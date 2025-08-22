Janus Glamping Tour 2025: Trải nghiệm phượt đúng chất ‘hệ J’

Đoàn xe khởi hành từ trung tâm Hà Nội, di chuyển quãng đường gần 70km đến Flamingo Đại Lải Resort. Đây không chỉ là một chuyến đi dã ngoại thông thường mà còn là dịp để người tham gia trực tiếp cảm nhận khả năng vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu và sự thoải mái khi lái Yamaha Janus thế hệ mới.



Trên hành trình ấy, những nâng cấp ở Yamaha Janus đã tạo được nhiều ấn tượng. Một bạn nữ tham gia hành trình hào hứng chia sẻ: “Ấn tượng đầu tiên của mình với Janus chính là thiết kế trẻ trung, gọn gàng nhưng vẫn rất hiện đại. Xe nhìn nhỏ nhắn, hợp với vóc dáng nữ nhưng lại toát lên cảm giác năng động, cá tính. Đặc biệt, cốp xe rộng rãi là điểm mình thích nhất. Mình có thể để vừa cả mũ bảo hiểm, túi xách, thậm chí thêm vài món đồ cá nhân cho chuyến đi glamping mà vẫn còn chỗ trống. Với những bạn nữ hay thích mang theo nhiều đồ thì đây đúng là ‘điểm cộng’ lớn.”

Một thành viên khác trong đoàn cho biết: “Mình khá bất ngờ khi ngồi lâu mà yên xe Janus không bị nóng, ngay cả lúc chạy giữa trưa nắng. Đây là chi tiết nhỏ nhưng thật sự quan trọng, nhất là với những chuyến đi dài. Bên cạnh đó, lốp không săm giúp mình yên tâm hơn hẳn, không còn lo bị xịt lốp giữa đường. Sau quãng đường gần 70 km, cảm giác lái xe vẫn rất êm, nhẹ và ổn định, không bị mỏi hay khó chịu. Mình còn tiện tay sạc điện thoại ngay trên xe trong lúc nghỉ dọc đường.”

Hành trình gần 70km cũng trở thành dịp để các bạn trẻ lưu giữ nhiều kỷ niệm, từ khoảnh khắc check-in trên cung đường di chuyển đến những bức ảnh đầy cảm hứng trong khuôn viên resort. Tại đây, các thành viên được hòa mình vào nhiều hoạt động thú vị và gắn kết như workshop làm hoa, vòng tay thủ công cùng với loạt trò chơi ngoài trời mang lại bầu không khí sôi nổi và tiếng cười rộn rã.

Khép lại hành trình, Janus House Party đã mang đến không gian sôi động và bùng nổ. Giữa không gian vừa mộng mơ giữa rừng thông, vừa sôi động với âm nhạc và ánh sáng, các bạn trẻ đã có một đêm tiệc “cháy” hết mình – đúng tinh thần freak: rực rỡ, tự do và khác biệt. Thông qua Janus Glamping Tour 2025, Yamaha Motor Việt Nam mong muốn tạo ra một sân chơi để các bạn trẻ thỏa sức khám phá, thể hiện cá tính và kết nối với cộng đồng có chung niềm đam mê dịch chuyển. Đây cũng là cách Yamaha khẳng định Janus không chỉ là phương tiện di chuyển hằng ngày, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, sẵn sàng cùng Gen Z trải nghiệm những hành trình đầy cảm hứng.

“Chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn trẻ đam mê dịch chuyển những trải nghiệm mới mẻ, đồng thời lan tỏa văn hóa di chuyển bằng xe máy và cảm giác phấn khích khi chinh phục những cung đường đẹp. Yamaha Janus không chỉ phù hợp với việc đi lại trong đô thị mà còn vận hành êm ái, bền bỉ trên những hành trình dài. Yamaha Motor Việt Nam hứa hẹn sẽ mang lại nhiều hoạt động gắn kết và hấp dẫn dành cho giới trẻ trong thời gian tới.”, ông Okutani Masahiro, Tổng Giám đốc Yamaha Motor Việt Nam, chia sẻ.

Xem thêm thông tin về Yamaha Janus tại:https://ymhvn.com/pr_janus2024