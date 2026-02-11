Không cần vốn đối ứng, chi phí vận hành thấp, VinFast VF 8 là lựa chọn kinh tế dịp cuối năm

“Vớ bẫm” vì kịp chốt xe giá tốt trước Tết

Anh Tuấn Minh (35 tuổi, Hà Nội) vừa thở phào nhẹ nhõm khi chốt xong chiếc VinFast VF 8 ngay trước thềm Tết Nguyên đán. “Cả tháng trời vợ chồng tính toán cân đối các khoản phải chi, nên vẫn chần chừ việc mua xe. Tuần trước, thấy có chương trình mua xe VinFast với 0 đồng vốn đối ứng. Tôi xuống tiền ngay lập tức, vì thực sự không tìm đâu ra ‘kèo’ thơm hơn thế này”, anh Minh hào hứng kể.

Câu chuyện của anh Minh không phải cá biệt. Trong những ngày cận Tết, showroom VinFast luôn trong tình trạng nườm nượp khách nhờ sức hút từ những chính sách bán hàng được đánh giá là “vô tiền khoáng hậu”.

Với chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” vừa được kích hoạt đầu năm 2026, VinFast đã mở ra cánh cửa sở hữu ô tô rộng hơn bao giờ hết cho các gia đình Việt. Trong đó, nổi bật hơn cả là chính sách trả góp cho phép người dùng sở hữu xe với 0 đồng vốn đối ứng, lãi suất cố định chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu cho VF 8.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn được ưu đãi trực tiếp 10% giá xe thay vì gói lãi suất trên – tương đương mức hỗ trợ lên tới 120 triệu đồng. Nếu mua VF 8 Eco, tùy phiên bản, khách hàng được ưu đãi thêm tới 50 triệu đồng khi mua xe tới hết ngày 10/2. Riêng chủ xe đăng ký tại Hà Nội, TP.HCM được nhận thêm quà tặng 50 triệu đồng vào tài khoản VinClub.

Như vậy, tổng giá trị ưu đãi cộng dồn nếu đáp ứng đủ các điều kiện có thể đạt mốc 200 triệu đồng. Đây được xem là cơ hội tốt nhất từ trước đến nay để “rước” một chiếc SUV hạng D đẳng cấp về nhà trước Tết, dù mua trả thẳng hay trả góp.

“Xe điện còn đang được miễn lệ phí trước bạ nên tính ra giá lăn bánh chỉ hơn 930 triệu đồng cho bản Eco, không bằng giá niêm yết. Bằng này tiền mà mua xe xăng chỉ lăn bánh được xe hạng C”, anh Minh nói thêm. Đặc biệt, từ nay tới 28/2, khách hàng mua VF 8 có cơ hội “thử vận may”, trúng thêm một xe máy điện Evo Grand, xe đạp điện VF DrgnFly hoặc các phần quà giá trị khác trong khuôn khổ chương trình “Mua VF 8 - Mang lộc về nhà”.

Đi ô tô nhưng “nuôi” rẻ bất ngờ

Bên cạnh chi phí sở hữu cạnh tranh, VF 8 cũng đang là mẫu xe “dễ nuôi” nhất phân khúc. Mua xe từ ngày 10/2/2026, khách hàng sẽ được hưởng chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm V- Green đến hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Chính sách này giúp người dùng gần như “bỏ qua” hoàn toàn bài toán chi phí năng lượng.

“Một tháng hóa đơn gửi về là 3 triệu đồng tiền điện, quy ra tiền xăng chắc phải cỡ 7-8 triệu đồng. Nhưng thực tế là được miễn phí sạc nên chả mất gì cả”, anh Đức Hùng, một chủ xe VF 8 đang được hưởng chính sách ưu đãi chia sẻ.

Chi phí bảo dưỡng tiết kiệm cũng là điểm được anh Hùng nhấn mạnh. “Chiếc Vespa GTS của tôi một năm bảo dưỡng hết khoảng 20 triệu đồng, trong khi VF 8 đi bảo dưỡng mốc 12.000 km chỉ mất khoảng 500.000 đồng”, anh phân tích.

Đặc biệt, mới đây, mốc bảo dưỡng định kỳ của xe điện VinFast đã được nâng lên 15.000 km hoặc 1 năm (so với 12.000 km trước đây). Trong giai đoạn từ nay tới hết 31/3, hãng xe Việt cũng đang áp dụng mức đơn giá bảo dưỡng định kỳ ưu đãi chỉ 200.000 đồng/giờ tại các xưởng vùng ven ở Hà Nội, TP.HCM. Những thay đổi này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và giảm tần suất phải vào xưởng.

Với loạt chính sách tài chính linh hoạt cùng chi phí sử dụng thấp trong dài hạn, VF 8 đang tạo lợi thế rõ rệt trong phân khúc SUV hạng D và là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình.