Jaecoo J5 chính thức nhận đặt cọc tại Việt Nam: Mẫu SUV toàn cầu chinh phục nhiều thị trường trước khi đến Việt Nam

Đây cũng là lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam, Omoda & Jaecoo giới thiệu một dòng xe với đầy đủ ba cấu hình động cơ gồm động cơ xăng (ICE), động cơ hybrid HEV (với tên gọi SHS-H) và động cơ điện (BEV), mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng của khách hàng.

Chương trình nhận đặt cọc Jaecoo J5 diễn ra từ nay đến hết 31/8/2026

Jaecoo J5 được phân phối với bốn phiên bản gồm J5 Premium, J5 SHS-H Premium, J5 SHS-H Flagship và J5 BEV Flagship. Trong giai đoạn mở bán, Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố mức giá không vượt quá 569 triệu đồng đối với phiên bản J5 Premium, 629 triệu đồng cho phiên bản J5 SHS-H Premium và 699 triệu đồng cho cả hai phiên bản J5 SHS-H Flagship và J5 BEV Flagship.

Chỉ với 10 triệu đồng tiền đặt cọc, khách hàng đã có thể tham gia chương trình nhận đặt cọc mẫu xe này và nhận nhiều quyền lợi hấp dẫn như: gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, 01 năm bảo hiểm vật chất dành cho tất cả các phiên bản. Riêng khách hàng lựa chọn J5 BEV Flagship còn được tặng bộ sạc chuyên dụng và ứng dụng quản lý xe thông minh T-Box lên đến 20 triệu đồng. Chương trình áp dụng đến hết ngày 31/8/2026 hoặc cho 555 khách hàng đầu tiên trên toàn quốc. Khách hàng tham gia chương trình sẽ được ưu tiên giao xe từ tháng 8/2026 đến hết ngày 31/10/2026.

Giá bán chính thức của từng phiên bản sẽ được công bố trong tháng 8/2026. Omoda & Jaecoo Việt Nam bảo đảm mức giá bán chính thức sẽ không cao hơn các mức giá đã công bố trong chương trình mở bán. Trong trường hợp giá bán chính thức cao hơn mức giá này, khách hàng đã tham gia chương trình sẽ được đền bù số tiền tương đương 5 lần giá trị đặt cọc, như một cam kết bảo vệ quyền lợi khách hàng và thể hiện sự tự tin của thương hiệu đối với chính sách giá.

Mẫu SUV toàn cầu đã được thị trường quốc tế kiểm chứng

Trước khi đến Việt Nam, Jaecoo J5 đã nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của Omoda & Jaecoo tại nhiều thị trường quốc tế, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.

Tại Thái Lan, Jaecoo J5 BEV liên tiếp giữ vị trí số 1 về lượng đăng ký xe điện trong 6 tháng liên tiếp, từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026. Riêng trong quý I/2026, Omoda & Jaecoo ghi nhận doanh số 8.694 xe điện, trong đó J5 EV đóng vai trò là một trong những sản phẩm chủ lực.

Tại Indonesia, Jaecoo J5 EV tiếp tục khẳng định sức hút khi trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất thị trường trong 4 tháng đầu năm 2026 với doanh số cộng dồn gần 10.600 xe. Không chỉ được khách hàng cá nhân đón nhận, mẫu xe còn được lực lượng cảnh sát thành phố Surabaya lựa chọn làm xe tuần tra điện, minh chứng cho chất lượng và khả năng vận hành trong điều kiện sử dụng thực tế.

Bên cạnh Đông Nam Á, Jaecoo J5 EV cũng ghi dấu ấn tại Úc khi đạt hơn 2.100 xe đăng ký trong tháng 5/2026, trở thành mẫu SUV điện cỡ nhỏ bán chạy nhất và đứng thứ hai toàn thị trường xe điện.

Những kết quả này cho thấy Jaecoo J5 không chỉ là một sản phẩm mới tại Việt Nam mà còn là mẫu SUV đã được thị trường quốc tế kiểm chứng về chất lượng, công nghệ và sức hút đối với khách hàng.

