen, Đỏ đô) nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu và sở thích của khách hàng.

Nhân dịp ra mắt Stargazer mới, Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Theo đó, khách hàng khi mua xe sẽ được lựa chọn 1 trong 3 ưu đãi: tặng 01 năm bảo hiểm xe toàn diện Hyundai Auto Care, hỗ trợ lãi suất vay từ 1,5% đến 3% thông qua các ngân hàng đối tác, hoặc tặng gói gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), góp phần gia tăng giá trị sở hữu và tối ưu chi phí sử dụng.

Chi tiết chương trình và thông tin sản phẩm, khách hàng vui lòng liên hệ hệ thống Đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc hoặc hotline 1900 56 12 12 để được tư vấn.

Giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT):

Hyundai Stargazer mới Đặc biệt: 569.000.000 đồng

Hyundai Stargazer mới Cao cấp: 615.000.000 đồng