Ba lựa chọn động cơ cho ba phong cách sử dụng đa dạng

Một trong những điểm khác biệt của Jaecoo J5 là việc được giới thiệu tại Việt Nam với đầy đủ ba cấu hình động cơ. Phiên bản J5 Premium phù hợp với những khách hàng mong muốn một mẫu SUV mạnh mẽ, linh hoạt cùng chi phí sở hữu hợp lý. Trong khi đó, J5 SHS-H được trang bị công nghệ Super Hybrid System thế hệ mới, mang đến khả năng vận hành êm ái và mạnh mẽ như xe điện, tiết kiệm nhiên liệu nhưng không phụ thuộc vào hạ tầng sạc. Đối với những khách hàng yêu thích công nghệ và xu hướng di chuyển xanh, J5 BEV là lựa chọn phù hợp với khả năng vận hành hoàn toàn bằng điện cùng chi phí sử dụng tối ưu.

Việc đồng thời giới thiệu cả ba cấu hình động cơ cho thấy chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của Omoda & Jaecoo Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của người tiêu dùng trong quá trình chuyển dịch sang các giải pháp di chuyển xanh.

Trang bị vượt phân khúc, hướng tới trải nghiệm toàn diện

Jaecoo J5 sở hữu kích thước tổng thể 4.380 x 1.860 x 1.650 mm cùng chiều dài cơ sở 2.620 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi và tư thế ngồi thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách. Thiết kế thân xe vuông vức đặc trưng của Jaecoo giúp tối ưu không gian sử dụng, đồng thời tạo khoang hành lý rộng rãi cho những chuyến đi gia đình hoặc hoạt động ngoài trời. Phiên bản BEV có khoảng sáng gầm 184 mm, trong khi các phiên bản xăng và SHS-H đạt 176 mm, giúp xe linh hoạt trên nhiều điều kiện địa hình.

Jaecoo J5 còn mang đến hàng loạt trang bị vượt trội trong phân khúc. Ngay từ phiên bản Jaecoo J5 ICE Premium, xe đã được trang bị hệ thống treo sau độc lập đa điểm, cụm đèn LED, kính cửa sổ cách âm 2 lớp, gương chiếu hậu gập điện tích hợp sấy, hệ thống kiểm soát hành trình cùng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Trên các phiên bản cao cấp hơn, Jaecoo J5 tiếp tục nâng tầm trải nghiệm với trần kính toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, camera toàn cảnh 540 HD cùng 6 túi khí. Đặc biệt, phiên bản SHS-H có khả năng di chuyển lên tới hơn 1.000 km sau mỗi lần tiếp đầy nhiên liệu và sạc pin, trong khi phiên bản BEV có phạm vi hoạt động 461 km sau mỗi lần sạ (theo tiêu chuẩn NEDC), đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển từ đô thị đến những hành trình dài.

Một điểm nhấn khác của Jaecoo J5 là khoang lái đạt tiêu chuẩn thân thiện với thú cưng. Vật liệu nội thất có khả năng chống trầy xước, kháng khuẩn, chống bám bẩn và hạn chế lưu giữ mùi. Đây là một trong những điểm khác biệt giúp Jaecoo J5 phù hợp với các gia đình trẻ và những khách hàng thường xuyên đồng hành cùng thú cưng.

Mảnh ghép chiến lược tiếp theo của Omoda & Jaecoo Việt Nam

Việc mở bán Jaecoo J5 tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm của Omoda & Jaecoo Việt Nam. Đáng chú ý, Jaecoo J5 cũng là một trong những mẫu xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động, thể hiện cam kết đầu tư lâu dài và chiến lược phát triển bền vững của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng mang đến chính sách hậu mãi cạnh tranh, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Theo đó, các phiên bản J5 Premium và J5 SHS-H được áp dụng chính sách bảo hành động cơ lên đến 10 năm hoặc 1 triệu km (tùy điều kiện nào đến trước). Đối với phiên bản J5 BEV, bộ pin cao áp được bảo hành 8 năm hoặc 200.000 km. Chính sách bảo hành này không chỉ mang đến sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng mà còn thể hiện sự tự tin của Omoda & Jaecoo Việt Nam đối với chất lượng, độ bền và độ tin cậy của các dòng xe Jaecoo J5.

Với nền tảng thành công tại nhiều thị trường quốc tế, ba lựa chọn động cơ, hệ thống trang bị vượt phân khúc cùng chính sách mở bán hấp dẫn, Jaecoo J5 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu SUV đáng chú ý nhất tại thị trường Việt Nam trong năm 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển của Omoda & Jaecoo với phương châm "Đến Việt Nam – Vì Việt Nam".